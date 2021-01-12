PayPal 全资持有国付宝支付

IT之家 1 月 12 日消息 近日，第三方支付机构国付宝信息科技有限公司股东信息发生变更，国富通信息技术发展有限公司（持股 30%）退出，新增美银宝信息技术（上海）有限公司（下称 “美银宝”）。这意味着，变更完成后，美银宝在国付宝信息科技有限公司的持股比例由 70% 增至 100%，PayPal 正式全资控股国付宝支付。

企查查 App 显示，1 月 11 日，国付宝信息科技有限公司（以下简称 “国付宝”）工商登记已发生变更，原股东国富通信息技术发展有限公司退出，新增股东 PayPal 旗下美银宝信息技术（上海）有限公司。企查查股权穿透显示，国付宝现成为 PayPal 全资子公司。

企查查显示，国付宝成立于 2011 年，是针对政府及企业的需求和电子商务的发展，精心打造的独立第三方支付平台，经营范围显示为：互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理（海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市）；应用软件服务；技术开发、计算机软硬件的开发及维护等。

IT之家获悉，PayPal 是美股纳斯达克上市公司，是全球领先的第三方支付企业，覆盖全球 200 多个国家和地区，拥有超过 3.5 亿活跃支付账户，支持全球 100 多种货币交易。2020 年 8 月 17 日，PayPal 通过收购国付宝 70% 股权的形式正式进入中国市场。