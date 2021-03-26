B 站哔哩哔哩误将 “百度”写入公司资料表，“抄作业”实锤

IT之家3月26日消息 据界面新闻报道，哔哩哔哩误将 “百度”写入了公司资料表，“抄作业”把名字抄上了。

3 月 26 日早间，哔哩哔哩在港交所披露多份公告，涉及发售价及配发结果、经第六次修订及重述之组织章程大纲、经修订及重列提名及公司治理委员会章程，以及公司资料表。其中，在其公司资料表公告正文，“本公司”指代的却是 “百度集团股份有限公司”，而非公司资料表提供方——哔哩哔哩股份有限公司。

IT之家获悉，今天，哔哩哔哩在港交所发布公告称，按发售价每股发售股份 808.00 港元计算，估计将收取全球发售所得款项净额约 198.735 亿港元。公司 Z 类普通股预期将于 2021 年 3 月 29 日（星期一）在香港联交所主板以股份代号 9626 开始交易。香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购。合共接获 270,785 份根据香港公开发售通过白表 eIPO 服务及通过中央结算系统 EIPO 服务提出的有效申请，认购合共 1.3 亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购 75 万股香港发售股份总数约 174.19 倍。

近期，百度自 3 月 23 日在港上市，首日收平后，今天是百度连续第三日下跌，累计跌幅已接近 20%。目前股价报 214 港元左右，市值约为 6059 亿港元。