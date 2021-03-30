跨境支付平台 Paypal 推出加密货币结算服务：无手续费

北京时间 3 月 30 日晚间消息，据报道，跨境支付平台 PayPal 今日宣布，已开始允许美国消费者使用他们持有的数字加密货币，在全球数百万在线商家进行支付。

PayPal 表示，在其数字钱包中持有比特币、以太坊、比特币现金（bitcoin cash）和莱特币（Litecoin）的客户，现在可以在收银台将所持数字加密货币转换为法定货币进行购买。

PayPal 称，这项服务将在未来几个月内在其 2900 万家商家中全部提供。PayPal 去年年底曾透露，正在开发这项服务。分析人士称，此举可能会极大地促进数字加密货币在日常商业中的使用。

PayPal 总裁兼 CEO 丹 · 舒尔曼（Dan Schulman）称：“这是用户首次可以像在 PayPal 钱包里使用信用卡或借记卡一样，无缝使用数字加密货币。”

PayPal 还表示，使用数字加密货币结账时，不会收取交易费，但每次购买只能使用一种数字货币。

去年 10 月，PayPal 开始允许用户买卖和持有数字加密货币。而最新的利用数字加密货币结算，正式基于 PayPal 之前的这一努力。

此次，PayPal 支持数字加密货币结算，使其成为了向数字加密货币开放网络的最大主流金融公司之一。就在昨日，支付平台 Visa 刚刚宣布，将允许使用数字加密货币 “USD Coin”在其支付网络上结算交易。

上周，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，消费者将可以用比特币购买特斯拉电动汽车，这标志着比特币在商业上的使用向前迈出了重要一步。在此之前，特斯拉已购买价值 15 亿美元的比特币。

自今年年初以来，比特币的价值几乎翻了一番。这得益于规模较大的金融公司对比特币越来越感兴趣，他们都押注比特币会得到更广泛的使用，并将其视为对冲通胀的工具。