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Omdia：小米出货 6370 万部是联发科去年最大客户，OPPO 跌至第二客户

2021/3/30 18:18:18 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：问舟
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3 月 30 消息，据国外媒体报道，在进入 5G 之后，联发科的存在感明显增强，他们已推出了多款 5G 智能手机处理器，还在不断推出新品，他们的处理器也已被多家智能手机厂商采用，出货量也比较可观。

研究机构 Omdia 数据显示，联发科已成功超过高通成为去年年度全球出货量最高的智能手机处理器供应商。此外，在联发科主要的智能手机处理器客户中，最大的客户是小米，小米去年出货的手机中，有 6370 万部搭载的是联发科的处理器

从研究机构的数据来看，在 2019 年，小米搭载联发科处理器的智能手机的出货量为 1970 万部，2020 年的 6370 万部，较之增加 4400 万部，同比增长 223.3%。

去年联发科智能手机处理器的第二大客户，是 OPPO，在他们去年的智能手机，5530 万部搭载是联发科处理器，较 2019 年的 4630 万部增加 900 万部，而 OPPO 和 realme 合计出货 8319 万部。

值得注意的，研究机构在报告中提到，OPPO 在 2019 年是联发科智能手机处理器的第一大客户

此外，三星 2020 年加大了联发科处理器的采购力度，搭载联发科芯片的智能手机出货量为 4330 万部，同比增长 254.5%，成为联发科客户中增长最快的一家。

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关键词：小米OPPO

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