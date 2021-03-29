《赛博朋克 2077》1.2 版本更新内容公布，支持 AMD 显卡开启光追

IT之家3月29日消息 《赛博朋克 2077》版本更新 1.2 即将在 PC、主机和 Stadia 平台上推出，官方现已公布新版本更新内容。
游戏性
增加玩家实施犯罪行为时 NCPD 的刷新范围。
在“控制”设置里添加转向灵敏度滑动条。玩家现在可自行降低在所有输入设备上驾驶全部车辆的转向速度。特别适用于键盘用户。
调整车辆转向代码，加强在低帧率和极高帧率情况下的处理表现，进一步保证操控连贯性。明显改善基础版主机上的车辆转向体验。
为所有车辆添加“脱困摇摆/旋转”功能。使用左摇杆、A/D 键及 W/S 键，或者左 Shift 键及左 Ctrl 键来摇摆和旋转卡住的车辆，以脱离卡死状态。
对部分车辆的驾驶算法进行了细微的修正，改善转向，解决车身过度翻滚和转向过头的问题。
修正了一个在受到义体“狂暴”效果影响时，玩家进行瞄准时准星会自行移动的问题。
调整了任务“我心如火”中直升机炮塔的射速。
现在在任务“反抗！反抗！”中坐进克里的车子以后警方车辆将不会立刻消失。
修正了一个射弹发射系统没有冷却时间的问题。
取消了碰撞到友好 NPC 时的物理反馈。
修正了一个被钳制的敌人会播放被玩家碰撞到的对话的问题。
现在使用泽塔科技斯安威斯坦 1 型义体可以正确地减慢时间。
现在玩家从较高的地方掉下来时将无法使用滑铲操作取消坠落伤害。
现在玩家无法对平民使用大猩猩手臂施展终结技。
修正了一个 V 会被高速车辆推得过远的问题。
现在如果 V 扛起带有任务物品的 NPC，那么该物品会被自动添加到物品栏中。
修正了一个平民奔跑躲避玩家驾驶的车辆时做出的反应不正确的问题。
现在扛起或者钳制一名带有燃烧或者电磁脉冲状态效果的 NPC 时，状态效果会转移到玩家身上。
改善了叉车的接入交互动作。
修正了一个在克伦齐科夫义体效果结束后立刻进行闪躲会把 V 向前推进一大段距离的问题。
修正了一个敌人被突触熔融击杀后无法倒地的问题。
修正了一个入侵协议无法对野人王正确生效的问题。
修正了一个普拉西德无法被潜行击倒的问题。
现在快速破解：电磁短路的持续性伤害将不会终结被击败的敌人。
现在赛博精神病和中级首领免疫镇静弹和快速破解：系统重置。
修正了一个冷却时间减免叠加超过 100% 会导致快速破解无法使用的问题。
现在 V 无法在游戏场景不允许的情况下使用消耗品。
现在服装商贩会出售和所在地更加匹配的物品。
现在可以在夜之城各处的食品商店里购买领养小不点儿需要的猫粮。
降低了重置专长点数的物品（无字天书）的售价。
降低了制作不朽物品需要的较高品质的制作组件数量。
修正了一个 V 从停在墙体旁边的车上下来时会被卡进空建筑里的问题。
现在如果扫描军用科技浮空车蝎尾狮，资料将会正常显示。
修正了无法打开并且显示为“已锁[]”车门的弹出提示。
修正了一个把 NPC 丢进后备箱会发动车辆引擎的问题。
修正了一个 NPC 转动方向盘时会破坏上半身动画的问题。
大猩猩手臂的伤害增加 20%。
降低了岐路司义眼碎片配方的价格。
降低了使用左轮手枪的 NPC 的威力。
修正了一个拆解部分堆叠物品时获得的经验值等同于拆解全部堆叠物品的问题。
现在拆解手雷可以正确地获得普通和精良组件。
延长滑梯不会导致玩家位于梯子下方时死亡。
修正了多个会让敌方 NPC 卡住使其无法被击杀的门档。
修正了一个 NPC 在其他 NPC 身上绊倒的情况过于频繁的问题。
现在 V 可以在进入安全区域时自动卸下已经拉弦的手雷。
修正了一个行人被车辆撞击后会被传送的问题。
现在专长“轮回转生”会在入侵协议技能等级达到 20 级的时候解锁而不是之前的 16 级。对于技能等级达到 20 级以前解锁了“轮回转生”，以及技能等级还没有达到 20 级的玩家，该专长会重新锁定，并且返还消费的专长点数。
现在 V 解锁了专长“根深蒂固”后将不会因为车辆撞击而死亡。
修正了一个在物品栏里连续两次切换武器会导致该武器在游戏内不显示的问题。
修正了一个成就“荒原”在某些条件下无法被完成的问题。
改善并修正了各种活动和任务中的诸多 GPS 寻路逻辑。
修正了一个在任务“委托：和歌子的最爱”中有一枚激光绊发地雷的激光无法触发地雷的问题。
修正了在任务“犯罪举报：好运来”中玩家接近 NPC 时对方不会进入战斗状态的情况。
修正了在任务“委托：贪心不足蛇吞象”中某个接入点沉入到关卡地形里去的问题。
修正了一个在任务“委托：贪心不足蛇吞象”中有一枚激光绊发地雷无法交互的问题。
现在在任务“委托：绳之以法”中打破玻璃将会正常惊动附近的 NPC。
现在在任务“委托：美国欢迎您，同志”中某个特定的敌方 NPC 可以正常地使用近战手段攻击 V。
修正了任务“目击赛博精神病：山林小屋”战斗开始时赛博精神病的 AI 逻辑。
修正了任务“有组织犯罪活动嫌疑：异极相吸”中的浮空车碰撞，避免玩家被推开或者卡住。
