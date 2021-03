【IT之家评测室】石头扫拖机器人 T7S Plus 体验：扫拖一体的全能型选手

所谓科技进步解放人的双手,有一个非常典型的案例,就是扫拖机器人的出现,就可以大大减少人们家务清扫的工作。

如今很多人家里都有了扫地机器人,虽说确实给人们带来了便利,但有时难免还是需要人来 “搭把手”。但是随着技术的进步,扫地机器人可以越来越完善,能做的事也越来越多,彻底独立完成清扫工作不是梦想。

例如今天,石头科技推出的全新石头扫拖机器人 T7S Plus,就是一款在各方面都迈进一步的产品。目前IT之家也拿到了这款扫拖机器人新品,不得不说,相比此前的 T7 Pro,这款扫拖机器人在很多方面都做了升级和改进。下面大家就和IT之家一起通过评测来一探究竟吧。

一、外观设计

拿到石头扫拖机器人 T7S Plus,粗看之下你不会觉得它和此前的 T7 Pro 有太明显的差别。的确,T7S Plus 在整体外观上延续了前一代的设计语言,仍然是扁平的圆形机身,顶部凸起的激光测距和压力传感器也是圆形的,围绕它还有几圈凹凸不平的涟漪纹理,有点像电磁波的波形,细节上还是挺考究的。

在机身顶部,有淡淡的 roborock 的 Logo 标识以及回充、电源和局部清扫三大按键,整体视觉上简洁雅致。

扫拖机器人的顶盖可以掀开,掀开后表面仍然为白色,可以看到尘盒、Wi-Fi 指示灯和重置按钮。尘盒旁边的亮面玻璃上还印有 roborock 的字样,保持了简洁有序的设计风格。

IT之家拿到的这款 T7S Plus 为云石白配色,除了底部和传感器部分黑色,其余地方都是干净的亮白色,黑白搭配的色系为机身整体带来了一种视觉上的品质感。

石头扫拖机器人的侧面有 Reactive 3D 避障传感器、沿墙传感器和水箱、排风口等,元件还是比较复杂的,但并不显凌乱。特别是避障传感器旁边的 “Reactive 3D”红色文字,增加了侧面的设计感,显得很高级。

再看 T7S Plus 的底部,这里的内容就比较复杂了,从外到内分别有悬崖传感器、边刷、万向轮、地毯识别传感器、充电触片、主轮、软胶主刷和软胶主刷罩等。当然,由于我们几乎不会看扫拖机器人的底部,这里并不会影响 T7S Plus 整机的设计感。

整体看下来,石头扫拖机器人 T7S Plus 给IT之家的感觉有两点,一是有设计感,二是做工出色。由于扫拖机器人产品的特殊性,机身表面必然会有很多传感器、按键、毛刷等元素,而 T7S Plus 将这些元素通过设计很好的排布起来,融于产品的整体,同时加上出色的做工,令 T7S Plus 在颜值上是可以满足大部分用户的需求的。

本次石头扫拖机器人 T7S Plus 的一个重要特点就是支持自动集尘充电座,IT之家也拿到了一款黑色的集尘充电座。充电座比家中常用的垃圾桶还要更大些,由集尘座和和集尘桶构成,其中集尘桶可以手提取下,方便清理。

自动集尘充电座在设计上还是比较考究的,两个桶并排而立,特别是集尘座顶部的出风口做了下沉式的栅格设计,看起来很像苹果 MacPro 垃圾桶顶部的散热口,很有科技感。

集尘充电座对于扫拖机器人 T7S Plus 而言是一个重要的功能升级,可以为用户的使用体验带来很多便利,这我们会在下文详细介绍。

二、清扫功能体验

细心的小伙伴们一定已经发现了,这次石头 T7S Plus 的产品定位已经升级为 “扫拖机器人”,而不是原来的扫地机器人,这是因为这次 T7S 系列产品针对拖地功能进行了重大升级,扫拖性能全面提升。

那么这款扫拖机器人在拖地功能上究竟有哪些升级,是否好用呢?

