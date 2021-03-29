《赛博朋克 2077》1.2 版本更新内容公布，支持 AMD 显卡开启光追

IT之家3月29日消息 《赛博朋克 2077》版本更新 1.2 即将在 PC、主机和 Stadia 平台上推出，官方现已公布新版本更新内容。

现在在任务“罪与罚”中跳过和约书亚一起开车前往派多美餐厅的过程后，车辆将不会处于错误的位置。

修正了一个在任务“心中困兽：市政中心”赛车期间，其它车辆在某些条件下会进行传送，从而导致玩家掉到最后一名的问题。

修正了一个在任务“偷货”中德拉曼出租车离开来生后会被发射到空中的问题。

修正了一个在任务“举手之劳”中帕南的车会被发射到空中的问题。

修正了友方 NPC 的掩体使用。

现在在任务“目击赛博精神病：人生重来”中的赛博精神病被玩家从远处攻击时会做出正确的反应。

现在杰克在任务“救人”中会打空弹匣再装弹。

修正了一个在任务“拿货”中全食品工厂里的引爆器无法交互的问题。

修正了一个在任务“永不消逝”中罗格乘坐荒坂塔电梯后会进入待机状态的问题。

现在在任务“死城”中帕南和乱刀会战斗的时候会位于另一个狙击位。

修正了一个在任务“委托：再见，夜之城”中被引爆的地雷不会惊动附近敌人的问题。

现在杰克在任务“偷货”的战斗前将不会使用潜行口吻对话。

修正了一个在任务“救人”中清道夫发现自己人被打倒后不会警告其他人的问题。

修正了一个在任务“天空过客”中失事地点的敌人无法远程攻击玩家的问题。

修正了任务“猎杀”中瑞弗·沃德跟随玩家时的 AI 逻辑。

修正了任务“有组织犯罪活动嫌疑：新龙头，新规矩”中不可用的入侵协议选项。

修正了一个连续快速投掷多枚手雷会让 V 装备上不正确的手雷的问题。

修正了有时跟踪地图标记会飞出小地图的问题。

修正了任务“有组织犯罪活动嫌疑：异极相吸”中的浮空车碰撞，避免玩家被推开或者卡住。

修正了任务“目击赛博精神病：山林小屋”战斗开始时赛博精神病的 AI 逻辑。

现在在任务“委托：美国欢迎您，同志”中某个特定的敌方 NPC 可以正常地使用近战手段攻击 V。

现在在任务“委托：绳之以法”中打破玻璃将会正常惊动附近的 NPC。

修正了一个在任务“委托：贪心不足蛇吞象”中有一枚激光绊发地雷无法交互的问题。

修正了在任务“委托：贪心不足蛇吞象”中某个接入点沉入到关卡地形里去的问题。

修正了在任务“犯罪举报：好运来”中玩家接近 NPC 时对方不会进入战斗状态的情况。

修正了一个在任务“委托：和歌子的最爱”中有一枚激光绊发地雷的激光无法触发地雷的问题。

改善并修正了各种活动和任务中的诸多 GPS 寻路逻辑。

修正了一个成就“荒原”在某些条件下无法被完成的问题。

修正了一个在物品栏里连续两次切换武器会导致该武器在游戏内不显示的问题。

现在 V 解锁了专长“根深蒂固”后将不会因为车辆撞击而死亡。

现在专长“轮回转生”会在入侵协议技能等级达到 20 级的时候解锁而不是之前的 16 级。对于技能等级达到 20 级以前解锁了“轮回转生”，以及技能等级还没有达到 20 级的玩家，该专长会重新锁定，并且返还消费的专长点数。