修正了有时跟踪地图标记会飞出小地图的问题。
修正了一个连续快速投掷多枚手雷会让 V 装备上不正确的手雷的问题。
修正了任务“有组织犯罪活动嫌疑：新龙头，新规矩”中不可用的入侵协议选项。
修正了任务“猎杀”中瑞弗·沃德跟随玩家时的 AI 逻辑。
修正了一个在任务“天空过客”中失事地点的敌人无法远程攻击玩家的问题。
修正了一个在任务“救人”中清道夫发现自己人被打倒后不会警告其他人的问题。
现在杰克在任务“偷货”的战斗前将不会使用潜行口吻对话。
修正了一个在任务“委托：再见，夜之城”中被引爆的地雷不会惊动附近敌人的问题。
现在在任务“死城”中帕南和乱刀会战斗的时候会位于另一个狙击位。
修正了一个在任务“永不消逝”中罗格乘坐荒坂塔电梯后会进入待机状态的问题。
修正了一个在任务“拿货”中全食品工厂里的引爆器无法交互的问题。
现在杰克在任务“救人”中会打空弹匣再装弹。
现在在任务“目击赛博精神病：人生重来”中的赛博精神病被玩家从远处攻击时会做出正确的反应。
修正了友方 NPC 的掩体使用。
修正了一个在任务“举手之劳”中帕南的车会被发射到空中的问题。
修正了一个在任务“偷货”中德拉曼出租车离开来生后会被发射到空中的问题。
修正了一个在任务“心中困兽：市政中心”赛车期间，其它车辆在某些条件下会进行传送，从而导致玩家掉到最后一名的问题。
现在在任务“罪与罚”中跳过和约书亚一起开车前往派多美餐厅的过程后，车辆将不会处于错误的位置。
任务
任务“信仰是一颗子弹”中的海报在比赛之前将无法被摧毁（否则会卡住任务进度）。
现在如果 V 在任务“上帝保佑”中提前离开工作室，任务将会正确更新。
修正了在任务“猎杀”中无法在波比农场拔出武器的问题。
修正了钳制一名帮派成员会破坏任务“信仰是一颗子弹”进度的问题。
现在如果杜姆杜姆和最后一名敌人同时死亡，任务“拿货”将不会被卡住。
现在如果玩家在进入全食品工厂之前攻击漩涡帮，任务“拿货”将不会被卡住。
现在如果玩家在任务“拿货”中没有使用被破解的军用科技芯片，那么他们可以从芯片中下载欧元。
现在如果游戏没有推进到正确的进度，玩家将无法进入任务“城市之王”的顶层公寓。
现在无论玩家采取哪一种方式接近任务区域，任务“目击赛博精神病：血腥仪式”都会正确触发。
竹村的外观现在会在任务“天空过客”的全息电话中显示。
修正了一个罗格会在任务“永不消逝”中重复同样一段对话的问题。
修正了一个 V 在任务“死城”中会卡在罗格包厢里的问题。
修正了一个完成任务“两生花”后汉兹先生不会打电话给 V 的问题。
修正了一个如果玩家在任务“火上浇油”中最后一段对话时重新读取游戏，泰迪、卡罗尔和卡西迪将会重复他们的动作的问题。
修正了一个抵达其中一处目击赛博精神病任务地点时，瑞吉娜的全息电话会中断但是依然残留在画面上的问题。
修正了一个在任务“死城”中和帕南进行全息通话的同时和她见面会卡住任务进度的问题。
现在帕南会在任务“沿着瞭望塔”中正确地说出最后一段对话。
现在驾驶摩托车的时候将无法进入恶土的德拉曼，从而解决了导致游戏崩溃或者卡在第三人称视角里的问题。
现在在任务“公路之歌”中乘坐魔蜥时将无法离开任务区域。
修正了一个如果玩家在任务“公路之歌”最后的场景期间使用快速移动会导致无法和帕南交互的问题。
现在在任务“公路之歌”中，弗兰克的全息电话将无法打断玩家和魔蜥旁的流浪者对话。
现在鲍勃和米契在任务“举手之劳”中进入平板车时将不再穿模。
修正了一个如果玩家在任务“举手之劳”中送完平板车后立刻离开流浪者营地将无法收到全息电话的问题。
现在在任务“野兽之腹”中，流浪者将不会被困在荒坂塔的网络黑客窝点大门后面。
修正了一个如果玩家在任务“举手之劳”中离开火车站将无法收到全息电话的问题。
修正了特定情况下，在任务“拿货”中杰克不会出现在全食品工厂前面的问题。
现在任务“砧板上的肉”中 V 和赛博精神病交战期间将无法离开离开神宫寺，以免卡住任务进度。
现在在任务“没有理想不伤心”中，玩家在死亡之舞打电话给南希或者在任务中途逃离俱乐部将不会卡住任务进度。
修正了一个如果玩家离开死亡之舞再回去以后，俱乐部的音乐会缺失的问题。
修正了在特定情况下，任务“二次冲突”中杜姆杜姆不会出现在死亡之舞入口处的问题。
现在在任务“没有理想不伤心”中将无法看到丹妮的别墅里的装修改动。
现在在任务“外遇”的拳击战斗中将无法在游戏机附近用枪。// 时代没有变，大人。
现在玩家可以在重新进入巴里的公寓后从里面把门打开。
现在在任务“当你凝视深渊时”中，如果玩家在 NCPD 警官身边触犯法律，任务会立刻失败。
现在如果玩家要想完成任务“当你凝视深渊时”的目标“试着在几个小时后和巴里交谈”，那么他们必须离开巴里的公寓周边区域，然后经过几个小时之后再回来。
现在当阿德卡多移动或者离开夜之城时，他们旧营地的所有痕迹都会被清理干净。
现在在任务“期待死亡”中驾驶魔蜥穿过建筑工地时将不会被阻挡在战斗之外。
修正了一个在任务“二次冲突”中过快完成最后的场景时，任务“至尊”将无法正确开始的问题。
修正了一个如果玩家和南希直接冲进死亡之舞的电梯时任务“二次冲突”会被卡住的问题。