首先要说的是,石头 T7S Plus 全球首创升降拖布 + 震动擦地 + 电控出水的技术,是唯一同时具备声波震动擦地和智能升降擦地系统的地面清洁机器人。下面我们逐一来看这两个重要的升级功能。

1、高频声波震动擦地系统

目前市面上大部分扫地机在拖地方面都是配备震动模组的,只是这些产品大多震动频率都较低,噪音大、易卡困,清洁效果也不好。

石头扫拖机器人 T7S Plus 这配备了高性能无刷马达,可最高带动拖布达到 3000 次 / 分钟的高频震动,瓦解地面污渍,官方称洁净力相比石头 S5 系列提升了 4 倍。

不仅如此,石头 T7S Plus 在拖布区域还采用了四连杆独立悬挂的浮动模组设计,不仅可靠性大大增强,在浮动时还可让拖布更平稳的贴合地面,实现出色的擦地效果。

石头扫拖机器人 T7S Plus 的拖布支架也分为了震动区域(震动污渍)与非震动区域(带走污渍) 双区默契配合,大幅度提高了震动频率且控制噪音。

在实际使用时,用户可以根据地面脏污情况,在 App 端定制每个房间单独的擦地强度及擦地模式,共有 3 种模式可选择,分别是:弱 1650 次 / 分 28Hz、中 2300 次 / 分 38Hz、强 3000 次 / 分 50Hz。

在实际使用中,IT之家用 T7S Plus 的拖地功能对地面上的咖啡渍进行清洁,清洁时,小编选择的是 “精细擦地”模式,并且搭配了划区清扫,可以看到,T7S Plus 的拖地表现果然十分出色,原来显眼的咖啡渍就这样被消灭了。

并且在拖地的时候,T7S Plus 发出的噪音也不大,大约相当于家用电风扇中档的声音,不会让人产生不适感。

2、智能升降擦地系统

除了声波震动擦地,石头扫拖机器人 T7S Plus 有一套智能升降擦地系统,两者的结合,可以说是业内首次。

全自动升降擦地模组结构精巧,它通过马达及齿轮箱驱动滑轮和拉索实现自主升降,升降拉索由 304 不锈钢材质的细钢绳制成,并进行了 30 多万次的弯折寿命测试,牢固可靠。

这个升降擦地模组具体有什么用呢?答案是对地毯的清理。

很多家庭都会选择在客厅铺设地毯,过去,扫地机器人在碰到地毯时,由于不能很好地识别,经常会卡住。而如果没有被卡住,扫地机器人则会带着脏湿的拖布和轮子从地毯上碾过,对地毯造成二次污染,确实很头疼。

在 T7S Plus 上,石头额外引入了一项超声波地毯识别技术,结合升降擦地系统来解决这个问题。

超声波识别技术就是在机器人底部新增了一枚超声波地毯识别传感器,超声波器件通过超声波在地毯和地砖等硬质地面上回声表现不一致来判断地面材质,从而识别地毯。同时,石头还引入了自研的 “地毯识别算法和策略”,可以让 T7S Plus 在复杂地面环境下加大对地毯的识别准确度。

扫拖机器人出厂默认的是 “自适应地毯模式”,即在扫拖过程中遇到地毯后,会自动升起擦地模组对地毯进行增压清扫,这主要适用于短毛地毯(≤5mm)或地垫环境。

用户也可以通过手机 App 更换适合自己的地毯清扫方式,包括自适应模式、规避地毯模式和无视地毯模式。

在实际使用、测试时,小编发现,石头 T7S Plus 识别到地毯后,地毯区域会以虚线阴影的形式在地图上呈现,并标注 “地毯区域”,让大家更直观地看到地毯的位置。注意,这个标识是系统自动标注的,不需要手动标注。

而在识别到地毯时,T7S Plus 主动升起擦地模组清扫地毯,防止打湿地毯,并且减小地毯上行走的阻力。

如果这时你在手机 App 上开启地毯深度清理测试,T7S Plus 也会对地毯中藏纳的脏污进行清理,例如小编在地毯上撒了一些咖啡,在 T7S Plus 的深度清理下,咖啡粉都被一扫而光。

而如果你选择规避地毯模式,当安装上拖布的 T7S Plus 检测到地毯时,就会主动避开,避免清扫地毯区域。

从下图可见,T7S Plus 识别到地毯时,也会有明显的试探的过程,确实是地毯后,就不会上地毯,而是沿着地毯边缘进行清扫。

除了地毯清扫,自动升降擦地模组还为 T7S Plus 带来了更强的越障能力,通常小于 2cm 的障碍都可以轻松越过,清扫完成后,会充过程也会抬起擦地模组,不让脏拖布二次污染地面。

