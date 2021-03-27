小鹏汽车 NGP 自动驾驶 3000 公里远征挑战完成，成功率超 90%

IT之家3月27日消息 今日小鹏汽车宣布，小鹏 NGP 远征挑战车队于 3 月 26 日晚 18:00 成功抵达北京，结束了 8 天 10 座城市，全程 3675 公里的行程，其中 NGP 自动导航辅助驾驶行驶里程超过 3000 公里。

小鹏汽车 NGP 功能是 XPILOT 3.0 自动驾驶辅助系统的一个版本，车辆可以基于用户设定的导航路线，实现从 A 点到 B 点的自动导航辅助驾驶。该功能适用于多数高速公路和部分城市快速路，有着 360° 双重感知融合能力、互为冗余的双计算平台目前具备 XPILOT 3.0 系统小鹏 P7 车型上可以开启这项功能。

小鹏本次远征车队于 3 月 19 日由广州小鹏汽车总部出发，途径汕头、泉州、温州、杭州、上海、南京、青岛、济南，并最终抵达北京，其中高速里程 3,145 公里，占比 85% 以上。车队每天采取接力方式，共计 203 位权威媒体人、9 位行业专家和 16 位真实用户一起，共同记录征程的百公里接管次数、变道超车成功率、匝道通行成功率、隧道通过成功率等关键使用数据。

IT之家了解到，此前每完成一个路段，小鹏均会公布数据表现，其中变道超车成功率、出入高速匝道成功率以及隧道通过成功率均在 90% 以上，仅有广州 - 汕头 - 泉州路段表现略低，部分项目成功率在 90% 以下。

小鹏汽车表示，本次 NGP 远征的详细数据将于 3 月 31 日公布。