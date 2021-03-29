三星一大波电视新品上线：技术革新，设计前卫，大秀肌肉

3 月 22 日，三星面向国内市场发布了旗下 Micro LED、Neo QLED 和 Lifestyle 三个系列的电视新品，这些产品此前在 CES2021 上已经亮相，本次发布意味着他们进入国内市场。

三星本次推出的包含三个系列多款新品，首先是 110 英寸、99 英寸的三星 Micro LED，顾名思义，这两款产品搭载 Micro LED 面板，同时拥有 Arena Sound 音响系统，可以营造震撼的视听体验。此外这两款电视还具有多视窗功能，可以让用户同时观多达四个内容源。

全新的 Neo QLED 电视系列则包含 4K 和 8K 两个系列。4K 系列包括 QN90A 和 QN85A，拥有 55 英寸到 85 英寸等多个尺寸选择。8K 系列产品为 QN900A，包含 85 英寸和 75 英寸两种尺寸。

Neo QLED 电视采用量子点矩阵技术，所搭载的三星量子点 Mini LED 尺寸约为三星传统 LED 的四十分之一，拥有非常强大的显示效果。特别是 8K 电视搭配一体化设计，边框仅为 0.8mm，沉浸感十足。同时 Neo QLED 电视在声音配置上也非常高端，具备音画追踪 OTS、空间定制声场等音效技术，还可以选配三星条形回音壁，共同组成 Q 交响乐，

Lifestyle 系列电视又被三星定名为 “自由家”，主打独特的产品形态，可以融合不同的使用场景。Lifestyle 系列包含 “幻想家”The Serif 画境系列、“画家”The Frame 系列和 “冒险家”The Terrace 画沐系列。

总体来说，三星本次推出的全新电视系列均拥有强悍的显示技术和极具沉浸感的视听体验，并且在设计、理念等方面都刻入了显著的创新基因。

首先我们看屏幕，这次最引人瞩目的无疑要数三星首款消费级 Micro LED 了。IT之家曾在《买电视之屏幕面板大科普》这篇文章中为大家介绍过 Micro LED 屏幕，它相当于无数非常微小的 LED 灯通过半导体技术集成到半导体芯片上，让每个 Micro LED 灯扮演一个像素，可单独驱动点亮，像素点距离在微米量级。

这意味着三星 Micro LED 也具有自发光的特性，会在功耗、亮度、解析度、色彩纯净度、色域等方面有极大的进步。当时我们将其定义为未来的技术，而现在，三星要把这项未来的技术带到家庭了。

根据三星的介绍，全新 Micro LED 采用自发光式设计，通过约 2400 万个单独控制的 LED 呈现惊艳的 4K 分辨率，具有超高亮度、深邃的黑色以及令人惊叹的图像质量，并且可以同时多视窗播放多达 4 个内容源，边打游戏边看攻略也两不误。

目前市面上能够量产 Micro LED 的厂家屈指可数，并且大部分产品都用在商用领域，而三星能够将成熟的产品其带到家庭，确实已经实现了领先。Micro LED 被认为最有前途的显示技术之一，虽然距离规模铺货和价格下探还需要一段时间，但此刻能够面向消费者市场，确实有很重要的意义。

不仅是显示技术，本次新品潮，三星还秀了一波产品设计、理念创新方面的实力，这一点体现最突出的，就是 Lifestyle 系列了。

Lifestyle 如前文所说有四个子系列，每个系列都是考虑如今人们使用电视的场景、空间变化而设计的。因为随着人们生活水平的提高，家庭空间也被赋予了新的意义，它不只是休息场所，更是一个融合了生活、娱乐和工作等多元化场景的空间，作为家庭娱乐中心的电视，也必然要随之革新。Lifestyle 系列拥有别具一格的设计、风格和画质，正是为实现改造人类生活空间的愿景应运而生。

例如幻想家 The Serif 系列，有独特的 “I”字型外观，搭配可拆卸式金属落地支架，更隐藏了电缆线，从而摆脱了空间束缚，轻松摆放。同时它还拥有 QLED 的高清图像，充分展现了高端科技和家居美学的融合。

还有一款给IT之家留下深刻印象的是 “冒险家”The Terrace 画沐系列，这是三星首款户外的 4K QLED 电视，有非常高的耐用性和高清的显示屏，亮度可达到 2000 尼特，你可以在最明亮的夏季日光下观看自己喜爱的内容。现在很多人家中都有自己的阳台、庭院，想象在庭院里和星空下欣赏视频的场景，这就是技术应需求而生，产品反过来又引领生活方式的理念。

当然，其他电视如新款 Neo QLED 系列电视也具有非常极致的技术和革新意义，特别是 Neo QLED 8K 系列，拥有革命性的 Infinity one 极致的一体化设计，0.8mm 的超薄边框和流畅的线条几乎消除了电视画面和自然的边界，着实惊艳。

总结来说，三星本次这一波电视新品着实在技术、产品设计、理念等各方面都非常激进，例如消费级的 Micro LED、Lifestyle 系列前卫、时尚的产品形态设计等等，都进一步抬高了当前电视行业的上限，更为电视行业接下来在技术、产品等方面的发展方向提供了有意义的参考。