修正了一个行人被车辆撞击后会被传送的问题。

现在 V 可以在进入安全区域时自动卸下已经拉弦的手雷。

修正了一个 NPC 在其他 NPC 身上绊倒的情况过于频繁的问题。

修正了多个会让敌方 NPC 卡住使其无法被击杀的门档。

修正了一个拆解部分堆叠物品时获得的经验值等同于拆解全部堆叠物品的问题。

降低了使用左轮手枪的 NPC 的威力。

降低了岐路司义眼碎片配方的价格。

修正了一个 NPC 转动方向盘时会破坏上半身动画的问题。

修正了一个把 NPC 丢进后备箱会发动车辆引擎的问题。

修正了无法打开并且显示为“已锁[]”车门的弹出提示。

修正了一个 V 从停在墙体旁边的车上下来时会被卡进空建筑里的问题。

降低了制作不朽物品需要的较高品质的制作组件数量。

降低了重置专长点数的物品（无字天书）的售价。

现在可以在夜之城各处的食品商店里购买领养小不点儿需要的猫粮。

现在服装商贩会出售和所在地更加匹配的物品。

现在 V 无法在游戏场景不允许的情况下使用消耗品。

修正了一个冷却时间减免叠加超过 100% 会导致快速破解无法使用的问题。

现在赛博精神病和中级首领免疫镇静弹和快速破解：系统重置。

现在快速破解：电磁短路的持续性伤害将不会终结被击败的敌人。

修正了一个普拉西德无法被潜行击倒的问题。

修正了一个入侵协议无法对野人王正确生效的问题。

修正了一个敌人被突触熔融击杀后无法倒地的问题。

修正了一个在克伦齐科夫义体效果结束后立刻进行闪躲会把 V 向前推进一大段距离的问题。

改善了叉车的接入交互动作。

修正了一个平民奔跑躲避玩家驾驶的车辆时做出的反应不正确的问题。

现在如果 V 扛起带有任务物品的 NPC，那么该物品会被自动添加到物品栏中。

修正了一个 V 会被高速车辆推得过远的问题。

现在玩家从较高的地方掉下来时将无法使用滑铲操作取消坠落伤害。

修正了一个被钳制的敌人会播放被玩家碰撞到的对话的问题。

取消了碰撞到友好 NPC 时的物理反馈。

修正了一个射弹发射系统没有冷却时间的问题。

现在在任务“反抗！反抗！”中坐进克里的车子以后警方车辆将不会立刻消失。

调整了任务“我心如火”中直升机炮塔的射速。

修正了一个在受到义体“狂暴”效果影响时，玩家进行瞄准时准星会自行移动的问题。

对部分车辆的驾驶算法进行了细微的修正，改善转向，解决车身过度翻滚和转向过头的问题。

为所有车辆添加“脱困摇摆/旋转”功能。使用左摇杆、A/D 键及 W/S 键，或者左 Shift 键及左 Ctrl 键来摇摆和旋转卡住的车辆，以脱离卡死状态。

调整车辆转向代码，加强在低帧率和极高帧率情况下的处理表现，进一步保证操控连贯性。明显改善基础版主机上的车辆转向体验。

在“控制”设置里添加转向灵敏度滑动条。玩家现在可自行降低在所有输入设备上驾驶全部车辆的转向速度。特别适用于键盘用户。

任务“信仰是一颗子弹”中的海报在比赛之前将无法被摧毁（否则会卡住任务进度）。

现在如果 V 在任务“上帝保佑”中提前离开工作室，任务将会正确更新。

修正了在任务“猎杀”中无法在波比农场拔出武器的问题。

修正了钳制一名帮派成员会破坏任务“信仰是一颗子弹”进度的问题。

现在如果杜姆杜姆和最后一名敌人同时死亡，任务“拿货”将不会被卡住。

现在如果玩家在进入全食品工厂之前攻击漩涡帮，任务“拿货”将不会被卡住。

现在如果玩家在任务“拿货”中没有使用被破解的军用科技芯片，那么他们可以从芯片中下载欧元。

现在如果游戏没有推进到正确的进度，玩家将无法进入任务“城市之王”的顶层公寓。

现在无论玩家采取哪一种方式接近任务区域，任务“目击赛博精神病：血腥仪式”都会正确触发。