在测试时,IT之家用一个大约 2cm 的障碍放在 T7S Plus 行走路线上,当 T7S Plus 经过这个障碍时,确实可以翻过它,并且在越过的一瞬间能看到擦地模组有主动升起的动作。

三、AI 结构光,导航更强大

上一代石头扫地机器人 T7 Pro 使用了 AI 双目避障的技术,让 T7 Pro 在导航、避障方面拥有出色的表现。而这一次,T7S Plus 直接用上了 3D 结构光技术。

我们知道,iPhone 的原深感摄像头使用的就是 3D 结构光技术,可以精确地测量物体的深度信息,是一种比较高端的技术,这一次,石头将这种技术搬到了扫拖机器人 T7S Plus 上,简单来说,它可以实现毫米级高精度避障。

其实,如果只使用 3D 结构光其实还不够,石头还在 T7S Plus 上融合了 LDS 激光测距、超声波地毯识别、高精度沿墙传感器等多传感器数据,配合 AI 算法,进而可以做到精确识别周围的物体,同时避免误撞、或者因过度避障而漏扫的情况。

在一次清扫过程中,IT之家观察了 T7S Plus 的清扫过程,可以看到,T7S Plus 能够很好地躲避地面的摄影灯架等障碍物,不会将它们撞倒,同时,一些独特桌腿结构的间隙,T7S Plus 也并没有放过,而是试探着去以圆周的路线进行清扫。





由于 3D 结构光技术的加持,T7S Plus 还可以对周围环境进行高度测量,从而不让自己被沙发和床等家具卡住。

可以看到,当 T7S Plus 进入高度临界的环境时,行走策略会切换为保守模式,最大限度地稳妥尝试清扫可扫环境,当确认无法清扫时,才会进行避障。

四、石头自动集尘充电座

前面我们说到,配合全新的石头自动集尘充电座,T7S Plus 在使用时可以更加便利。下面我们就来看看扫拖机器人配合自动集尘充电座的体验。

自动集尘充电座比扫拖机器人更大,但安装起来却不麻烦,只需要将集尘桶、底座分别按上,然后在底部将螺丝拧紧就行了,属于小白式的安装。

集尘充电座最大的好处是可以自动集尘,避免用户经常倾倒灰尘,有效减少对扫地机的清理频率,这样你就不必总是想着扫地机器人有没有清理了。

石头自动集尘充电座能实现集尘的原理是搭载了 “15 锥气旋科技”,通过强大离心力将灰尘甩入尘桶,相比其他清洁类电器主要靠滤网分离灰尘的方法,石头的这项技术除了可以实现更高效的分离,还可以有效避免滤网被灰尘堵塞进而导致机器无法工作,甚至影响使用寿命的问题,这项技术也因此得到德国莱茵 TÜV 吸力无损耗认证。

在使用时,当石头扫拖机器人 T7S Plus 完成一次清扫时,回到自动集尘充电座提示开始充电之后,就会立刻开启自动集尘。集尘工作的时候,排风口会快速排风,集尘桶会发出比较响的噪音,但只会持续大概 15 秒的时间,因此不会产生太大影响。

需要注意的是,如果你使用集尘充电座,那么 T7S Plus 也要更换成集尘专用的尘盒,并且打开尘盒仓右侧的集尘进风口侧盖,否则无法正常集尘。

集尘结束后,IT之家打开 T7S Plus 的尘盒,可以看到清扫过程中扫进去的灰尘基本上都被集中到集尘桶中了,尘盒中只有些许残留,集尘效果还是很出色的。

如果长时间使用后,集尘桶满了,你就需要手动倾倒集尘桶中的灰尘了。清理的时候也很方便,只需要按下底部的红色按扣,桶底就会打开,然后将灰尘倒出就行。

当然,不管多简单,倒垃圾的时候还是不可避免会遇到扬尘的问题,对于过敏人群可能还是会比较头疼。石头也考虑到了这个问题,因此在集尘桶内还引入了可替换气旋集尘的抑菌尘袋的设计,满足不同人群需求。