任务“猎杀”中第一段超梦体验的目标现在更加明确。
现在如果玩家的任务“插管”失败，那么任务“意见领袖”会自动失败。
现在汤姆饭店的电视无法被摧毁。如果玩家在本次更新之前摧毁了它，那么现在电视会被修好，新闻内容也会正确地显示，以便推进任务“黑梦”。
修正了在任务“天外奇物”中空投舱里不会出现画的罕见情况。
现在当玩家离开任务“拉闸”区域后将不会卡在发电站的水里。
现在任务“天外奇物”不会生成多幅画从而卡住任务进度。
修正了一个玩家在任务“冲破风暴”简报之后离开再返回时任务进度会卡住的问题。
现在任务“目击赛博精神病：水上的烟雾”在完成后不会重新出现在日志里。
修正了一个如果玩家离开再返回任务区域，任务“意见领袖”中的路由器将无法交互的问题。
现在任务“高级动物”的进度不会被朱迪工作间里的空气墙卡住。
修正了一个如果玩家在完成和南希的对话之前就冲进厕所吃药，那么任务“至尊”会被卡住的问题。
现在在任务“砧板上的肉”中，即便赛博精神病在暴恐机动队抵达之前被玩家单杀，暴恐机动队还是会和 V 交互。
现在任务“拿货”将不会同时触发与漩涡帮和平交易以及与漩涡帮战斗这两段剧情。
现在如果玩家潜行跳过和罗伊斯的首领战，杰克将不会被卡在全食品工厂里。
修正了一个在任务“夜曲 Op.55 N.1”中无法坐电梯前往余烬的问题。
修正了一个在任务“弹无虚发”中和威尔逊交谈之前离开射击场，那么玩家将会卡在没有电话和武器状态里的问题。
现在如果在任务“火在裆下/潜入黑夜”中玩家开车去找义体医生花的时间太长，那么耶西在下车的时候将不会消失。
修正了一个在任务“火在裆下/潜入黑夜”中玩家的车辆和一辆白色卡车碰撞后会掉到地图下面去的问题。
修正了一个在任务“想象”、“通往天国的阶梯”、“原子之诗”或者“麻木的迷醉”中玩家不冥想就离开僧人将无法接到全息电话的问题。
修正了一个在任务“回家的路”中玩家有时不会接到德拉曼的电话的问题。
现在摧毁北橡区的德拉曼不会让玩家无法和任务“原子之诗”中的僧人对话。
修正了一个任务“向法律宣战”会卡在目标“和杰佛逊交谈”这一步的问题。
修正了一个如果玩家离开任务“幻灭”的区域将无法开始其它支线任务的问题。
现在在任务“千人千面”中把舞子从超级摩天楼 H8 推下去以后她将会正常死亡。
现在在任务“祸不单行”中，如果玩家在进入超梦体验工作室之前就离开任务区域，那么朱迪将不会跟着玩家一直走。
修正了一个在任务“高级动物”中 V 会卡在某间性偶包厢里的问题。
修正了一个如果玩家在看到布兰登和女孩对话之后没有立刻和布兰登交谈，那么任务“有求必应”将会卡住的问题。
修正了一个在任务“垃圾场”中，如果 V 通过窗户潜行进入指头哥的办公室，那么玩家和指头哥的对话将会无法开始的问题。
修正了一个在任务“公路之歌”中进入魔蜥前，帕南和任务相关的对话选项将会缺失的问题。
现在任务“目击赛博精神病：同态复仇”会正确地标记在地图上。
修正了一个如果玩家在克莱尔走到自己的车前就过早离开任务区域，那么任务“心中困兽”将会阻止玩家开始其它任务的问题。
修正了一个任务“心中困兽：圣多明戈”赛车和任务“平常的一天”会同时激活导致出现某些错误的问题。
修正了一个在任务“救人”中，如果快进桑德拉·多塞特在浴缸里的过场动画，那么将会导致创伤小组不会出现在阳台上的问题。
击败所有的赛博精神病后瑞吉娜会给予玩家一份道具奖励。奖励可以在瑞吉娜的办公室里找到。
修正了一个在任务“危险游戏”中有时竹村进行单独侦查之后不会打电话回来的问题。
修正了一个 V 会卡在指头哥诊所屋顶上的问题。
修正了一个在完成任务“黑梦”之后不再会有主线任务出现的问题。
现在解锁了成就“You Are Breathtaking!”之后任务图标会从强尼的套装中正常移除。
现在在任务“梦缠绕的时候”中，玩家不会被锁在银色幕布电影院外面。
修正了一个在任务“梦缠绕的时候”中如果跳转时间，那么任务进度将会卡住的问题。
现在在任务“梦缠绕的时候”中，如果玩家吃药的时间花得太久，罗格将不会消失。
修正了一个在任务“梦缠绕的时候”中来到银色幕布电影院后罗格不会下车的问题。
修正了一个完成任务“303 号房”后玩家无法继续主线剧情的问题。
修正了一个玩家在任务“有求必应”中无法和西奥交谈的问题。
修正了一个如果 V 在完成和瑞吉娜的全息电话简报之前就击杀赛博精神病，那么任务“目击赛博精神病：充耳不闻”将不会被判定为完成的问题。对于已经完成了这个任务的玩家，任务会被标记为完成。
现在任务“有钱大家赚”中的目标“和柯克交谈”会正确标记在地图上。
现在在任务“插管”中，读取进入埃布尼克号遭遇战时创建的自动存档将不会重复播放强尼的对话。
修正了一个在任务“插管”中，如果玩家在埃布尼克号遭遇战期间在下层甲板遇见格雷森或者从远处发动攻击，格雷森将会处于无敌状态的问题。
修正了一个在任务“插管”中玩家无法乘车离开任务区域的问题。
修正了任务“插管”中审问格雷森时罗格的怪异动作。
修正了一个在任务“插管”中，如果格雷森在战斗中没有受到伤害，那么玩家在审问场景中将无法击杀格雷森的问题。
