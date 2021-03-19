比亚迪 D1 滴滴定制车上市：单侧电滑门，补贴后 15.18 万

IT之家 3 月 19 日消息 根据易车网报道，比亚迪 D1 现已正式上市，该车NEDC续航里程418km，补贴后售价 15.18 万元，仅针对滴滴注册的网约车营运驾驶员开放销售。

IT之家曾报道，去年11月16日，滴滴出行举办第12场“滴滴开放日”，正式发布首款定制网约车D1。D1采用清新的“青果色”作为主打色调，有别于目前城市街道上车辆的常规颜色。它针对司机场景和乘客需求分别做了定制化设计。

针对司机，D1采用了高度定制的超级座椅、移动公文包等，让司机在长时间驾驶工作中减缓疲劳。为降低司机的营运成本，D1在租金、充电等方面更加实惠。D1还联通了车与滴滴平台，通过一块10.1寸大屏实现车网一体操作。值得一提的是方向盘上的“滴滴键”，司机师傅通过“滴滴键”一键接单，再也不用在行驶过程中用手机接单。

对乘客来说，D1是一款“可遥控”的网约车。乘客上车前可以通过滴滴App调节车内空调温度、风量等。当乘客呼叫D1时，平台会派发一个彩虹颜色与迎驾车辆匹配，“彩虹接驾灯”让乘客更方便找车。D1的单侧电滑门让上下车体验更好。在安全方面，D1搭载了AEB系统，急行遇障时会自动刹车，保障司乘安全。这是在同档车中首次采用AEB系统，也是首款搭载AEB系统的网约车。