竹村的外观现在会在任务“天空过客”的全息电话中显示。

修正了一个罗格会在任务“永不消逝”中重复同样一段对话的问题。

修正了一个 V 在任务“死城”中会卡在罗格包厢里的问题。

修正了一个完成任务“两生花”后汉兹先生不会打电话给 V 的问题。

修正了一个如果玩家在任务“火上浇油”中最后一段对话时重新读取游戏，泰迪、卡罗尔和卡西迪将会重复他们的动作的问题。

修正了一个抵达其中一处目击赛博精神病任务地点时，瑞吉娜的全息电话会中断但是依然残留在画面上的问题。

修正了一个在任务“死城”中和帕南进行全息通话的同时和她见面会卡住任务进度的问题。

现在帕南会在任务“沿着瞭望塔”中正确地说出最后一段对话。

现在驾驶摩托车的时候将无法进入恶土的德拉曼，从而解决了导致游戏崩溃或者卡在第三人称视角里的问题。

现在在任务“公路之歌”中乘坐魔蜥时将无法离开任务区域。

修正了一个如果玩家在任务“公路之歌”最后的场景期间使用快速移动会导致无法和帕南交互的问题。

现在在任务“公路之歌”中，弗兰克的全息电话将无法打断玩家和魔蜥旁的流浪者对话。

现在鲍勃和米契在任务“举手之劳”中进入平板车时将不再穿模。

修正了一个如果玩家在任务“举手之劳”中送完平板车后立刻离开流浪者营地将无法收到全息电话的问题。

现在在任务“野兽之腹”中，流浪者将不会被困在荒坂塔的网络黑客窝点大门后面。

修正了一个如果玩家在任务“举手之劳”中离开火车站将无法收到全息电话的问题。

修正了特定情况下，在任务“拿货”中杰克不会出现在全食品工厂前面的问题。

现在任务“砧板上的肉”中 V 和赛博精神病交战期间将无法离开离开神宫寺，以免卡住任务进度。

现在在任务“没有理想不伤心”中，玩家在死亡之舞打电话给南希或者在任务中途逃离俱乐部将不会卡住任务进度。

修正了一个如果玩家离开死亡之舞再回去以后，俱乐部的音乐会缺失的问题。

修正了在特定情况下，任务“二次冲突”中杜姆杜姆不会出现在死亡之舞入口处的问题。

现在在任务“没有理想不伤心”中将无法看到丹妮的别墅里的装修改动。

现在在任务“外遇”的拳击战斗中将无法在游戏机附近用枪。// 时代没有变，大人。

现在玩家可以在重新进入巴里的公寓后从里面把门打开。

现在在任务“当你凝视深渊时”中，如果玩家在 NCPD 警官身边触犯法律，任务会立刻失败。

现在如果玩家要想完成任务“当你凝视深渊时”的目标“试着在几个小时后和巴里交谈”，那么他们必须离开巴里的公寓周边区域，然后经过几个小时之后再回来。

现在当阿德卡多移动或者离开夜之城时，他们旧营地的所有痕迹都会被清理干净。

现在在任务“期待死亡”中驾驶魔蜥穿过建筑工地时将不会被阻挡在战斗之外。

修正了一个在任务“二次冲突”中过快完成最后的场景时，任务“至尊”将无法正确开始的问题。

修正了一个如果玩家和南希直接冲进死亡之舞的电梯时任务“二次冲突”会被卡住的问题。

任务“猎杀”中第一段超梦体验的目标现在更加明确。

现在如果玩家的任务“插管”失败，那么任务“意见领袖”会自动失败。

现在汤姆饭店的电视无法被摧毁。如果玩家在本次更新之前摧毁了它，那么现在电视会被修好，新闻内容也会正确地显示，以便推进任务“黑梦”。

修正了在任务“天外奇物”中空投舱里不会出现画的罕见情况。

现在当玩家离开任务“拉闸”区域后将不会卡在发电站的水里。

现在任务“天外奇物”不会生成多幅画从而卡住任务进度。

修正了一个玩家在任务“冲破风暴”简报之后离开再返回时任务进度会卡住的问题。

现在任务“目击赛博精神病：水上的烟雾”在完成后不会重新出现在日志里。

修正了一个如果玩家离开再返回任务区域，任务“意见领袖”中的路由器将无法交互的问题。

现在任务“高级动物”的进度不会被朱迪工作间里的空气墙卡住。

