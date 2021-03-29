华为发布机器视觉七大新品：10km 观测火情，野外待机 30 天

今天，华为机器视觉推出“魔方”双目全彩 AI 筒型摄像机、AI 超微光 2.0、全息路口 2.0 等七款新品，同时推出机器视觉产业图像质量评价标准，并线上探秘背后墨子实验室。

华为机器视觉总裁段爱国称，他相信今天发布会标志开启一个新时代，虽然华为业务规模还不是业界老大，但愿意为业界发展做更多呼吁。

据称，开放作为武器，华为在前端物联网传感器支持全面开放接入，在软件层面已与 120 多家应用伙伴、180 多家算法伙伴达成合作，在行业标准层面已参与世界各产业联盟合作了 40 多项行业标准。

01. 推出新标准，像智能手机一样给摄像头打分

段爱国以智能手机话题引入 —— 智能手机竞争激烈，每个企业都说自己好，但长时间没有标准。直到 DXOMARK Camara 标准的诞生，手机影像有了统一的评价标准。回顾华为 Mate 30 Pro 到 Mate 40 Pro + 手机迭代，三个月左右 DXOMARK 得分从 123 分到 139 分飞升，图像视频体验实现得到市场认可。

而当下，机器视觉产业还没有一个评价标准，为此，华为提出 MVB（Machine Vision Benchmark，机器视觉基线）。

该标准主要聚焦两方面：1、场景适应度。2、识别准确率。段爱国称，该标准从去年发起，目前得到了中国安防协会等很多业界组织支持，现在已经立项。

为使这个标准投入使用，华为推出专业实验室用机器人进行测验。段爱国称，这不同于传统安防中，让人去户外进行盲测。这个实验室称为墨子实验室，已于去年年底在杭州建成。

会上，华为首次公布墨子实验室的内部情况。可以看到，将相机装在移动机器人上，在几大关卡中跑一圈，就可以获得打分。

02. 发布七款新产品：“碳中和”摄像机、平价版 AI 超微光来了

会上，华为今天发布七款产品，向“给机器看”发力。

段爱国认为，当下视觉产业发展面临挑战，那就是从拍给人看到给机器看。而这个打引号的“看”下，又包括看、存、用三个环节。在三个环节中，机器视觉需要让机器看的更准，可用数据更多，决策更高效。

基于这样的出发点，本次发布的七款产品包含六款 2020 年发布的一代产品的迭代，和一款全新 AI 软件定义摄像机。值得一提的是，本次华为机器视觉每款产品都推出高端、经济等多个可选款型。

1、“碳中和”摄像机：布设 5 万路相当于多种 3700 棵树

魔方是本次华为发布的最重磅全新产品，是一款兼顾全景和细节、全天候智能摄像机，能实现全目标感知，易于部署。

魔方配备一个全景 F1.0 大光圈的墨子摄像头，和一个控细节的变焦摄像头，两镜头协同。

在行业中智能摄像机过去需要 2.5~3 米立杆，难以在城市中常见的 4.5~6 米立杆上实现结构化识别。考虑这一场景，魔方通过变焦镜头及 AI 算法，基于 4.5~6 米立杆实现全结构化，避免立杆再造成本。

魔方采用 RGBW 烛龙系列，也就是在红、绿、蓝光中增加白光，首次将红绿蓝白超感光芯片传感器，这种智能手机采用的传感芯片，用到智能安防领域。魔方使得进光量增加 75%，段爱国称其为低照全彩新标杆。

魔方通过深度学习算法，能够对图像、视频进行降噪，支持曝光调优、多帧融合及 AI 运动预测。此外，魔方体积小巧，据称成像区空间增加 64%，但体积仅是业界同款形鹅 1/3，重量是业界同款 40%。

段爱国称，魔方还是一款“碳中和”摄像机。它采用冷热分仓设计，AI、通信等发热模组放在后端，光学模组放在前端，提升表面对流换热系数 1.5 倍。据称在城市布设此类 5 万路摄像头，相当于多种 3700 棵树。

