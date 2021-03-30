6939 元起，小米米家智能投影仪 2 Pro 国际版发布：1080P 分辨率，60-120 英寸屏幕显示

IT之家 3 月 30 日消息 小米海外发布了米家智能投影仪 2 Pro。它包括 1920×1080 的 FHD 画质，高达 1300ANSI 流明的高亮度，并支持 HDR10，提供更好的对比度。在音频方面，该投影机内置 10W 扬声器，支持 DTS-HD 和杜比音效，音频表现 “惊艳”。此外，该机还具备全向自动对焦和无感即时自动对焦功能，这意味着用户无需再手动定位画面。
IT之家获悉，小米米家智能投影仪 2 Pro 运行的是 Android TV，因此你可以使用大量的流媒体选项和应用，以及 Chromecast 和谷歌助手的支持。其零售价为 999 欧元（约合人民币 7709 元），但小米还提供了 899 欧元（约合人民币 6937 元）的早鸟价。
下面是特性介绍：
FHD 分辨率加上高亮度和 HDR10 支持。全新发布的米家智能投影仪 2 Pro 拥有出色的 1920×1080 FHD 画质，屏幕尺寸可调节为 60 英寸至 120 英寸。为了模拟真正的家庭影院环境，米家智能投影机 2 Pro 采用 0.47 英寸 DMD 芯片，最大亮度达到 1300ANSI 流明。在 HDR10 的支持下，视觉效果进一步提升，提供了高对比度和清晰的色彩，让人目不暇接。
10W 扬声器，支持 DTS-HD 和杜比音频。米家智能投影仪 2 Pro 内置 10W 扬声器，采用双高音喇叭和双全频低音喇叭。加上 DTS-HD 和 Dolby Audio 的支持，投影机可以在所有音源中提供清澈透明的音质。投影机还可以通过蓝牙与音源无缝连接，作为独立的扬声器使用。
全向自动对焦和无感即时自动对焦。为了让用户免去定位画面的繁琐工作，米家智能投影机 2 Pro 进行了全向抠像校正，从 40 度范围内的任意方向自动对准画面尺寸，在墙上形成一个完美的矩形，不会出现任何变形。配合 ToF 传感器和相机对焦功能，还能在短短 2 秒内自动将画面清晰对焦。
智能家居的新中心。米家智能投影机 2 Pro 运行在经过认证的 Android TV 操作系统上，通过直观且易于浏览的用户界面，提供无尽的观看内容、游戏和应用。预先安装了 Netflix，观众可以使用 Chromecast 轻松投射自己的内容。通过内置的 Google Assistant，观众不仅可以只用语音在节目之间切换，还可以控制连接的智能设备，通过这种新型的智能家居中枢解锁无缝的智能家居体验。