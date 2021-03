B 站在港交所挂牌上市，12 名 UP 主共同敲钟

3 月 29 日消息,哔哩哔哩(以下简称 “B 站”)今日正式在香港联合交易所挂牌上市,股票代码为 9626。

B 站以每股 808 港元的发行价,共计发行 2500 万股公司 Z 类普通股,募集资金净额约 198.7 亿港元(行使超额配股权前)。如全额行使超额配股权,B 站将就行使超额配股权后将予发行的 375 万股股份,获得额外募集资金净额约 29.96 亿港元。

在上海中华艺术宫的上市仪式现场,B 站董事长兼 CEO 陈睿致辞表示:“今天,我们回到香港上市,回到属于中国的资本市场。站在今天,展望未来,我一直相信‘视频化’是一个巨大的浪潮,是一个必然的趋势。随着设备和技术的升级,视频必然会成为互联网内容的主流,视频创作将改变每个人的生活,深入到社会的方方面面。”

B 站创建于 2009 年 6 月 26 日。走入成立的第十二个年头,B 站邀请了十二位 UP 主共同参与敲钟仪式。他们来自生活、游戏、时尚、知识、动画、鬼畜等不同的内容分区,是 B 站多元内容快速发展的重要参与者。以 UP 主 “老番茄”为例,他自 2013 年起就在 B 站进行视频创作,内容覆盖游戏、生活等领域,也是 B 站首位粉丝量破千万的 UP 主。

2018 年 3 月 28 日,B 站在美国纳斯达克挂牌上市。此次回港二次上市,B 站已经发展为拥有 2.02 亿月活用户的综合性视频社区。其中,超过 86% 的月活用户都在 35 岁及以下,年轻群体依旧是 B 站用户的主流。

2020 年第四季度财报显示,B 站 91% 的视频播放量来源于 PUGV(专业用户创作视频)。UP 主创作的高质量内容,构成了社区内容生态的基石。平均每月有 190 万的 UP 主活跃在 B 站,月均视频投稿量达 590 万。在 “视频化”成为重要趋势的当下,B 站逐步成为年轻一代消费与创作视频内容的首选平台。

B 站在商业化方面也经历了高速发展。2020 年全年,B 站总营收达 120 亿元,同比增长 77%。游戏、增值服务、广告、电商及其他业务均实现快速增长,推动 B 站营收结构日益均衡。

招股书显示,此次 B 站募资金额将用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途及运营资金需要,从而支持社区健康、高质量的增长。

以下为陈睿致用户公开信全文:

今天上午 9 时 30 分,bilibili 将在香港交易所(HKEx)二次上市,股票代码 9626。

这是 B 站第二次敲响上市的钟声,距离我们第一次在美国纳斯达克上市,过去了三年零一天。

三年间,B 站的月均活跃用户从 7180 万增长到了 2.02 亿,这意味着每两个中国年轻人就有一个是 B 站的用户。B 站的月均活跃 UP 主也从 20 万增长到 190 万,越来越多的人成为 “小破站”的一员。

更让我们高兴和骄傲的是,自创立那天起,十二年来,B 站一直是中国最有活力、最有创造力的内容社区。用户因为能在 B 站上看到自己喜欢的内容而快乐,创作者们因为 “B 站 UP 主”这个身份而自豪。

今天,我们回香港上市,回到了属于中国的资本市场。就像三年前在纳斯达克上市时我写的公开信中所说的:无论上市与否,B 站的使命不变,理想不变。我们会为用户创建一个美好的社区,我们会为创作者搭建一个施展才华的舞台,我们会努力让中国原创的动画和游戏受到世界范围的欢迎。

今天,在这个新的起点上,展望未来,我相信 “视频化”是必然的趋势。随着设备和技术的升级,视频将成为互联网内容的主流。视频创作将无所不在,铺满人们生活的每一个角落。

在这个趋势下,我相信在不远的未来,中国将会有上千万名有才华的 UP 主,他们能创作出最精品的视频内容。中国的文化作品,将乘着 “视频化”这个大潮,传遍全球。

那一天的到来,不会太晚。让我们怀着对未来的期待,再次出发。

哔哩哔哩 - ( ゜ - ゜)つロ 干杯~