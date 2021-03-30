【IT之家评测室】小米 11 Pro 评测：“安卓机皇”实力几何？

在昨天的小米春季发布会上，小米一口气发布了 4 款新机，令米粉们大呼过瘾。而在这 4 款新机中，小米 11 Pro 更像是产品线里的中坚。作为一款寄托了小米厚望的堆料旗舰，它的实际体验怎么样呢？IT之家已经第一时间拿到了一台幻梦紫版的小米 11 Pro，现在就让我们来看看它的料都堆在何处了吧。

一、观感很突出，手感有进步

小米 11 Pro 包装采用了和小米 11 类似的环保型轻薄包装，没有内置充电器和数据线。但可以用购买时附赠的 67w 充电套装进行充电。

一上手还是能感受到它的一股厚重感，整机三围为 164.3 x 74.6 x 8.53mm，与小米 11 素皮版大小类似，重量达到了 208g，‍与小米 10 Pro 一致，但是在相同的重量下却多堆了不少料。

正面是一块 6.81 英寸挖孔四曲面全面屏 ，设计与小米 11 类似，边缘滑动时手感舒适。

背面则有了很大的变化，首先最吸引眼球的就是左上角突起的摄像头了。整体采用类似八卦的矩形设计，突出机身不少，而左上角的 5000 万像素 GN2 主摄更是凸上加凸。下方是一个 800 万像素的 50 倍潜望式长焦镜头。右边则是 1300 万像素的超广角和闪光灯。

后盖采用了 AG 磨砂玻璃的工艺，手感温润不粘指纹。IT之家手中的幻梦紫版在光线变换下会映出黄色和蓝色的炫光，观感清新。

边框材质为金属，同样做了紫色处理。下方为卡槽，USB 2.0 Type-C 接口，麦克风和扬声器，而上方则有另一对扬声器，麦克风和红外发射器。在上扬声器一旁还有哈曼卡顿的 Logo，这对由哈曼卡顿调音的立体声扬声器还通过了索尼 Hi-Res Audio 认证和 Hi-Res Audio Wireless 认证，外放音质相当不错。

此次小米 11 Pro&Ultra 还是首款支持 IP68 防水的小米手机，官方宣称可以在满足在 1.5m 水深下浸泡三十分钟。

二、屏幕依旧好，充电更加快

小米 11 Pro 的屏幕继承了小米 11 上惊艳的表现，同样是三星最新的 E4 材料，同样是 2K + 的高分辨率，同样是 120Hz 的高刷新率，同样有着 480Hz 的高采样率，当然也同样拿到了 DisplayMate A + 的评级。硬件原生支持 DC 调光和 10 亿色显示，在观看电影时可以同时触发 HDR10 + 和杜比视界，观感出众。

在 MIUI 的色彩管理中，允许用户自定义调节 RGB 色彩空间，HVS 色彩空间，以及对比度、Gamma 值等选项，可以调出符合自己眼睛喜好的色彩风格。不过由于小米 11 Pro 出厂时就已做过屏幕校色，所以一般不建议改动这些高级设置。总的来说，‍这块屏幕完全继承了小米 11 系列的优秀观感，很符合其年度旗舰的定位。









因为目前互联网上的视频资源仍然以 1080P 30 帧为主，所以小米此次还提供了 AI 大师画质引擎，既可以把图片超分辨率保存，也可以对普通视频画面进行智能 HDR 画质增强，还可以通过智能 MEMC 补偿技术，对低帧率视频进行动态补偿，观看体验更加流畅。

小米 11 Pro 这次同样搭载了屏幕指纹，但这次的屏幕指纹还新增了心率检测功能。打开小米健康 App，将手指轻轻按压在指纹模组上，就可以像手环一样识别当前心率，这可太好玩了。

小米 11 Pro 在充电方面有了不小的升级，去年小米 10 Pro 支持的充电功率是 50W 有线快充以及 30W 无线快充，‍而小米 11 Pro 直接升级到了 67w 的有线和 67w 的无线快充。使用随附的 67w 充电套装即可触发 67w 的有线快充，而无线则需要加购 80w 无线充电座和 120w 的充电套装才可以触发。

实测不论哪种充电方式充电速度都是一样快，开机状态下 38 分钟即可完全充满 5000mAh 的大电池。

小米 11 Pro 和小米 10 Pro 均重 208g，但在充电速度和电池容量上都有了不小的提升。这是因为小米在这一代采用了新型硅负极电池技术取代了传统的石墨负极电池技术，提升了电池的能量密度，才将 5000mAh 的大电池装入了机身中。









三、性能释放真的猛，不服就跑个原神

小米 11 Pro 虽然硬件方面仍然是 2021 标准旗舰三件套：高通骁龙 888+LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，但是在散热方面有了进一步的提升。号称搭载了全新高分子相变材料，可以实现固液气三态变化，立体散热。那么它的性能释放有没有提升呢？我们马上来一组跑分和游戏验证一下。