段爱国称，秉着“看准一个城墙口，火力全开”的目标，魔方系列本次一口气发布全系列五款产品，提供高中低端不同选择，其中四款 3.31 号上市。

在 MVB 的得分方面，墨子实验室测试得到，魔方系列最高得分 98 分，高于业界其它产品。

2、AI 超微光 2.0：去年是“保时捷”款，平价版来了

华为去年发布了 AI 超微光 1.0，致力在低照度环境解除爆闪灯困扰。段爱国称 AI 超微光 1.0 已在全国 20 多个以上项目应用，在 80 场正面 PK 全胜。

一年来，华为 AI 超微光摄像机主要有三方面升级：

（1）在算法方面，车牌识别率达 99%，车辆属性准确率提高到 97%。

（2）在补光方面，推出三合一补光灯，据称工程效率提升 100%、光污染降低 50%。

（3）在产品多样性方面，段爱国认为去年发布的 1.0 更像“保时捷”版，本次推出四款 2.0 产品，匹配算力不同，面向场景不同。根据不同照明条件，有不同性价比选择。

根据墨子实验室测量，华为 AI 超微光最高达 97 分。段爱国对此表示，业内厂家难以与华为比较，就连经济版都比业界已有产品更强。

3、火眼 2.0：观测方圆 10km 火情

回顾去年发布的火眼 1.0，这款火灾检测摄像机能实现 5km 的可见烟雾检测、热成像检测。2.0 版本则针对 20~30% 厂家需要的 5km 以上监测。

火眼 2.0 相比于 1.0 具有以下四大更新：

（1）算力升级，2TOPS 算力提升至 4TOPS。

（2）检测距离从 5km，提升到 8km 及 10+km 版本。

（3）场景语义更精准，在监测建筑、天空、湖泊等事物的能力提升。

（4）算法升级防误报，能够 AI 去雾、云体识别等。

4、四无生态摄像机 2.0：无电无网环境下，超长待机 30 天

2020 年华为推出无网、无电情况下仍能使用的四无生态摄像机，打破摄像机布设的空间物理限制。据称 1.0 已经覆盖全国 15 省，2000 多站点。

段爱国称，据甘肃电力某客户称以前检查输电线路都需要派人开车、无人机去检查，现在布设四无摄像机，一切尽在眼前。

2.0 相比 1.0 有以下四处提升：

（1）在供电方面，从七天供电，提升到最高实现 255 小时（超 30 天）持续工作，储电更强。

（2）在充电方面，即使持续下雨，只要有太阳光，就能充电，抵消同时所用电量。5W 光能利用零提升 60%，真正耗电的只有晚上。

（3）在唤醒模式方面，实现雷达 + 定时的同时，增加远程按需唤醒。

（4）在感知方面，实现母机 + 子机结合，支持第三方传感器接入。

5、IVS3800：1.0 已交付 750 多个项目，2.0 性能翻倍

2020 年 IVS3800 推出的解决盒子堆叠问题，同时算法、应用更开放。据称目前，IVS3800 已在 750 多个大型项目交付。

2.0 升级主要体现在：

（1）采用超级编码技术，存的更多。

（2）采用大比例弹性 EC，存的更稳。据称第一次将华为高端存储技术，迁移到 IVS3800。

（3）采用 IEF 云边协同，用的更“广”。把华为云生态能力，下沉到边缘侧。

（4）基于 AI Turbo，用的更“准”。实现人体、车辆、非机动车、目标四合一全结构化算法，过去需要 3~4TOPS 算力，如今只需 1.25TOPS，同时准确率提升。

超级编码、AI Turbo 技术被段爱国认为是华为机器视觉创新的“根技术”，在后文将详细解读。

6、IVS1800：1.0 已落地上千项目，2.0 首创支持热插拔

相比于 IVS3800，IVS1800 体积更小一些，适合园区边缘等场景。据称目前落地已有上千项目，适配 20 多家算法厂家。

IVS1800 2.0 也类似地升级了边云协同、超级编码。不仅 SDC（软件定义摄像机）可以从云端取算法，边缘盒子也可以。段爱国称，华为正在打破一个摄像机、一个盒子、一个算法的烟囱，就像智能手机从功能机到智能机变革一样。