使用时,大家只需按说明书将尘桶里的气旋拆下,将尘袋固定在支架上,然后替装进尘桶即可,这样集尘时,灰尘就会被统一收纳到尘袋里,清理尘桶只需要把尘袋取下,扔掉就行了。

由于尘袋采用的是滑动式尘袋口密封设计,不用担心漏灰,而且本身的材质也是高密度复合抗菌的,整机过滤效率可保持在 99.97%,不用担心扬尘漏灰等造成的一系列问题。

特别值得一提的是,气旋桶容量为 1.5L,替换尘袋容量为 1.8L,两者容量都比较大,正常使用,1 个月只需清理一次,可以说是非常省事了。

总体来说,配合自动集尘充电底座可以让石头扫拖机器人 T7S Plus 的使用体验的便捷性更上一层楼,T7S Plus 可以更加独立、完整地完成清扫任务了。

五、其他使用体验

除了上述几项重点功能升级,石头扫拖机器人 T7S Plus 也延续了前代产品的诸多优秀特性,这里我们也来看一下。

首先要说的是 T7S Plus 一个硬件细节的改进,就是胶刷,这次的胶刷采用了精密 TPU 设计,表面拥有 5 长 5 短的精密设计,能有效保证风压及除尘效果,并且新的设计可以有效避免毛发缠绕的问题,毛发可轻松被吸入尘盒或滑动至主刷两端毛发收纳仓内。

在测试时,IT之家特别在地板上放了一些细线来模拟头发,可以看到,这些细线被 T7S Plus 尽数扫清。扫完之后,小编查看底部的胶刷,表面并没有被细线缠绕。

集尘之后,小编在集尘桶内发现了这些细线。

石头扫拖机器人 T7S Plus 风机转速高达 20000 转 / 分钟,由此带来高达 2500Pa 的吸力 , 除了毛发 , 像是麦片、砂糖、皮屑、食物残渣等脏物都可以轻松扫掉。

另外,和石头此前的产品一样,T7S Plus 也支持划区清扫、设置虚拟墙以及指哪扫哪的功能,如果你只需要清扫某一部分,或者不想让 T7S Plus 清扫家里的某块地方,都可以在手机 App 上进行设置。

此外还有详细的地图管理功能,对地图进行分区、编辑、标注哪里是卧室,哪里是厨房、哪里是书房等,这些功能IT之家此前在多篇文章中有过详细的介绍,这里就不赘述了。

还有就是,升级最新固件后,T7S Plus 扫地和拖地的路线,在 App 端也有了不同的显示方式,拖地的路径变成了浅白色的粗线样式,视觉上可以很直观地看到 T7S Plus 扫了哪里,拖了哪里。

对于石头扫拖机器人 T7S Plus 来说,还有一个比较明显的改变,就是首次增加了灯带特别设计,采用 RGB 三色共阳 LED,可以通过蓝、白、橙三色灯光流动变化,向用户展示扫拖机器人的常规工作状态,如需关闭灯带,点击主页右上角三个点选择 “机器人设置”,选择关闭 “状态指示灯长亮”即可。

最后就是石头扫拖机器人 T7S Plus 搭载了 5200mAh 的大电池,官方称单次续航可达 2.5 小时,IT之家在测试时曾连续清扫 20 分钟左右,耗电 15% 左右,基本上坚持三个半小时没有什么问题。并且,T7S Plus 也支持智能断点续扫,没电了充一会可以接着上次结束的地方继续扫。

六、总结

在众多扫地机器人品牌中,石头扫地机器人一直是在产品整体体验和价格亲民性方面做的比较出色的品牌,特别是在扫地机本身的实用性和功能性方面,非常注重人性化的使用体验。而这次石头扫拖机器人 T7S Plus 可以说是在过往产品优秀体验的进一步完善:扫地——拖地——集尘——清理——下一次扫地,这样一个体验闭环,在 T7S Plus 上得到了很好的呈现。

而从产品体验本身层面来说,石头扫拖机器人 T7S Plus 是一如既往的稳定出色,特别是在拖地、集尘两个方面的加强,让 T7S Plus 的实用性更进一步,同时考虑其 2799 元的新品首发价,这款扫拖机器人对于大部分消费者来说都是比较值得入手的。

当然,如果你有足够的预算,IT之家也比较建议大家配合 T7S Plus 一起购买,可以让扫地机器人用得更加省心省事。