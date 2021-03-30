华米 Amazfit GTR 2 eSIM 独立通话手表即将发布

IT之家 3 月 30 日消息 华米科技今天宣布，Amazfit GTR 2 eSIM 独立通话手表 3 天后见！随时联系，不再错过。媳妇说：干嘛去了不接电话有本事你别回家！

华米去年 9 月发布了 GTR 2 智能手表，搭载血氧、心率引擎，分为运动版和皮质表带版。

IT之家了解到，Amazfit GTR 2 拥有一块 1.39 英寸、最高亮度 450nit 的视网膜级 AMOLED 屏幕，经典款配备不锈钢机身、皮质表带，运动款配备铝合金机身、硅胶表带。

Amazfit GTR 2 延续一代产品的心率引擎，官方称能对你的心脏健康进行 24 小时全方位呵护；同时引入最新研发的第二代 PPG 生物追踪光学传感器 BioTracker 2。Amazfit GTR 2 引入血氧引擎 OxygenBeats 与睡眠引擎 SomnusCare，双引擎结合可提供睡眠呼吸质量监测，监测睡眠中是否出现呼吸不畅并给出评分。官方称，血氧引擎检测成功率可达 96%，与医疗级⾎氧仪检测结果平均误差仅为 1.6%。

Amazfit GTR 2 将会支持全新运动引擎，做到自动识别运动模式和自动记录运动数据。它目前已支持 12 种专业运动模式，未来会支持到 90 种。此外，Amazfit GTR 2 还搭载了九轴运动传感器、GPS+GLONASS 定位与 50 米防水。

Amazfit GTR 2 配备了三磁超线性扬声器、Smart PA 智能音频放大器保障音质，可存储近 600 首歌，利用 WiFi 音乐传输解决传歌慢痛点，做到了 iPhone 与安卓手机全平台音乐传输，此外还将网易云音乐带到了手表上。

Amazfit GTR 2 内置小爱同学与离线智能语音助手。离线智能语音助手无需联网或蓝牙连接手机即可使用语音指令来控制手表，只需 1.6 秒即可响应，目前已支持 70 多种指令。Amazfit GTR 2 还支持蓝牙电话、App 信息通知以及短信通知，定制了线性马达，能区分不同的消息通知，带来细腻的不同振感。

Amazfit GTR 2 继续支持 NFC 公交卡和支付宝离线支付等功能，并且为了保障账户安全，添加了离腕锁屏的功能，此外还加入了智能助理功能。在多样的消息提醒、各种健康数据呈现下，Amazfit GTR 2 依然能在日常使用下续航达到 14 天。