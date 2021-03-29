2020 年投资公司收益达 695 亿元，投资正在重塑腾讯

3 月 24 日，腾讯控股发布截至 2020 年 12 月 31 日止第四季度及全年业绩公告。

公告显示，腾讯控股 2020 年第四季度营收 1336.69 亿元，同比增长 26%；本公司权益持有人应占盈利为 593.02 亿元，同比增长 175%。2020 年全年，腾讯控股总收入 4820.64 亿元，同比增长 28%；本公司权益持有人应占盈利为 1598.47 亿元，同比增长 71%。

腾讯自身业绩亮眼的同时，被投的腾讯系企业也在这一年里进入快速增长期，并且反哺腾讯，由此腾讯在投资端的收益显著。2020 年，腾讯投资公司的收益占比高达 43.5%，达到 695 亿元。

2020 年，腾讯系中的美团股价累计涨幅为 189.1%，拼多多累计涨幅为 369.8%，京东累计涨幅为 149.5%，哔哩哔哩累计涨幅为 360.37%.......

时间拉回 2018 年，彼时，一篇《腾讯没有梦想》的文章突然刷屏，市场开始质疑 “腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司。”

虽然此后，腾讯一直不愿意承认自己 “投行化”，有意弱化自己的 “投资属性”，但是财报难掩其投资收益迅猛。不得不承认的是，腾讯已经成为投资领域不可忽视的重要力量，并且投资也正在 “重塑”腾讯。

投资收益达 695 亿元，同比上涨 236% 历年来，腾讯的投资一次次地为其财报带来增色，成为影响腾讯收益的重要因素之一，最新发布的财报数据尤为亮眼。

数据显示，截至 2020 年，腾讯公司权益持有人应占盈利达到 1598 亿元，其中来自投资公司的收益占比为 43.5%，达到 695 亿元。与 2019 年的 207 亿元收益相比，腾讯 2020 财年的投资收益上涨达 236%。

2020 年底，腾讯所投资的公司的公允价值更是高达 9819 亿元，接近万亿规模，一年的增长接近 6500 亿元。

被投企业业绩表现亮眼

京东、拼多多、美团、虎牙、易车、乐游、知乎、哔哩哔哩…… 腾讯的投资版图中不断涌现新的独角兽甚至行业巨头。

2020 年，腾讯通过增持或私有化对其投资公司虎牙、易车、乐游实现控股，因此，营收并表。

2020 年 4 月，腾讯行使其认购期权，以总购买价约 2.626 亿美元（约等于人民币 18.60 亿元）的现金向欢聚集团购买一间联营公司虎牙的额外 16,523,819 股 B 类普通股。

交易后，腾讯于虎牙的投票权增加至 50.9%，其于虎牙的股权权益增加至发行在外股权的 36.9%，腾讯认为其有足够的权力控制虎牙。因此，于交易完成后，虎牙被作为腾讯的附属公司入账（分阶段收购）。原列账为于联营公司的投资对应持有的股权按公允价值作为视同处置入账，由此产生的收益约人民币 21.89 亿元。

而对易车及乐游的收购，让腾讯分别获得了商誉约人民币 8.14 亿元和商誉约人民币 60.45 亿元。

而此前就已达成控股的腾讯音乐和阅文集团在营收增速、利润水平方面都表现出了不俗的成绩。

根据腾讯音乐公布的 2020 年四季度及全年业绩报告来看，截至 2020 年 12 月 31 日，腾讯音乐第四季度总营收同比增长 14.3% 至人民币 83.4 亿元，归属于公司股东净利润增长至人民币 12 亿元，非国际财务报告准则下（Non-IFRS）归属于股东净利润为人民币 13.5 亿元。

而在截至 2020 年 12 月 31 日止的全年，腾讯音乐全年总营收同比增长 14.6% 至人民币 291.5 亿元，归属于股东净利润同比增长 4.3% 至人民币 41.6 亿元，非国际财务报告准则下归属于股东净利润增长至人民币 49.5 亿元。