现在在任务“风暴前夕”中可以和米契打听关于装甲车训练的事情，并且可以完成可选目标。
现在在任务“风暴前夕”中和老兵喝酒聊天时将不会被卡住。
修正了一个在任务“拿货”中，玩家在全食品工厂外面的时候也能触发和罗伊斯的战斗，从而卡住任务进度的问题。
修正了一个在任务“情报”中，如果玩家决定从入口处走开，那么丽姿酒吧的大门将无法进入的问题。
修正了一个在和朱迪对话期间，从日志中打电话给和歌子将会让两段对话都卡住的问题。
现在米丝蒂在任务“再见杰克”中将不会被流弹击杀。
修正了一个在任务“冲破风暴”中，如果玩家在帕南把自己的步枪“守望”交给 V 之前就把步枪拿走并且拆解掉，那么任务进度将会被卡住的问题。
修正了一个在任务“冲破风暴”中，如果玩家中途放弃任务，那么他们将无法开车前往夜游鬼营地的问题。
修正了一个在任务“冲破风暴”中，如果玩家通过管道逃离夜游鬼营地时反复进行存盘读盘，那么任务进度将会被卡住的问题。
现在如果玩家在任务“冲破风暴”中提前穿过管道找到索尔，那么任务目标将会正确更新。
现在玩家在任务“冲破风暴”中可以一个人直接进入营地而不用等待帕南。
现在玩家在任务“金字塔之歌”已经失败之后回到任务区域并且跳进水中将无法重新激活该任务。
现在无论安装了哪些插件和义体，四季宝都会正确计算自身参与击杀或者击败的 NPC 数量。和四季宝的对话将会进行调整，让它对玩家的操作做出更加生动的反应。
现在玩家在巴蒂大酒店后面的停车场里可以使用武器。
修正了一个玩家在任务“当你凝视深渊时”一开始无法和 NCPD 警官交谈的问题。
现在如果 NCPD 警官发现 V 扛着一具尸体，那么任务“当你凝视深渊时”就会立刻失败。
修正了一个在任务“有钱大家赚”中，如果玩家和柯克交谈之前就拾取并拆解了夹克，那么夹克会不可用的问题。
现在马曼·布丽奇特在任务“电波”中会正确接听 V 打过去的电话。
现在在任务“勇往直前”中普拉西德的电话将不会被其它电话打断。
修正了一个即使杜姆杜姆在任务“拿货”中被击杀，他依然会在任务“二次冲突”期间出现在死亡之舞，并且处于和 V 敌对的状态从而卡住任务进度的问题。
修正了一个在任务“夜曲 Op.55 N.1”中，如果玩家第一次接近电梯门时后退，那么警卫将不会从电梯门前离开的问题。
修正了一个在任务“公司狗”中玩家进入浮空车后无法选择目的地的问题。
现在在任务“公司狗”中，玩家将无法提前离开丽姿酒吧附近的棒球场。
修正了一个在任务“黑拳：科罗纳多农场”中和犀牛战斗失败后玩家无法移动的问题。
修正了一个在任务“义体大夫”中完成和维克多的剧情后玩家无法和杰克交谈的问题。
修正了一个在任务“二次冲突”中，如果玩家使用其它途径前往南希的房间而不是跟随帕特丽夏，那么漩涡帮成员将不会生成的问题。
修正了一个在任务“向法律宣战”中，如果玩家在特定情况下和瑞弗一起兜风但是随后放弃了任务，那么他们将无法解锁某些能力的问题。
修正了一个在任务“二次冲突”中护送南希离开死亡之舞时南希会消失的问题。
修正了一个在任务“二次冲突”中，V 和死亡之舞的电梯面板交互之后，电梯会停在二楼而不是一楼的问题。
现在在任务“回家的路”中，当 V 靠近一辆离散的出租车时德拉曼只会打一次电话（之前每次 V 靠近离散的出租车德拉曼都会打电话）。
修正了一个在任务“白日春梦”中可能会导致清道夫公寓里的装备无法正确移除或者物品丢失的问题。
现在在任务“先知之歌”中，玩家无法将神秘的阴谋论者和车辆一起摧毁，从而使得他们无法拾取芯片。
现在在任务“先知之歌”中，玩家将无法在击杀流浪者之后击杀盖瑞。该任务现在可以完成。日志条目将正常更新。
修正了一个在任务“再见杰克”中，如果玩家半途离开去进行任务“山丘上的愚者”，那么将会无法在米丝蒂的店里和她交互的问题。
现在玩家完成任务“变态杀手”后会获得经验值。
任务“一万次的悲伤”中莱姆的收买金额增加。
以及各种其它任务的改进和修正。
开放世界
修正了一个在任务“回家的路：科罗纳多农场”中，如果玩家在目标激活之前摧毁火烈鸟，那么该目标将会无法完成的问题。
现在驾驶车辆时产生碰撞将不会随机导致动态加载失败，从而使得 V 把车开进建筑，掉出地图。
现在玩家在读取存档后可摧毁的对象将不会变得无法摧毁。
修正了一个搜刮目标箱子后部分 NCPD 警用频道案件没有被标记为完成的问题。
修正了一个当玩家完成城区活动后，有时成就不会解锁的的问题。
现在任务“委托：没有中间商赚差价”失败将不会卡住成就“荒原”。
修正了一个已完成的 NCPD 警用频道案件有时不会被成就“丛林”正确统计的问题。
修正了一个在任务“委托：没有中间商赚差价”中，玩家收集额外奖励后无法正确结束任务的问题。
修正了一个在任务“委托：缺乏同情心”中，V 无法和电脑交互并且上传病毒的问题。
现在玩家在获得任务“委托：科尔议员大狂欢”之前将无法提前完成部分任务。
现在任务“委托：熊心豹子胆”中的皇甫不会卡在车里，导致无法推进任务。
修正了一个在任务“委托：出淤泥而不染”中，V 有时无法和安娜·哈米尔交谈的问题。
修正了一个在任务“委托：出淤泥而不染”中有时战斗不会打断对话的问题。
