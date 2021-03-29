美团：已完成无人配送超 15000 单，正测试无人机空中配送

美团发布 2020 年第四季度及全年业绩。全年营收 1148 亿元 (人民币，下同)，创历史新高。截至 2020 年 12 月 31 日，美团平台活跃商户数和年度交易用户数分别增长至 680 万和 5.1 亿。

在财报发布后进行的分析师电话会上，美团 CEO 王兴谈到科技创新对美团的价值，他表示，无论一项技术多么令人激动，它只是手段，而不是目的，科技创新的根本目的是要服务于大众。美团是一家科技驱动型公司，科技创新的目的就是为了实现公司使命——帮大家吃得更好，生活得更好。

王兴认为，美团的发展得益于移动互联网的兴起，公司成立后，招募了超过 10000 名工程师，搭建了中国最大的软件工程团队之一。同时创建了一款 App，设计了可支持相当复杂且规模庞大订单分发的智能调度系统，以此作为业务的基础。

但美团的业务发展不仅需要软件，还需要硬件，这也是美团长期在无人配送领域投资的原因。王兴表示，在疫情期间，美团在北京顺义区进行了无人配送的试验并成功完成了 15000 多个订单，还在深圳对美团无人机（无人驾驶飞行器）进行了空中配送测试。

此外，王兴提到机器人目前是美团投资的关键垂直领域之一。他认为，机器人作为一种智能化的硬件很重要，在包括机器人在内的各种先进技术的驱动下，生活服务领域还有巨大的潜力去提高效率，降低成本，“我们已经有很大的业务规模，对用户的需求也有更深入的了解，所以我们正在利用前沿科技的手段，让服务运行得更高效、更好，为我们的用户创造更好的体验。”

根据披露，美团 2020 年在科技领域主要的投资包括：普渡机器人（餐厅的机器人）、盈合机器人、高仙机器人，应用于仓库的机器人和通用本体智能机器人，以及下一代电动汽车和自动驾驶相关的公司等等。此外，在生物科技、农业技术等前沿科技领域也保持重点关注。