在代表综合性能的安兔兔跑分中，小米 11 Pro 获得了 820429 的成绩。

在代表 CPU 性能的 GeekBench4 中，小米 11 Pro 获得了单核 5107，多核 14847 分的成绩，提升还是相当明显的。

在代表存储性能的 AndroBench 中，小米 11 Pro 的读写速度也比较出色，符合 UFS3.1 闪存的正常表现。

小米 11 Pro 的实际游戏表现上有没有提升呢？小米 11 Pro 同样支持 Game Turbo，确保用户在运行游戏时能够以最佳的性能和网络环境游玩。在游戏内可以通过滑动屏幕左上角的侧边栏，呼出快捷游戏工具栏，来检测游戏性能或者打开各种小工具。以下测试数据均在游戏性能增强模式下测得。

IT之家发现，虽然小米 11 Pro 是新手机，但《王者荣耀》已经适配了超清极致画质 90 帧模式，正常对线可以保持在 90 帧上下，大规模战斗时会掉到 70-80 帧，当然这是因为笔者在训练营里断兵线导致的，实际游戏时不会长时间出现这么极端的情况。30 分钟游戏中平均帧率 79.1 帧，背部温度约 38.3℃。









在《和平精英》中，可以开启流畅 90 帧模式或 HDR 高清极限帧率，实测游戏中体验也是非常流畅，30 分钟平均帧率 88.8 帧，背部温度约 38.5℃。



在《使命召唤手游》中，可以开到高清 60 帧模式。帧率波动是所有游戏中最小的，基本拉成了一条直线（表中显示的掉帧是因为在菜单界面），射击体验很棒。30 分钟平均帧率 57.4 帧，背部温度约 40℃，已经可以感受到边框微微烫手了。



在发布会前，雷军曾在微博上预热，暗示小米 11 Pro 可以流畅运行《原神》，那我们就跑一个极高画质 60 帧的《原神》，看看雷总是否所言不虚。



经过 30 分钟的游戏后笔者发现，小米 11 Pro 的确玩的非常流畅，跑图时可以稳定在 60 帧，战斗时也能维持在 50 帧以上，只有切换地图时会因为加载发生短暂的掉帧，平均帧率 54.7 帧，整体的游戏体验相当不错，已经可以媲美一些游戏手机了。看来雷总的确有自信的资本。

不过玩游戏不降频的代价就是机身变得非常烫，30 分钟游戏后后盖温度已经达到了 43.8℃，已经非常烫手了，建议佩戴散热背夹游玩。







得益于 5000mAh 的超大电池，在游玩以上四款游戏各 30 分钟后，电量仍然剩余 51%，续航表现相当不错，平时使用一天更是妥妥的。





四、相机硬件大提升，底大一级压死人



小米 11 Pro 很大的升级之处就在于这个巨大的相机模组，主摄是 5000 万超大底三星 GN2 传感器，拥有 1/1.12 ”的大底，和表现更好的 8P 镜头，同时支持 OIS 光学防抖 。副摄则是一枚 1300 万像素的超广角和一枚 800 万像素的长焦镜头，支持 50 倍混合光变。那么这套堆料满满的相机硬件实际表现怎么样呢？

首先要说明的是，这两天的青岛刚被沙尘暴袭击，浮尘还未散去，所以拍出来的照片都灰蒙蒙的，希望各位能够谅解。

从样张来看，这枚超大底的 GN2 主摄的确有着不错的解析力，画面锐利清晰。





但现在还有些畸变现象，比如下方篮球场变的有些突起了，希望后期能更新调整。



夜景是小米重点强调的一环，大的底带来了大的进光量，配合多帧合一的算法，实现了夜视仪般的神奇效果，高光压制做的也是相当不错。

这里对比一下底相对比较小的超广角镜头，各位就知道这枚大底主摄的进光量有多么夸张了。

在夜晚时，还可以打开长曝光模式，拍出惊艳的车水马龙效果。

但问题同样也是存在的，在夜晚拍摄白色的光时，颜色会明显偏蓝，可能还需要进一步调校。

另外的一枚超广角和一枚 50 倍潜望式长焦则丰富了我们的拍摄焦段，让我们在多种场景下都可以拍摄到画面中的细节。





最后，小米还在这次的新机中都加入了多机联录功能，可以让两台小米手机同时拍摄，实时图传，实现双机位的拍摄效果，对于视频创作者来说相当友好。

五、总结：将堆料进行到底

作为小米的年度旗舰，小米 Pro/Ultra 系列往往承担着“水桶旗舰”的使命。而今年的小米 11 Pro 也确实不辱使命，绝大部分升级都是把料堆到了正确的方向，比如电池、充电和性能释放。

就IT之家目前体验下来的感受来说，小米 11 Pro 除了略显厚重以外，基本没有什么明显的缺陷。如果你追求舒适的屏幕、强大的性能、持久的续航和清晰的拍照，那么小米 11 Pro 绝对会是一个不错的选择。