修正了一个在进行全息电话期间有些对话会缺失的问题。
现在 V 在完成任务“委托：绳之以法”后将可正常移动。
现在在任务“委托：避人耳目”中，玩家交还货车之前就和它交互，那么货车将不会消失，以免卡住任务进度。
现在如果玩家进入黑尔下士的房间之后立刻拾取药物，那么任务“委托：病急乱投医”的进度将不会卡住。
现在如果洛根在玩家和“老船长”穆阿迈尔·雷耶斯进行全息通话时死亡，那么任务“委托：可怜天下父母心”将不会卡住。
修正了一个在委托类任务中击败所有敌人之前 V 会卡在战斗中的问题。
现在在任务“委托：体温偏高…”中，中间人的车将无法被拦停在路中间，以免卡住任务进度。
现在在任务“委托：新闻自由”中，如果 V 开始向炮塔射击，那么在 V 进入麦克斯·琼斯的房间之前麦克斯·琼斯将不会离开。
现在任务“委托：中间人、雇佣兵、士兵、间谍”的警卫将不会卡在电梯里。
现在 V 将不会卡在任务“委托：飞越疯人院”的医院大厅桌子后面。
现在在任务“委托：新闻自由”中，玩家对麦克斯·琼斯使用快速破解：电磁短路之后将无法和他交谈。
现在在任务“委托：出淤泥而不染”中，玩家位于安娜·哈米尔公寓的下面一层时将无法开始和她的战斗。
修正了一个 NPC 停止撒尿并且离开后，玩家依然可以看见尿液在流出的问题。
现在 NPC 处于恐惧状态时将不会卡在行车道上。
现在被车辆撞到的 NPC 会立刻惊慌逃走。
添加了行人逃离车辆的不同动画。
修正了扭扭街的柏青哥店里街机不会显示任何游戏的问题。
添加了多个任务中缺失的开门动画。
改善了强行开门的动画。
为处于授权保护下的电梯添加了缺失的“未授权”弹出提示。
对多处开放世界遭遇战和委托的沉浸体验进行了改善和修正。
剧情动画
现在在任务“303 号房”中，当玩家在安全屋里和华子交谈时选择两次公司人对话选项，那么进度将不会卡住。
修正了一个在任务“荒街老友”中，玩家赶在竹村之前就前往和歌子那里，那么任务进度将会卡住的问题。
现在如果玩家在任务“荒街老友”中选择独自行动，竹村将不会传送到和歌子身边。
修正了一个在任务“最后的温情”一开始下车时的镜头问题。
修正了一个在任务“危险游戏”中玩家无法使用保安室里的梯子的问题。
现在在任务“拿货”中，如果杰克和漩涡帮成员和平交易后进入电梯，那么杰克将不会消失。
现在在任务“向法律宣战”中，瑞弗·沃德把 V 从受感染的超梦体验里救出来的时候手上将不会粘着一把枪。
现在在任务“二次冲突”中，杜姆杜姆带领 V 去找罗伊斯的时候将不会飘在半空中走路。
现在在任务“向法律宣战”中，瑞弗·沃德进电梯的时候将不会穿过门框。
现在在任务“拿货”中，当 V 击倒罗伊斯的时候杰克的枪将不会消失。
现在在任务“金字塔之歌”中，和朱迪的性爱场景期间玩家将不会装备武器。
现在在任务“千人千面”中，舞子走路的时候将不会穿过沙发。
修正了一个任务“镜子中”结束过场时会出现墨镜套娃的问题。
修正了一个在任务“委托：救死扶伤”中，如果为病人注射合成血，那么任务进度将会卡住的问题。
修正了一个在使用波兰语进行游戏时，任务“金字塔之歌”会显示调试文本的字幕问题。
修正了一个任务“镜子中”结束过场时会出现两把吉他的问题。
修正了一个任务“永不消逝”的镜头问题。
现在在任务“永不消逝”中，亚特兰蒂斯俱乐部的瘾君子将会恢复正常。
修正了任务“委托：病急乱投医”中黑尔下士的滑铲动画。
统一了任务“金字塔之歌”中的对话交互距离。
修正了一个在任务“金字塔之歌”中某个选项可以让 V 在水下和浮桥码头上的朱迪交谈的的问题。
修正了一个在任务“委托：最近登录”中义体医生查尔斯会在对话期间无缘无故微笑的问题。
现在在任务“金字塔之歌”中，如果 V 拒绝留在小屋，那么朱迪将不会播放错误的动画。
修正了一个在任务“罪与罚”中击杀卡车司机会导致目标失败的问题。
修正了一个在任务“梦安眠于九霄”中，在跑步机上无限行走将会导致任务进度卡住的问题。
修正了一个任务“梦安眠于九霄”中出现两套平板的问题。
修正了一个任务“冲破风暴”的追车战结束后索尔的手上粘着步枪的问题。
修正了一个在任务“冲破风暴”中，帕南敬酒的时候没有正确拿住威士忌酒瓶的问题。
修正了在任务“冲破风暴”中和帕南交谈时缺失或错位的 UI 对话元素。
修正了一个在任务“冲破风暴”中离开货车时的镜头问题。
在关键时刻为玩家视角添加了景深效果。
修正了任务“天空过客”中缺失的个人连接。
修正了一个在任务“天空过客”中赫尔曼的个人连接飘在空中的问题。
修正了在任务“天空过客”中 V 和帕南的对话叠加的问题。
修正了一个在使用英语以外的语言进行游戏时，任务“死城”中罗格手里的酒杯位置错误的问题。
在任务“拉闸”和“天空过客”中为帕南的车添加了触摸屏动画。
现在在任务“死城”中，来生场景里的 NPC 手中的电话将不会消失。
修正了任务“高级动物”中性偶会所里 NPC 的 T 字姿势。
现在在任务“举手之劳”废弃火车站的场景里，泰迪将不会被传送出去。
修正了一个在任务“死城”中，在对付六街帮的时候为帕南提供掩护会卡住任务进度的问题。
现在任务“死城”中的车辆电池耗尽后，车灯将不会继续亮着。