资本市场对腾讯音乐也充满信心，今年年初，花旗、中银国际相继上调腾讯音乐目标价，并维持 “买入”评级。

今年以来，腾讯音乐的股价累计涨幅已经超过 65%。

作为另外一家腾讯子公司的阅文集团财报显示，阅文集团 2020 年实现总收入达到 85.3 亿元，这其中 2020 年下半年的收入达到 52.7 亿元，环比上半年增长 61.5%；非国际通用会计准则下公司净利润达 9.17 亿元，其中下半年为 8.95 亿元，环比上半年增长 40 倍。

两家的业绩表现均超出市场预期。

贝壳找房、京东等被腾讯列入联营公司的财报表现也远超市场预期。2020 年第四季度，贝壳找房营收 227 亿元，同比增长 57.6%。调整后净利润则为 20 亿元，同比增长 4424.8%；2020 全年实现营收 705 亿元人民币，同比增长 53.2%，调整后净利润则 57 亿元，同比增长 245.4%。

京东，2020 年第四季度净收入为 2243 亿元，同比增长 31.4%，2020 年全年净收入为 7458 亿元，同时，该季度净利润为 243 亿元人民币，比上年同期增长达 600%。

除此之外，拼多多累计涨幅为 369.8%，哔哩哔哩累计涨幅为 360.37%....... 腾讯系被投企业正在不断成长，并成为腾讯营收稳健增长的一个重要途径。

加快投资步伐，投资 + 并购达 168 家

数据显示，腾讯 2020 年的对外投资约为 631 亿元，约占全年营收的 13%。另外，据IT桔子统计，2020 年度腾讯 “投资 + 并购”的国内外企业达到 168 家，同比增加 37%。

▲ 来源：IT桔子

2020 年，腾讯持续加码热门赛道，行业涉及文化娱乐、游戏、在线教育、人工智能、社区团购等。

其中在游戏领域的投资最为夸张，数据显示，腾讯在 2020 年投资了 33 家游戏公司，而在 2019 年，腾讯仅投资了 9 家游戏公司。今年，腾讯更是加快了投资并购的脚步，截至目前腾讯已经公布投资了 20 多家游戏公司。

▲ 来源：手游那点事

2020 年的风口行业，腾讯也进行了多笔投资，如在线教育行业，腾讯投资了 VIPKID、大米网校，并参与了猿辅导 10 亿美元 G 轮融资。2016 年起，腾讯持续加码，对猿辅导进行了 5 次投资。

社区团购行业，腾讯多次加码兴盛优选。另外，据媒体报道，腾讯还将参与兴盛优选未来的 30 亿美元融资。

2020 年腾讯持续布局文娱行业，并在 2020 年文娱行业 300 + 起投资事件中以 44 次的投资次数出现频次排在首位。投资了华纳音乐、环球音乐、华谊兄弟、百漫文化、花原文化、阿佩吉等公司。

在直播领域，腾讯最大的动作莫过于虎牙、斗鱼合并。2020 年 8 月，欢聚集团宣布将向腾讯转让 3000 万虎牙的 B 类普通股，总收购价为现金 8.1 亿美元。

自 2018 年 9 月腾讯提出产业互联网概念后，TO B 也是腾讯战略布局的核心赛道。2020 年，腾讯在 to B 投资市场总计出手 28 次，包括 12 笔战略投资和 2 笔收购，占总投资次数的 50%，比以往高出不少。其投资企业包括盖雅工场、小鹅通、创略科技、三角兽、名略科技、东华软件等，涵盖 AI、云服务、大数据、数字化解决方案、软件服务等细分领域。

2021 年，腾讯在投资并购方面的动作愈发密集，持续广撒网，与互联网巨头争夺明星企业，或许明年今日，我们将会看到一个更加辽阔的腾讯投资版图。