修正了一个如果玩家在完成和南希的对话之前就冲进厕所吃药，那么任务“至尊”会被卡住的问题。

现在在任务“砧板上的肉”中，即便赛博精神病在暴恐机动队抵达之前被玩家单杀，暴恐机动队还是会和 V 交互。

现在任务“拿货”将不会同时触发与漩涡帮和平交易以及与漩涡帮战斗这两段剧情。

现在如果玩家潜行跳过和罗伊斯的首领战，杰克将不会被卡在全食品工厂里。

修正了一个在任务“夜曲 Op.55 N.1”中无法坐电梯前往余烬的问题。

修正了一个在任务“弹无虚发”中和威尔逊交谈之前离开射击场，那么玩家将会卡在没有电话和武器状态里的问题。

现在如果在任务“火在裆下/潜入黑夜”中玩家开车去找义体医生花的时间太长，那么耶西在下车的时候将不会消失。

修正了一个在任务“火在裆下/潜入黑夜”中玩家的车辆和一辆白色卡车碰撞后会掉到地图下面去的问题。

修正了一个在任务“想象”、“通往天国的阶梯”、“原子之诗”或者“麻木的迷醉”中玩家不冥想就离开僧人将无法接到全息电话的问题。

修正了一个在任务“回家的路”中玩家有时不会接到德拉曼的电话的问题。

现在摧毁北橡区的德拉曼不会让玩家无法和任务“原子之诗”中的僧人对话。

修正了一个任务“向法律宣战”会卡在目标“和杰佛逊交谈”这一步的问题。

修正了一个如果玩家离开任务“幻灭”的区域将无法开始其它支线任务的问题。

现在在任务“千人千面”中把舞子从超级摩天楼 H8 推下去以后她将会正常死亡。

现在在任务“祸不单行”中，如果玩家在进入超梦体验工作室之前就离开任务区域，那么朱迪将不会跟着玩家一直走。

修正了一个在任务“高级动物”中 V 会卡在某间性偶包厢里的问题。

修正了一个如果玩家在看到布兰登和女孩对话之后没有立刻和布兰登交谈，那么任务“有求必应”将会卡住的问题。

修正了一个在任务“垃圾场”中，如果 V 通过窗户潜行进入指头哥的办公室，那么玩家和指头哥的对话将会无法开始的问题。

修正了一个在任务“公路之歌”中进入魔蜥前，帕南和任务相关的对话选项将会缺失的问题。

现在任务“目击赛博精神病：同态复仇”会正确地标记在地图上。

修正了一个如果玩家在克莱尔走到自己的车前就过早离开任务区域，那么任务“心中困兽”将会阻止玩家开始其它任务的问题。

修正了一个任务“心中困兽：圣多明戈”赛车和任务“平常的一天”会同时激活导致出现某些错误的问题。

修正了一个在任务“救人”中，如果快进桑德拉·多塞特在浴缸里的过场动画，那么将会导致创伤小组不会出现在阳台上的问题。

击败所有的赛博精神病后瑞吉娜会给予玩家一份道具奖励。奖励可以在瑞吉娜的办公室里找到。

修正了一个在任务“危险游戏”中有时竹村进行单独侦查之后不会打电话回来的问题。

修正了一个 V 会卡在指头哥诊所屋顶上的问题。

修正了一个在完成任务“黑梦”之后不再会有主线任务出现的问题。

现在解锁了成就“You Are Breathtaking!”之后任务图标会从强尼的套装中正常移除。

现在在任务“梦缠绕的时候”中，玩家不会被锁在银色幕布电影院外面。

修正了一个在任务“梦缠绕的时候”中如果跳转时间，那么任务进度将会卡住的问题。

现在在任务“梦缠绕的时候”中，如果玩家吃药的时间花得太久，罗格将不会消失。

修正了一个在任务“梦缠绕的时候”中来到银色幕布电影院后罗格不会下车的问题。

修正了一个完成任务“303 号房”后玩家无法继续主线剧情的问题。

修正了一个玩家在任务“有求必应”中无法和西奥交谈的问题。

修正了一个如果 V 在完成和瑞吉娜的全息电话简报之前就击杀赛博精神病，那么任务“目击赛博精神病：充耳不闻”将不会被判定为完成的问题。对于已经完成了这个任务的玩家，任务会被标记为完成。

