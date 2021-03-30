滴滴旗下小桔加油单日成交总额破亿，覆盖全国 7000 余座加油站，还在打造小桔充电

3 月 30 日消息，日前，滴滴出行旗下小桔加油宣布单日成交总额破亿。3 月 4 日开始，小桔加油单日成交总额从 6000 万一路飙升到 9000 万再到一个亿，持续破峰。滴滴透露，将契合国家新能源战略，在这个赛道上重点发力，布局能源全产业链。

小桔加油从今年的 3 月初开始，在微信小程序、滴滴出行端加大运营力度，使用满减、红包等方式扩大交易规模。

据悉，2016 年 2 月，滴滴小桔加油有了第一笔订单，对外宣布成立小桔加油。经过五年的发展，小桔加油已累计合作中石油、中石化、壳牌、BP 等多个油站，覆盖全国 300 余座城市的 7000 余座加油站，为超过 1700 万的各类车主提供过加油服务。

与此同时，小桔加油正不断拓展油站合作、加大油站的市场活动和升级免费为油站提供的技术系统等能力，近一个月内，先后在长三角、珠三角等发达地区新增油站 200 余家。

据了解，小桔能源作为滴滴出行旗下小桔车服的重要业务板块，包含小桔充电和小桔加油两个一站式数字用能平台，主要为车主提供一站式用能服务。除小桔加油以外，小桔充电在过去三年已累计合作国网、南网、比亚迪、BP 等近 500 家合作伙伴，覆盖全国 100 余座核心城市，链接超过 7 万台快充桩；为 134 万用户 提供了 8660 万次新能源车充电服务，累计二氧化碳减排共 217.9 万吨，相当于 100 万车辆一年的二氧化碳排放量。