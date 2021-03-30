6939 元起，小米米家智能投影仪 2 Pro 国际版发布：1080P 分辨率，60-120 英寸屏幕显示

IT之家 3 月 30 日消息 小米海外发布了米家智能投影仪 2 Pro。它包括 1920×1080 的 FHD 画质，高达 1300ANSI 流明的高亮度，并支持 HDR10，提供更好的对比度。在音频方面，该投影机内置 10W 扬声器，支持 DTS-HD 和杜比音效，音频表现 “惊艳”。此外，该机还具备全向自动对焦和无感即时自动对焦功能，这意味着用户无需再手动定位画面。

IT之家获悉，小米米家智能投影仪 2 Pro 运行的是 Android TV，因此你可以使用大量的流媒体选项和应用，以及 Chromecast 和谷歌助手的支持。其零售价为 999 欧元（约合人民币 7709 元），但小米还提供了 899 欧元（约合人民币 6937 元）的早鸟价。

下面是特性介绍：