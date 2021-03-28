一次交通事故带来的警醒，未来商用车更需要自动驾驶技术

自动驾驶作为汽车领域最具发展前景的技术之一，它无论是在车企眼中还是消费者眼中，无论是在传统燃油车还是新能源汽车之上都有着不容忽视的分量。

目前的自动驾驶技术主要还是针对乘用车所研发，而消费者们所关注的自动驾驶技术也基本都是在乘用车领域，但是小雷却认为自动驾驶技术在商用车领域或许有着更加实用的发展空间。

我国对商用车的定义一共可以分为 9 座以上客车和货车这两大类。就身材而言，这两类车型相较于普通的乘用车确实都是巨无霸一般的存在，它们的出现甚至还会给新手司机带来一定的压迫感。

事实上无论是客车还是货车都只是在忠实地执行着自己的工作任务，它们客观来说并不会主动对其它车辆造车干扰，那么消费者们为什么会对它们畏之如虎呢？

■ 一次交通事故带来的警醒

就像上面所说的，商用车和家用车不同，它们只要行驶在道路上大概率都是在执行自己的本职工作，并不会刻意去招谁惹谁。从这个角度上来看，商用车应该是道路上肌肉发达却又温顺可人的存在，然而有一些问题却让它们成为了马路上最为凶残的杀手。

客车是座位最多的汽车，这也就意味着它将搭载着数十条生命，而这数十条生命都在一段旅程中都需要托付在客车司机一个人手上。说到这里，小雷想起了在 2018 年 10 月 28 日，发生在重庆万州的一起公交车坠河事件，根据公交车内黑匣子中的监控视频显示，是因为乘客与司机发生了激烈争执、互殴，才导致了公交车失控坠河。

小雷之所以提及这一起交通事故，并不是为了谴责涉事乘客和司机的不理智，只是想到了人的情绪问题。在这起事故发生之后，网络上的舆论先是指向了一位无辜被撞的私家车女司机；在监控视频曝光之后，有关部门又对公交车司机进行了背景调查，调查之后得出的结论是公交车司机的生活一切正常，那么这也就意味着公交车司机的情绪也只是在与乘客发生争执的那一刻爆发的，而公交车上十多名无辜乘客也为此付出了生命的代价。

只要是交通事故，都有一个追责的过程，但凡是追责就必须会涉及到某一个人，因为只要是发生了交通事故，需要承担责任的往往也是人，而车辆只是一个没有自主意识的机器，它不需要承担责任。

小雷认为，在这起事故中，搭乘十数名乘客的公交车肯定不会是事故的原罪。站在人性的角度上来看，公交车司机被打了然后还手，它这样的行为虽然不理智，并且违背职业道德，但是如果稍微换位思考一下也是可以理解的。那么这起事故的原罪是什么？那就只能是公交车司机在那一刻所爆发出来的最不可控的情绪。

■ 货车三原罪

货车虽然不需要像客车一样承载数十条生命，但是货车却是单次事故死亡率最高的车型，它所面临的问题比客车更多，而 “远离大货车”这句话早就已经成为了所有小车司机开车时的警句。

导致货车发生事故的原罪一共有三个，它们分别是超重、盲区大以及疲劳驾驶。货车载重的属性就直接导致了它会有很重的吨位，吨位越重，惯性就越大，惯性越大对刹车的考验就越大，这一点对经常行驶在高速公路上的大货车尤其适用。

货车盲区众多也是它容易造成安全事故的主要原因之一，很多轿车司机都喜欢在货车之间左穿右插，游走在大货车之间，有的轿车司机甚至还会与货车并排行驶，殊不知这都是轿车司机们的取死之道，因为货车司机很有可能根本就不知道这些人的存在。

吨位和盲区都可以算是货车普遍存在的客观问题，但是疲劳驾驶却是行业普遍存在的主观现象。根据数据统计，疲劳驾驶才是导致货车发生事故的头号杀手，那么为什么货车司机明明知道危险还要疲劳驾驶呢？

随着物流公司对时效性的要求越来越高，货运时间也会被压缩得越来越紧张，尤其是运送水果蔬菜之类的绿通货物更是耽误不起，所以货车司机为了能够将货物及时送达，也只能选择争分夺秒地日夜兼程，甚至为此放弃吃、喝、睡觉的时间。看到这里可能有些朋友就会有疑问：一天总共就 24 个小时，请 3 个司机三班倒不就好了？

大货车司机往往需要花费很长的时间才能考取大货车的驾驶证，并且由于近年来运费下跌，大货车司机已经沦为了投入高、回报小的职业。由于货车司机的付出与收入不成正比，国内的货运行业已经存在着超过 1000 万的司机缺口，所以三班倒的模式对于货运行业来说显然不太现实。

另外，由于客车和货车基本都是在固定的路线上行驶，并且大多数的客车司机和货车司机都不是因为喜欢开车才选择这个行业，所以他们日复一日地工作就像是一条枯燥无味的 “人工流水线”，而枯燥无味也就意味着容易走神。在日常生活中，走神无非也就是发呆，但是在驾驶过程中走神却往往意味着危险的到来。

汽车只是一台机器，它并不会跟其它的汽车去闹情绪，而情绪、盲区、疲劳驾驶都只是坐在驾驶室里的司机才会出现的问题。如果商用车都能够实现自动驾驶，那又会是什么样的一番景象呢？

■ 自动驾驶将是商用车的最佳良药

相较于乘用车，其实自动驾驶技术用在商用车上的可行性更高，并且极有可能会先于乘用车落地。

从自动驾驶上路的难易程度上来看，由于客车、货车都有着相对固定的行驶路线，每天需要应对的路况高度相似；而乘用车因为缺少固定行驶路线的约束，并且路况和环境多为城市路面，它所面对的情况相对来说就要复杂得多；所以理论上搭载在客车、货车上面的自动驾驶系统对技术上的要求并没有乘用车上那么高。

从自动驾驶技术应用的必要性来看，商用车顾名思义就是为商业用途而生，它的客户也多为企业单位。自动驾驶除了能够有效地降低企业单位的运营成本之外，还能够弥补商用车司机缺口的问题。

从这一点上来看，自动驾驶技术就是未来商用车发展的硬性要求了。而乘用车则主要是用于通勤代步，自动驾驶对于乘用车消费者而言只是一项锦上添花的技术而已。

在安全方面，自动驾驶无论是应用在哪些方面都只是一套先进的技术，它没有丰富且猝不及防的情绪，可以更加尽职尽责的完成好自己的工作。自动驾驶即便是长时间工作也不会出现疲劳驾驶的情况，在应对高度重复的工作时只会觉得简单，而不会因为枯燥无味而走神。这样的一项技术无论是对于载客量巨大的客车来说，还是单起事故死亡率最高的货车而言都是相当有必要的。

■ 总结

不管是货车、客车，还是乘用车，它们本质上都只是一台机器，而没有思维没有情感的机器是绝对理性的，所以它肯定不会存在什么原罪。

交通事故之所以能够发生，归根结底还是因为驾驶这些汽车的是一种感性动物，也就是人。人的情绪、疲惫和大意才是导致交通事故发生的原罪。

那么，如果我们在时机成熟的时候，把商用车驾驶这种时刻存在风险的事情彻底交给绝对理性的机器，未来的交通环境又会是个什么样子呢？