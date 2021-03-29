Visa 将允许客户使用加密货币 USD Coin 直接结算

北京时间 3 月 29 日下午消息，据报道，支付平台 Visa 今日宣布，将允许使用数字加密货币 “USD Coin”在其支付网络上结算交易。这是主流金融行业越来越多地接受数字加密货币的最新举措。

USD Coin 是一种稳定的数字加密货币，其价值直接与美元挂钩，1 个 USD Coin 等于 1 美元。Visa 周一称，该公司已与支付和加密平台 Crypto.com 启动了这一试点计划，并计划在今年晚些时候向更多合作伙伴提供这一选择。

Visa 此举，正值包括纽约梅隆银行、贝莱德（BlackRock）和万事达卡（Mastercard）在内的主要金融公司，都开始接受数字加密货币之际。这也导致许多业内人士预测，数字加密货币将成为投资组合的常规组成部分。

特斯拉 2 月初曾宣布，该公司已购买了价值 15 亿美元的比特币。上周，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）又表示，消费者将可以用比特币购买特斯拉电动汽车，这标志着比特币在商业上的使用向前迈出了重要一步。

Visa 数字加密货币业务主管库伊 · 谢夫菲尔德（Cuy Shefffield）对此表示：“我们看到，全球消费者对能够接入、持有和使用数字加密货币的需求不断增长。我们也看到，客户希望我们推出相应的服务，为消费者提供这种接入能力。”

传统上，如果顾客选择使用 Crypto.com Visa 卡支付咖啡，数字加密货币钱包中的数字货币需要转换成传统货币。加密数字货币钱包将把传统的法定货币存入银行账户，最终电汇到 Visa 以结算任何交易，这增加了企业的成本和复杂性。

而 Visa 的最新举措将使用以太坊区块链，不再需要将数字货币转换为传统货币才能进行交易结算。Visa 还表示，已经与数字资产银行 Anclage 合作，并于本月完成了第一笔交易，即 Crypto.com 将 USD Coin 发送到 Visa 位于安克雷奇（Anchorage）的以太坊地址。