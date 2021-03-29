联发科超越高通成全球最大智能手机芯片供应商，分析称因美国对华为禁令

来自 Light Reading 的报道称，台湾联发科最近超越了高通，成为全球最大的智能手机芯片供应商。不少分析师认为，这种情况部分是由于美国政府对中国华为的行动造成的。

研究和咨询公司 Omdia 在最近的一份报告中写道：“在美国政府下了华为禁令后，华为开始使用联发科芯片。由于领先品牌开始使用联发科技术，其他品牌也紧随其后，从而使各自的供应链更加多元化。美国的技术禁令凸显出，企业有必要考虑对现有供应商关系的潜在政治影响。”

其他分析公司也同意这一观点。

“联发科将可以利用美国对华为禁令造成的缺口。由台积电制造的联发科芯片经济实惠，成为了许多 OEM 迅速填补华为缺位留下的市场缺口的第一选择。此前，华为在禁令实施前购买了大量芯片。”Counterpoint Research 研究总监 Dale Gai 在去年年底的一份报告中写道。

根据 Omdia 的数据，联发科在 2020 年的智能手机芯片市场占率有为 27%，略高于高通的 25%。然而，Counterpoint 的数据显示，高通在不断增长的 5G 领域仍处于领先地位。该公司报告称，2020 年第三季度，高通为全球销售的 39% 的 5G 手机提供了芯片。

图：根据 Omdia 追踪芯片出货量的最新《智能手机模型市场跟踪报告》，联发科在 2020 年引领了全球智能手机芯片市场。

需要说明的是，分析师将联发科的崛起归因于一系列因素，例如小米的市场增长和联发科在三星的份额增长。然而，这些发现再次凸显了美国政府对华为的禁令所产生的的广泛影响。

高通指出：“我们的业务有很大一部分集中在中国市场，中美贸易和国家安全局势加剧了这种集中风险。”