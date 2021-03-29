《王者荣耀》 S23 赛季程咬金新皮肤 “演武夺筹”即将登场：羽状纹服，锦鸡双斧

IT之家3月29日消息 王者荣耀官方表示，王者荣耀 S23 赛季程咬金赛季新皮肤即将热血登场，官方带来了程咬金演武夺筹的视频展示和设计思路。

【皮肤故事】长安鸿胪寺举办 “鸿胪演武”大赛，程咬金换上羽状纹服，手持锦鸡双斧，担当维持秩序的总统领之职。他将以热血与纪律，将大赛顺利地进行到底。

【服装设计】采用王者长安流行的交叉领胡服样式，并在材质和花纹上结合现代审美的设计。同时提炼了长安城鸿胪寺中的 “锦鸡”元素——作为驱邪避恶的象征。鞋子参考 “乌皮六合靴”的设计，点缀上一些烘托节日气息和比赛氛围的装饰。

【武器道具】总教头手中的双斧采用了锦鸡的样式，材质选用细腻的玉与华丽的金相结合。斧柄和斧刃选择了亮银配色，使其更具高级感。

下面是视频展示：

何事能让热爱自由，奉命游历的程咬金，披星赶月，跋涉千里，疾驰而归？答案是——“鸿胪演武”大赛。

这场由鸿胪寺举办的盛大赛事，是选手出人头地的良机，也是彰显长安盛世繁华与女帝威仪的契机。

谁可担当总统领之职？作为女帝座下战功显赫的福将，他自是当仁不让。

为此，他还特意换了身行头——羽状纹服，寓意一飞冲天；锦鸡双斧，象征一鸣惊人；红蓝配色，代表热血与智慧。

他将以热血与纪律，将赛事顺利地进行到底。当然，必要时他还会亲自上阵，向可爱的选手们，奉上自己的 “爱心”。

然而，除开激情与职责，他此次回长安，似乎还有个神秘原因……

他是 “鸿胪演武”大赛维持秩序的总统领。

IT之家获悉，在服装的设计上，采用王者长安流行的交叉领胡服样式，并在材质和花纹上结合现代审美的设计。同时提炼了长安城鸿胪寺中的 “锦鸡”元素——作为驱邪避恶的象征。

鞋子参考 “乌皮六合靴”的设计，点缀上一些烘托节日气息和比赛氛围的装饰。

总教头手中的双斧采用了锦鸡的样式，材质选用细腻的玉与华丽的金相结合。斧柄和斧刃选择了亮银的配色，使其更具高级感。

* 此为研发过程中录制，所展示内容仅供参考