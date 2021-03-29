2020 年智能手机显示面板市场：三星占全球一半收入，京东方第二

近日，Strategy Analytics 发布 2020 年智能手机显示面板市场报告。数据显示，2020 年全球智能手机显示面板市场的总收入达到 430 亿美元，同比增长 7%。

据报告数据显示，2020 年，三星显示器以 50%的收入份额在智能手机显示面板市场中居于领先地位，京东方以 15%的收入份额排名第二，LG 显示器则占 8%，排名第三。OLED 显示技术在主要智能手机供应商的供应链扩展的驱动下，到 2020 年，OLED 面板向客户的出货量增加。其中，2020 年，排名前三的显示面板供应商在全球智能手机显示面板市场中占据了近 73%的收入份额。

Strategy Analytics 分析师表示，强劲的季节性需求和 5G 势头推动了智能手机显示屏面板市场的增长。基于 Flexible OLED 和 Rigid OLED 显示面板的新设备的发布有助于智能手机 OLED 面板市场在 2020 年的收入增长。其中，三星显示器由于关键设备的强劲设计获胜，实现了智能手机面板收入的创纪录水平。随着 OLED 需求的增加，三星也将面临来自 LG Display 、京东方、维信诺和 TCL CSOT 等面板供应商日益激烈的竞争压力。

据悉，韩国显示器厂商一直是柔性 OLED 面板的领导者。三星显示器公司是业内首家开发柔性 OLED 的厂商，并在 2013 年通过三星电子的智能手机首次实现了商业化。LG Display 则在 2017 年成功实现了柔性 OLED 的量产。

2020 年，京东方出货柔性折叠 OLED 产品近百万片，全球出货仅次于三星。目前，京东方除柔性折叠产品外，同步在拓展如卷曲等具备量产能力的新形态产品。随着当前市场对于折叠、卷曲等新形态显示产品需求的持续升温，京东方柔性折叠产品出货有望持续快速增长。且近日有消息称，京东方或将为三星电子的智能手机提供其 OLED 面板。作为三星显示器最大的竞争对手，如京东方为三星电子供应 OLED 显示器或将对韩国显示产业产生重大影响。

对于 2021 年全球面板市场，Strategy Analytics 预测，在 5G 和高端显示技术驱动下，通过智能手机 OEM 厂商的显示面板的采购将持续稳定至 2021 年。同时，Strategy Analytics 表示，在智能手机显示面板市场中，LCD 显示器的份额将落后于 OLED 显示器。