现在在任务“期待死亡”中，索尔将不会穿模穿过帕南的车。
修正了任务“拉闸”中玩家的镜头动画。
修正了任务“天空过客”中浮空车场景里帕南枪支的装备动画。
修正了一个在任务“黑梦”中车辆失事后螳螂刀的图形问题。
改正了任务“猎杀”中和警察局实验室的抽屉交互后的镜头逻辑。
现在在任务“我心如火”中重锤出现时士兵的枪支将不会缺失。
现在在任务“我心如火”中飞往荒坂塔时，不会出现未启用的炮塔。
修正了一个在任务“我心如火”中接近荒坂塔将会导致罗格位置出错的问题。
修正了一个在任务“我心如火”中，从直升机上跳下来会导致蜘蛛墨菲消失的问题。
现在在任务“义体大夫”中，如果玩家在坐下之前就离开诊所，那么维克多将不会传送到椅子上。
修正了一个在任务“救人”中开车前往超级摩天楼的镜头问题。
修正了一个在任务“夜曲 Op.55 N.1”中撸猫将不会播放对话的问题。// 现在就算米丝蒂没有回应，V 也会给予猫猫足够的尊重。
现在在任务“火与酒”之后，克里朝车子走去的时候会哼自己的歌。
修正了任务“抉择”中 V 对强尼的决定做出的反应。
修正了在使用波兰语进行游戏时，任务“抉择”中亚当·重锤的动画同步问题。// 现在踩踏将会有个踩踏的样子。
修正了任务“猎物何时来”中礼拜堂前面的无人机。
细化了任务“前任”中舞子办公室的场景。
修正了一个在任务“爱似河”的晚餐场景中如果举手时机错误，那么任务进度将会卡住的问题。
修正了任务“公司狗”中进入浮空车的交互范围。
修正了任务“金属狂人”过场中被扔出厕所的NPC缺失的问题。
为日语版添加了任务“金属狂人”过场缺失的场景。
现在在任务“插管”中，玩家第一次拿保时捷的时候将无法抛下强尼开车离开。// 请不要随地丢弃强尼。
在任务“让我们在云顶撒点野”中，离开朱迪的公寓后景深会重置。
现在在任务“两生花”中看完超梦体验后，V 坐起来和强尼交谈时景深会恢复为设定值。
修正了游戏中 V 照镜子时所有场景的面部动画。
现在在任务“荒街老友”中，和竹村的初始对话可以被打断以及恢复。
修正了一个在任务“我心如火”中强尼无法连接到接入点的问题。
修正了在任务“风暴前夕”中跳过对话后，和米契的交互将会缺失的问题。
现在在任务“天空过客”中，和帕南的车连接后 V 将不会卡在坐姿状态。
修正了一个在任务“我心如火”中，玩家将无法控制炮塔并且任务进度会卡住的问题。
为任务“虎口拔牙”中和华子在一起的场景添加了缺失的全家福。
修正了一个任务“向法律宣战”中韩警探香烟的问题。
现在人物在进行全息电话对话时将不会传送到玩家附近。
修正了多个 V 在第三人称视角下服装穿戴错误的问题。
修正了性爱场景的多个问题。
改善了场景的打断系统。
修正了一个在任务“你的每一寸呼吸”中跟踪狂不会来到桥上的问题。
修正了一个在任务“两生花”中两段超梦体验中间的场景里朱迪会从椅子上站起来的问题。
修正了多个重要任务 NPC 在过场中随机缺失动画的问题。
现在中断对话将会停止播放配音。
修正了多个 NPC 乘坐车辆的问题。
修正了在任务“拿货”中杰克的姿势和握住摩托车手把的动作。
环境和关卡
现在任务“美梦继续”的目标“消灭袭击者”将不会卡住。
现在在任务“有组织犯罪活动嫌疑：异极相吸”中，如果 V 站在管子上，那么玩家将不会卡在起飞的浮空车里。
修正了一个地图上缺少两个快速移动点标识的问题。
修正了多个 NPC 在战斗中的逻辑问题。例如他们没有进入正确的攻击模式或者会卡在某个位置上。
修正了多个 NPC 没有对 V 的出现做出反应，或者没有正确进入战斗等相关的问题。
修正了多个 NPC 和物体之间穿模相关的问题。
修正了一些可拾取物品错误或者内容缺失相关的问题。
修正了多个 V 无法和可拾取物品交互相关的问题。
修正了多个设备工作不正常相关的问题。例如摄像头、炮塔或者地雷。
修正了一个来到通往神舆的大门时，魔蜥会掉出地图的问题。
修正了一个莫厄尔中尉有很大几率会在碰撞中死亡，导致追捕赛博精神病任务会被卡住的问题。
修正了一个在任务“天空过客”中很难访问加油站后面的电脑的问题。
修正了离开夜之城标记牌的拼写错误。
修正了海伍德丽景区有问题的脚手架。
修正了多个玩家由于模型接缝以及碰撞缺失导致掉出地图的问题。
修正了多个玩家会被卡在地形里的问题。
修正了多个玩家会意外来到某些未开放地区，并且有可能卡住任务进度的问题。
修正了多个美术资源消失或者位置错误的问题。
修正了多个美术资源飘在空中的问题。
修正了多个美术资源会在进入视线时突然出现或者改变外观的问题。
修正了一些美术资源部分缺失，导致玩家可以看到物品内部的问题。
修正了被覆盖区域也会出现降雨的问题。
修正了某些位置出现空气墙的问题。
修正了多个较高分辨率的纹理无法动态加载的问题。
图形、音频和动画
修正了 NPC 在被击杀后还会动的问题。
对从远处渲染的纹理进行了改善。
修正了一个快速移动和过场过渡的图形问题。
调整了水下某些元素的图形质量。
改善了材质细节质量。
修正了 V 骑摩托车时不正确的姿势。
改善室内及室外的光源。
调整了中低设置下的泥土质量。
修正了 V 打破镜子后镜子缺失的裂纹。
修正了一个镜头拉近时会出现粉色粒子的问题。