IVS1800 2.0 支持热插拔。据称这是将华为高端存储合服务器技术，下沉的 IVS1800，支持在线更换不间断，据称也是业界首创。

本次华为发布三款 IVS1800 产品，目前一共 6 款产品实现全场景覆盖。

7、全息路口：1.0 主要瞄车，2.0 识别综合人与车

回顾全息路口 1.0 摄像机，实现了视觉和雷达拟合，对路口进行精细化管理，据称目前已在上百家项目、千个路口完成部署。

段爱国称，2.0 的打破了 1.0 的一些约束限制，进行升级：

（1）路口全要素采集。相比于 1.0 主要瞄准车，2.0 更注重将车、人综合考虑，因此算力、算法也面临更高要求。

（2）路口类型变多。1.0 主要聚焦十字路口、丁字路口，2.0 面向 x 型、T 型、Y 型、立交、超大路口灯更多地形。

（2）四无生态摄像机的无线组网技术也引入到 2.0，减小对工程条件约束。

段爱国提到做交通卡口机器视觉的初心，希望从全息路口到全息路段，再到全息路网，最终城市全要素感知时，才能实现全场景智慧交通。

03. 做机器视觉，华为具有三大创新“根技术”

清楚了“给机器看”的产业方向后，段爱国称，华为的思考是：“我们的根在哪里，做出怎样的差异化。”

段爱国认为华为机器视觉在看、存、用层面，分别具有以下三大根技术：

1、SuperColor：聚焦摄像机三大环节，让全天看的清

摄像头包括镜头、传感器、ISP 芯片三大关键环节，华为终端多媒体技术部也是从这三个环节打造全天候图像体验。

在镜头层面，华为打造墨子系列镜头，如畅销产品“二郎神”机型就用到此镜头，采用潜望式模组，兼顾透光、分光；

在传感器层面，华为推出“烛龙”系列传感器，将智能手机领域的 RGBW 灯技术率先用在安防领域；在图像 ISP 方面，华为提出算力换图像，实现防抖、透雾、去拖影等效果。

华为具有 5000 多个音视频专利，据称是取之不尽用之不尽的宝藏。

2、SuperCoding：1TB 抵 3TB，原 30 天视频可存储 90 天

在视频图像存储方面，华为是 H.264、H.265、H.266 的主要贡献者，通过 SuperCoding（超级编码技术）使价值视频长期留存。

SuperCoding 支持精细化 ROI 分析、视频流像素级分割、分层质量评估、智能精准码控，据称使得 1TB 内存可以抵 3TB，原 30 天视频可存储 90 天。

3、AI Turbo：AI 优化，1TOPS 当 2TOPS 用

在视频的“用”层面，段爱国称华为的根技术在于 AI Turbo。段爱国举例称，相比于行业其它产品 1TOPS 可做 20 各目标检测与抓拍，华为产品基于 AI Turbo，可以做 40 次监测，1TOPS 当 2TOPS 用，以此提高算力性价比。

随着算力成为珍贵资产，华为将视频处理算子硬化到芯片中，以此提高效率。在推理引擎上，提供增强推理引擎。在模型算法推理打包中，支持蒸馏剪枝，降低算力消耗。

04. 结语：华为机器视觉产品矩阵扩大，进入铺开落地关键年

本次，华为机器视觉阐述了对未来产业方向的判断，提出“给机器看”这一重点，并解读了华为从看、存、用三维度的创新“根技术”，提出行业标准 MVB。

创新背后，华为也率先践行，一口气发布七大产品，既迭代了去年的新品，又推出具有碳中和特色的全新的 AI 全彩双目产品。

时隔一年，在本次华为机器视觉年度发布会上，我们看到华为再次把智能摄像机发布做成了手机发不一样的“黑科技”创新展。华为机器视觉产品落地已在起步，今年应该会是其产品铺开落地的关键年。