大摩看好腾讯游戏前景，将其目标价至 850 港元，现价 605 港元

北京时间 3 月 25 日下午消息，据报道，摩根大通近日将腾讯控股的目标价从 655 港元上调至 850 港元，并维持 “增持”评级。随着微信渠道的成功引入，该研究机构对微信的长期变现前景更为乐观。

在摩根大通的基础案例情况分析中，该研究机构预期，微信渠道在 2024 年可实现人民币 760 亿元的广告收入，而流媒体收入和社交电商仍有进一步上行潜力。

摩根大通指出，假设 NPM 为 40%，2024 年市盈率为 25 倍的话，微信渠道或可为腾讯带来 1100 亿美元的增量价值。更重要的是，该机构预期微信渠道可以帮助腾讯从已有的数字内容运营商那里争取到用户时间，在中国的互联网领域建立更强大的战略地位。摩根大通还认为，快手 IPO 或可成为腾讯的重要催化剂，理由有 1）腾讯持有快手 20% 以上的股权，以及 2）为微信渠道建立一个流动性估值基准。

摩根士丹利将腾讯控股的目标价从 720 港元上调至 820 港元，并维持 “增持”评级。该研究机构认为，2020 年全球手机游戏玩家的涌入将有助于让手游在游戏细分领域继续保持规模最大、增长最快的地位。

摩根士丹利预测，全球手机游戏 TAM（总目标市场规模）的年复合增长率可达到 15%，到 2024 年增长到 1670 亿美元，比上一年预测的 1190 亿美元高出 40%。

摩根士丹利认为，腾讯拥有卓越的开发和发行能力，以及多样化的类别，可以在未来二到三年抓住这一巨大的机会。该机构预期，到 2024 年，腾讯的移动游戏收入可以达到人民币 3040 亿元，即 2020 年 - 2024 年的年复合增长率可达 20%。