现在任务“有钱大家赚”中的目标“和柯克交谈”会正确标记在地图上。

现在在任务“插管”中，读取进入埃布尼克号遭遇战时创建的自动存档将不会重复播放强尼的对话。

修正了一个在任务“插管”中，如果玩家在埃布尼克号遭遇战期间在下层甲板遇见格雷森或者从远处发动攻击，格雷森将会处于无敌状态的问题。

修正了一个在任务“插管”中玩家无法乘车离开任务区域的问题。

修正了任务“插管”中审问格雷森时罗格的怪异动作。

修正了一个在任务“插管”中，如果格雷森在战斗中没有受到伤害，那么玩家在审问场景中将无法击杀格雷森的问题。

现在在任务“风暴前夕”中可以和米契打听关于装甲车训练的事情，并且可以完成可选目标。

现在在任务“风暴前夕”中和老兵喝酒聊天时将不会被卡住。

修正了一个在任务“拿货”中，玩家在全食品工厂外面的时候也能触发和罗伊斯的战斗，从而卡住任务进度的问题。

修正了一个在任务“情报”中，如果玩家决定从入口处走开，那么丽姿酒吧的大门将无法进入的问题。

修正了一个在和朱迪对话期间，从日志中打电话给和歌子将会让两段对话都卡住的问题。

现在米丝蒂在任务“再见杰克”中将不会被流弹击杀。

修正了一个在任务“冲破风暴”中，如果玩家在帕南把自己的步枪“守望”交给 V 之前就把步枪拿走并且拆解掉，那么任务进度将会被卡住的问题。

修正了一个在任务“冲破风暴”中，如果玩家中途放弃任务，那么他们将无法开车前往夜游鬼营地的问题。

修正了一个在任务“冲破风暴”中，如果玩家通过管道逃离夜游鬼营地时反复进行存盘读盘，那么任务进度将会被卡住的问题。

现在如果玩家在任务“冲破风暴”中提前穿过管道找到索尔，那么任务目标将会正确更新。

现在玩家在任务“冲破风暴”中可以一个人直接进入营地而不用等待帕南。

现在玩家在任务“金字塔之歌”已经失败之后回到任务区域并且跳进水中将无法重新激活该任务。

现在无论安装了哪些插件和义体，四季宝都会正确计算自身参与击杀或者击败的 NPC 数量。和四季宝的对话将会进行调整，让它对玩家的操作做出更加生动的反应。

现在玩家在巴蒂大酒店后面的停车场里可以使用武器。

修正了一个玩家在任务“当你凝视深渊时”一开始无法和 NCPD 警官交谈的问题。

现在如果 NCPD 警官发现 V 扛着一具尸体，那么任务“当你凝视深渊时”就会立刻失败。

修正了一个在任务“有钱大家赚”中，如果玩家和柯克交谈之前就拾取并拆解了夹克，那么夹克会不可用的问题。

现在马曼·布丽奇特在任务“电波”中会正确接听 V 打过去的电话。

现在在任务“勇往直前”中普拉西德的电话将不会被其它电话打断。

修正了一个即使杜姆杜姆在任务“拿货”中被击杀，他依然会在任务“二次冲突”期间出现在死亡之舞，并且处于和 V 敌对的状态从而卡住任务进度的问题。

修正了一个在任务“夜曲 Op.55 N.1”中，如果玩家第一次接近电梯门时后退，那么警卫将不会从电梯门前离开的问题。

修正了一个在任务“公司狗”中玩家进入浮空车后无法选择目的地的问题。

现在在任务“公司狗”中，玩家将无法提前离开丽姿酒吧附近的棒球场。

修正了一个在任务“黑拳：科罗纳多农场”中和犀牛战斗失败后玩家无法移动的问题。

修正了一个在任务“义体大夫”中完成和维克多的剧情后玩家无法和杰克交谈的问题。

修正了一个在任务“二次冲突”中，如果玩家使用其它途径前往南希的房间而不是跟随帕特丽夏，那么漩涡帮成员将不会生成的问题。

修正了一个在任务“向法律宣战”中，如果玩家在特定情况下和瑞弗一起兜风但是随后放弃了任务，那么他们将无法解锁某些能力的问题。

修正了一个在任务“二次冲突”中护送南希离开死亡之舞时南希会消失的问题。

修正了一个在任务“二次冲突”中，V 和死亡之舞的电梯面板交互之后，电梯会停在二楼而不是一楼的问题。

现在在任务“回家的路”中，当 V 靠近一辆离散的出租车时德拉曼只会打一次电话（之前每次 V 靠近离散的出租车德拉曼都会打电话）。

修正了一个在任务“白日春梦”中可能会导致清道夫公寓里的装备无法正确移除或者物品丢失的问题。

现在在任务“先知之歌”中，玩家无法将神秘的阴谋论者和车辆一起摧毁，从而使得他们无法拾取芯片。

现在在任务“先知之歌”中，玩家将无法在击杀流浪者之后击杀盖瑞。该任务现在可以完成。日志条目将正常更新。

修正了一个在任务“再见杰克”中，如果玩家半途离开去进行任务“山丘上的愚者”，那么将会无法在米丝蒂的店里和她交互的问题。

现在玩家完成任务“变态杀手”后会获得经验值。

任务“一万次的悲伤”中莱姆的收买金额增加。