对植被的毁坏图形进行了改善。
修正了一个海岸区域的人行道会出现大量长方形的问题。
修正了进入车辆时会出现曝光过度的植被元素的问题。
修正了一个某些物品在被摧毁后会消失的问题。
现在克里的浴袍将会正确地穿在他的下半身上。
现在 V 在驾驶车辆的时候手会正确地显示在方向盘上。
现在 V 可以在追逐战中正确地探出车外。
修正了一个人物骑摩托车时会变形的问题。
修正了一个出现在扭扭街性偶身上的显示细节问题。
修正了多个台词对口型缺失的问题。
修正了多个 NPC 摆出 T 姿势的问题。
现在当 V 处于某个物体下方并且跳跃时视角将不会翻转。
改善了进入车辆时的镜头移动。
修正了一个某些物品会附着在 NPC 身上两次的问题。
修正了 NPC 在被击杀后大喊的问题。
现在当 V 处于潜行模式击杀敌人时，杰克将不会大喊“打得漂亮！”
修正了玩家站在火中时，粒子燃烧效果反复出现的问题。
修正了跳过驾驶过程后的 NPC 动画问题。
修正了星星在其中一个场景的湖面上闪烁的问题。
修正了恶土远处的地形会消失的问题。
调整了光照，现在从远处看到的城市其它部分将会更加真实。
修正了一个在任务“冲破风暴”的追逐战中武器瞄准镜变黑的问题。
改善了黑墙和神舆的图形质量。
修正了一个在读取存档或者退出到主菜单后，天气状态没有正确调整的问题。
现在特定人物外衣的全息元素将会正确显示。
修正了一个结霜玻璃表面错误出现抖动的问题。
修正了一个在赛博空间里玩家可以在画面顶部看到一条白线的问题。
UI
修正了一个路边的广告无法正确显示的问题。
对广告进行了多处图形更新和调整。
修正了多个任务简报的图形问题。
更新了任务简报的阿拉伯语布局。
根据手雷的伤害类型分别更新了手雷的图标。
修正了多个图标显示的图形问题。
修正了 UI 面板内的多个问题。包括日志、地图、扫描器等。
修正了一个在次要活动中直接从拾取容器中阅读分离芯片将会暂停游戏的问题。
修正了装备/卸下强尼的夹克相关的游戏卡死以及崩溃问题。
在任务“梦安眠于九霄”中添加了在跑步机上向前走的按钮提示。
修正了一个资料库连接无法跳转到选定条目上的问题。
修正了一个玩家无法手动接听全息电话的问题。
现在在打开车辆菜单之前进入车辆，进度将不会卡住。
现在在追车战期间可以看见生命值条。
对物品栏面板进行了性能改善。
修正了一个无论 NPC 的等级为多少，他们仍然会被标记为“最低威胁”的问题。
修正了多个按钮提示的问题。
修正了多个人物创建面板的画面问题。
对制作面板进行了多处修正和改善。
修正了升级菜单里等级需求没有正确显示的问题。
添加了同时制作多个物品的选项。
修正了一个升级一件物品之前预览数据显示的数值不变的问题。
为制作出来的物品提示内容添加了“制作”图标。
修正了多个义体面板相关的问题。
对十字键输入进行了多处调整。
修正了多个 HUD 元素相关的问题。
对物品栏和背包面板进行了多处修正。
修正了一个武器在被拾取前 DPS 会显示为 0 的问题。
修正了在任务“委托：连环自杀”中搜刮倒下的 NPC 时服装物品的图标不正确的问题。
对主菜单和设置面板进行了多处修正和调整。
修正了一个替换某些传说物品的插件会为其增加空的插件栏的问题。
在插件栏没有插件可以装备时，为其添加了一个禁用状态。
对制作面板和物品显示进行了优化。
修正了一个在人物菜单里肉体属性提示内容的叠加问题。
现在在人物菜单里将光标移动到专长树上后，增加属性点的图形效果将不会缺失。
对扫描功能及其 HUD 显示进行了多处修正。
添加了启用/禁用装备比较提示内容的功能。
修正了商贩面板中多处和回购价格相关的显示内容，并改善了整体性能。
修正了一个在任务“死城”中，如果玩家向克莱尔要酒以后马上选择“等待罗格准备完毕”，那么游戏将会卡住的问题。
修正了一个玩家在任务“虎口拔牙”的场景过渡之前死亡，那么进度将会卡住的问题。
修正了一个在武器开镜或者卸下武器后，武器准星无法消失的问题。
修正了一个跳过以及快进制作人员表后会出现调试文本的问题。
更新了制作人员名单。
现在扫描广告牌将能看到广告的本地化版本。
修正了一个在任务“夜曲 Op.55 N.1”中，玩家在去找华子并且乘坐电梯下楼后和强尼交谈时，高亮对话选项消失的问题。
修正了一个恢复默认设置会在第二次以及后续启动游戏时将所有设置设为低的问题。
修正了不同语言中不正常的字符。
对输入问题进行了多处修正和调整。
各种 UI 性能和稳定性改善。
现在被击败的敌人掉落的史诗和传说物品会在小地图上更加清晰地显示出来。
现在未发现的委托的威胁等级将会正确地显示。
移除了读取存档后不必要的生命值条动画。
修正了在关闭界面后物品提示内容依然会残留在画面上的问题。
修正了一个当物品的数量大于一时，显示的是物品单价而不是总价的问题。
修正了在菜单里更改游戏难度设置相关的问题。
现在直播模式开启时，主菜单里的“我的奖励”弹出界面将会隐藏。
修正了主地图上可以看见不正常建筑的问题。
在字幕设置里添加了头顶文本大小选项。
修正了多处文本相关的问题。
修正了多处界面串流相关的问题。
稳定性和性能
