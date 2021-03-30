B 站触达对手腹地：在「无底线」竞争中如何生存

哔哩哔哩（以下简称 B 站）正式在香港二次上市。然而首日开盘即破发，跌幅一度近 7%，这似乎给正处在上市兴头上的 B 站破了一盆冷水。

不过 B 站 CEO 陈睿言辞之间颇为坦然 —— 我们三年前在纳斯达克上市的时候，第一天也破发了。今天有一种“Yesterday once more”的感觉。

三年来，B 站股价涨了 10 倍。

如今回到中国资本市场的 B 站，还会延续过去几年的繁荣吗？

“新三年”的 4 亿小目标

B 站首日破发，也并不意外。受整体大环境影响，上周，中概股遇到了过去五年来最大的一个跌幅。

外界认为，B 站估值偏贵，且此时选择二次上市，似乎不是好时机。

此前，B 站确定港股上市发行价格为每股 808 港元，这一发行价较招股价上限每股 988 港元低了 18.2%。3 月 26 日，B 站在港交所发布公告称，香港二次上市股票面向散户部分获得约 174.19 倍超额认购。之后 B 站的认购也出现了明显的高开低走的形势。

陈睿在媒体采访中表示：“我觉得在这种情况下，能够顺利上市已经算成功了，因为大的形势比较差。我有充分的信心，公司未来的发展、长期的股价应该会证明一切。”

他认为，就像当时在纳斯达克上市时一样，没人记得 B 站的股票在第一天是涨还是跌，但是会记住 B 站是一个发展很好的公司。

陈睿的底气来自哪里？一是用户市场，B 站目前的用户绝大部分是 85 后群体，未来增长也瞄准了中国 5 亿多的 85 后；二是内容趋势，“我一直认为视频化会是一个巨大的浪潮，不仅对于互联网行业，甚至对于整个社会。未来每一个互联网的用户都会成为视频的用户，未来互联网上绝大部分的内容会是视频内容。我们与其他同行，都面临巨大的增量市场。”

截至 2020 年第四季度，B 站的月活用户数为 2.02 亿。陈睿曾在财报电话会议中表示，未来三年的用户增长目标是“2023 年内 MAU 达到 4 亿”。

相当于三年内，B 站的月活用户数较现在要近乎翻倍增长。三年前，B 站在纳斯达克上市的时候，平均月活数为 7180 万，三年来，这一数据增长了 181%。

B 站要保持三年近乎 100% 的高增长，破圈是关键路径。

破圈的边界

破圈也是 B 站过去一年的关键词。

但陈睿却说，B 站过去 12 年来一直在经历破圈的过程。即每一次品类的衍生，从动漫二次元相关，到游戏品类的兴起，再到后面的科技、生活、时尚、Vlog 等多元化的品类，如今，B 站有 1000 多个品类的内容。

那么，B 站出圈这件事有边界吗？从小众要大众，最终 B 站会大众化到什么样的程度？

以二次元用户的占比来说，陈睿在采访中透露，二次元用户一开始占据 B 站用户的一大半，现在只能占到 20% 左右。“但二次元仍然是我们非常重要的品类。”

破圈为 B 站带来的，是从用户增长到内容规模增长，以及两者所带来的商业收入的增长。

B 站希望有更多的创作者进入 B 站的生态，能有足够多的内容满足更多的用户。

对此，B 站首席运营官李旎认为，每个人心目中都有自己的哔哩哔哩，喜欢滑雪的，会觉得 B 站是个喜欢运动的地方；喜欢看动画片的，觉得 B 站是二次元聚集的地方；喜欢看纪录片的，会觉得这里有很多优秀纪录片。“一万个人心目中有一万个哔哩哔哩。用户感兴趣的视频都在 B 站，我们更多还是希望通过舞台、现象、内容品类、某个切面触达不认识哔哩哔哩的人：‘原来 B 站是这样的’。”

这是管理者心目中，B 站通过多元化内容加速破圈，走向大众化的最好的方式。

但是，出圈也意味着 B 站从过去经营小众圈子、二次元用户，变为要经营形形色色、各个领域的 85 后群体。

B 站面对的是用户因为各种文化冲突、认知冲突而爆发的各种激烈的“战争”。挑战变大了。

比如《无职转生》下架背后，就是二次元所在的御宅文化、亚文化出圈后，与主流文化碰撞，所引起的争议和冲突。B 站需要做一部分取舍，选择站在大众价值观层面，还是小众文化的一边。

另一方面，PUGV 的内容播放量在 B 站占据了 91% 的份额，随着用户变多，很多用户转变为生产者，UP 的数量变多，内容更加多元化，也给 B 站的社区和内容运营带来了极大的挑战。

新群体的进入，必然会挑战旧的社区秩序，对 B 站来说，如何保持社区氛围基调不变，又要向外扩展，满足更多圈层用户的需求，符合大众口味，可能暂时还没有想好。

陈睿需要修炼“平衡术”

如果以重要节点来定义，B 站有两次破圈。第二次是 2020 年，第一次则是陈睿作为投资人，受 B 站创始人徐逸邀请加入 B 站。

2014 年，陈睿的加入，为 B 站带来了一定的资金和资源，也促进了后来的商业化。这应该是 B 站发展史中最重要的一个节点之一。作为一个有情怀的商人，陈睿掌舵下的 B 站，从当年的小破站变成为了今天更为综合性的文化社区和视频网站，也作为一家上市企业第二次登陆资本市场。陈睿是 B 站成长中的“关键先生”。

但同时，作为一名互联网老兵，陈睿对中国互联网的竞争环境和 B 站面对的挑战非常清楚。

B 站走过 12 年的小众路，如今，面对的则是从长视频网站优爱腾，到短视频平台抖音、快手，以及虎牙斗鱼等直播平台的多面竞争。

相比而言，其优势是二次元文化基础。为维持这一特性，B 站耗费大量资金购买番剧版权、激励创作者创作、自制内容，以及拿下游戏直播权，这也与它的持续亏损有关 ——2020 全年，B 站净亏损从 2019 年的 13 亿元扩大至 31 亿元。

“中国互联网是竞争极其激烈的地方，甚至是一个竞争没有底线的地方。我们如何能在未来几年的互联网激烈竞争下存活下来？去验证一家坚持做正确事情的公司最终能够做得很大、做得很好，这也算是我担负的挑战。”对于挑战，陈睿坦言。

虽然对于处于高速增长期的互联网创新企业来说，亏损并不是新鲜事，市场看的，是其发展潜力。在亏损之外，去年 B 站在用户、营收方面均有较大增长。

但是，在二次元之外，B 站要做大做好，还是很难的，毕竟业务发展要不断触达和挑战到竞品的腹地。比如与西瓜视频围绕 UP 主的挖角和争夺。而 190 万月均活跃的 UP，正是 B 站的核心资产。

此外，B 站的商业化要在不伤害用户的情况下扩大到理想的规模，陈睿还需修炼一定的“权衡术”。

进入中国互联网流量的存量市场，厮杀会愈加激烈。带点小情怀，又怀揣星辰大海的 B 站和陈睿，能否在未来几年里披荆斩棘、完成小目标？