该部分的更改涵盖了所有平台，但对上世代主机和性能较低的平台效果更为明显。
改善引擎和渲染引擎的稳定性和性能（减少游戏随机崩溃的次数）。
对各种系统进行了内存优化和内存管理改善（减少游戏崩溃的次数）。
对阴影、着色器、物理、工作位系统、生成系统、场景系统、动画系统、遮罩系统和面部动画系统进行了各种优化和改善。
修正了管理 UI 图标图集内存的机制，有助于改善和内存相关的崩溃。特别是在长期进行游戏的时候。
对大多数常见的 UI 相关的游戏崩溃进行了多处 UI 稳定性改善和修正。
各种崩溃修正（设置菜单、在游戏期间反复重新读取存档以及 GPU 相关等方面）。
对 UI 性能进行了多处改善。
修正了一个不断按下控制器按钮让 V 复制物品将会导致性能下降的问题。
修正了侦测地图标记在硬盘速度较慢的机器上显示不正确的问题。
各种其它稳定性和性能改善。
其它
修正了在日本以外的地区进行游戏，同时将主机地区设为日本或者将语言设为日文时分级内容不正确的问题。
在界面标签里添加了隐藏潜在敌人标记的设置选项。
在界面标签里添加了隐藏 NPC 头顶显示名称的设置选项。
现在数据采样偏好会保存在用户个人资料里，并且会通过云端同步。
改善了在目前没有存档文件时读取上一个检查点的逻辑。
修正了在暂停菜单里更改难度后游戏会黑屏的问题。
改善使用十字键和方向键时的用户界面体验。
改善存档/读档时的用户界面体验。
修正了武器快捷菜单里的徒手说明。
修正了一个玩家离开车辆后会被锁定在开镜或者蹲伏状态里的问题。
修正了一个如果玩家跳进关键转折点区域或者扛着 NPC 进入关键转折点区域，那么将会无法创建关键转折点存档的问题。
在从最后的制作人员名单回到游戏中时添加了淡入效果。
现在当游戏结束并且不存在关键转折点存档时，将不会显示“再干它一票”的消息。
修正了一个玩家在转账通知出现之前反复存盘读盘会导致转账通知显示为 0 的问题。
修正了一个读取存档后 NPC 武器缺失的问题。
修正了一个在任务“义体大夫”中，在米丝蒂的通灵屋前进入战斗会导致附近的动物帮保卫以战斗状态跟随 V 进入维克多的诊所的问题。
修正了一个任务“破戒”中，如果僧人踩到被击败的漩涡帮成员尸体时，僧人的行走会重置的问题。
现在在任务“再见杰克”中，米丝蒂前往“野狼”酒吧的时候会正确地走下楼梯。
由于设置被重置的影响，部分玩家将会再次收到数据采样请求。
PC 专属
为 AMD 显卡开启光追功能。需要最新的 GPU 驱动。
玩家现在可自定义更多按键功能。
玩家现在可使用同一按键来打开/关闭某个界面。
在 PC 的“设置”->“控制”里添加了设置项目来关闭使用移动键闪躲的功能。玩家依然可以通过双击蹲伏键来进行闪躲（默认为 C 键）。
现在使用键盘可以从地图面板进入日志画面。
添加了在 Epic Games Store 上的成就系统支持。
Mod：添加了一个新的“Mod”文件夹来读取 Mod 存档。现在 Mod 存档的命名没有限制，并且会放在“Mod”文件夹里。现在不支持在“Patch”文件夹里存放 Mod 存档。
修正了一个使用 ESC 键关闭对话窗口后无法掐雷的问题。
修正了在 8K 画面上某些环境元素无法正确显示的问题。
修正了一个在 8K 分辨率下 HUD 元素缺失的问题。
修正了一个在 4K 和 5K 超宽分辨率下子菜单特定区域的专长无法显示说明的问题。
主机专属
修正了一个在 PlayStation 4 上物品无法从背包中丢下，会一直重新出现在物品栏里的问题。
修正了一个在 Xbox One 上，任务“我心如火”演唱会场景期间强尼的自定义 HUD 不会显示的问题。
修正了一个在 PlayStation 4 Pro 和 Xbox One X 上按下暂停会导致游戏画面放大的问题。
修正了在 Xbox One 上任务“虎口拔牙”的电梯面板动态载入问题。
改善了根据平台来调整 UI 纹理分辨率的机制。
修正了一个在 Xbox One 上删除一个存档后立刻按下 A 按钮游戏会不响应的问题。
修正了一个在 Xbox One 上的标题菜单更改个人资料时游戏会不响应的问题。
修正了一个在 Xbox 上玩家位于车辆中读取游戏存档时画面会变黑的问题。
为 Xbox 平台进行了各种内存处理优化。
改善了屏幕空间反射。
修正了屏幕空间反射和时间差反锯齿的问题。
修正了在 PlayStation 4 上体积雾和附近光源交互时的渲染问题。
对各种环境动态载入和输入/输出进行了改善。
对各种 NPC 和车辆的动态载入进行了改善。
修正了多个游戏随机卡死的问题。
修正了在 PlayStation 4 上被斩首的尸体会不正常的问题。
修正了一个 V 会掉下电梯井的问题。
修正了一个在 Xbox One 上当控制器断开消息出现时，登出会导致游戏不响应的问题。
修正了一个玩家在设置菜单里进行改动后无法退出该菜单的问题。
现在在任务“心中困兽”中克莱尔的卡车会正确地位于车库里。
修正了在 PlayStation 4 上水面着色器缺失的问题。
以及更多其他修复。
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