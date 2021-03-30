【IT之家评测室】小米 11 Ultra 深度体验：没人比小米更懂「安卓之光」

去年 8 月份，小米在十周年主题演讲上带来了小米 10 至尊纪念版手机，这是小米十年来最为自豪的一款旗舰手机，也是对高端旗舰市场的再一次突围。这款手机给笔者留下了极为深刻的印象，极致的屏幕、出色的影像体验以及拉满的旗舰配置，让人挑不出任何毛病，甚至可以毫不夸张的说，这是小米诞生以来，堆料最猛、配置最强、体验最旗舰的小米手机，以至于笔者拿到小米 10 至尊纪念版后不禁产生疑惑 —— 小米 10 至尊纪念版都做成这样了，小米 11 至尊纪念版还能有升级空间吗？万万没想到，仅仅时隔半年时间，小米就带来了小米 11 Ultra 手机。

3 月 29 日，小米召开了春季新品发布会，由于此次新品实在是太多，小米不得不分成了两天两场进行。在发布会第一天，小米 11 Ultra 正式亮相，这是一款被小米官方称为「安卓之光」的高端旗舰，售价 5999 元起，首发 50 MP 的三星 GN2 超大底主摄，全焦段 8K，拥有 120 倍的潜望式长焦镜头（48MP、10 倍）以及 128° 超广角镜头（48MP），还配备了 dTOF，并拿到 DxOMark 影像 143 分再次霸榜单，堪称最强影像系统，以至于官方用“手机和相机的拐点之战”来形容这款新旗舰的影像实力。

具体配置如下：

第一部分：外观设计

当笔者第一次拿到这款手机时，脑海里只有俩字 —— 夸张，小米 11 Ultra 拥有着夸张的设计、夸张的参数以及夸张的性能配置，特别是机身背面那巨大的影像模组，令人过目难忘。不得不说这一次的小米 11 Ultra，在设计上足够大胆、足够个性，也确实做到了高端旗舰机在设计上所谓的「差异化」。

此次小米 11 Ultra 拥有陶瓷黑、陶瓷白、大理石纹特别版三种配色，IT之家拿到的是大理石纹特别版，这是一种非常富有想象力的配色，虽然这种大理石纹理由激光镂刻生成，但观感上和天然生成的大理石花纹并没有什么差别，以至于笔者刚开始还以为这块后壳是由整块大理石精密加工生成。大理石特别版同样采用了陶瓷加工，手感温润细腻，比传统的玻璃还要更柔和一些，同时浅白色的面板也不易留下指纹痕迹。

此次小米 11 Ultra 在细节上还有一处变化，就是原本的「MI」logo 换成了现在的「xiaomi」，字体比较圆润柔和一些，同时进行了银色的高光处理。

现在我们把目光移动到背面最吸睛、最夺目的影像模组上。

相信不少看到小米 11 Ultra 第一眼的IT之家不少老友们，都会联想到十年前的诺基亚 808 手机，小米 11 Ultra 和诺基亚 808 两款产品虽然在设计并不相同，但都采用了同样的设计思路 —— 用极为夸张的影像模组设计去强调产品顶级的影像力。小米 11 Ultra 的影像模组，在设计上可以称之为是“超越时代”的，模组面积几乎占据了手机背面的三分之一，拿在手里的时候有那么一瞬间更像是拿着一台可以打电话的相机。虽然影像模组巨大，但实际上只有三枚摄像头，每颗摄像头都是主摄级别，这一点我们放在后面具体介绍。

或许是为了让影像模组设计看起来更协调更匀称，或许是小米还有别的想法，在三枚主摄的右侧，还有一块 1.1 英寸的灵眸视窗，可以用来息屏显示，支持自定义图片、时间、天气、动图、主题、查看通知，支持消息提醒、健康提醒、音乐控制等等。

此外，进行拍照时小窗还能够与主屏等比例显示取景器实时预览，非常适合那些经常拍摄 vlog 的博主。更重要的是，配合这块屏幕的超低功耗，小米 11 Ultra 还带来了「荒野求生模式」，解决用户在极端场景下电量的燃眉之急。不过IT之家测试的版本估计尚未适配该功能，这里就不具体体验了。

看到小米 11 背面的这块小屏，有不少朋友会想到几年前魅族 Pro7 背面的那块智窗，智窗也算是魅族在智慧交互上的探索，只可惜生不逢时，发布在全面屏爆发前夕，最终以失败告终。而小米的这块屏幕，是在保证了出色交互、体验之外，更锦上添花的东西，换句话说，免费给你手机上装一个小屏幕，你要不要？答案是显而易见的。

有了这块小屏幕，手机的可玩性也增加了，你可以自定义添加图片，什么影像联名的，只要你想，尽管往上图片 logo 就行。

一个影像模组上放了这么多东西，凸起也是理所当然的了，小米 11 Ultra 的后置影像模组凸起非常明显的，即便是戴上皮质保护壳，仍无法避免凸起。手机重量方面同样非常“Ultra”，小米 11 Ultra 机身尺寸为 164.3 x 74.6 x 8.38mm，同样没有离开 200g 俱乐部，234g 的机身重量拿在手中分量感十足，对于那些习惯了轻薄手机或者是娇小的妹子而言，234g 的重量可以说非常不友好了，但毕竟是“超大杯”选手，200g 之上的重量算是这些选手们的基本操作了，更何况小米 11 Ultra 这位选手内部还塞进了 5000mAh 大电池。

回到正面，小米 11 Ultra 这一次搭载了 6.81 英寸的挖孔四曲面全面屏，参数方面与小米 11 Pro 完全一致，这一点还是要点赞的，并没有因为定位不同导致配置缩水。

这块屏幕原生十亿色，拥有 20:9 3200×1440 WQHD+ 分辨率、120Hz 刷新率、最高 480Hz 触控采样率 、E4 发光材料 1700nit 峰值亮度 ，支持小米自研屏幕校准算法 ，JNCD≈0.38，△E≈0.41，同时还支持 DCI-P3 显示，支持 HDR10+ 和 杜比视界，通过了 SGS 低蓝光护眼认证、SGS 高速显示认证等等，在参数上几乎全部拉满，显示、色彩都让人挑不出毛病，如果非要“鸡蛋里面挑骨头”，可能不支持 LTPO 会让部分完美党感到遗憾，不过毕竟小米 11 Ultra 拥有 5000mAh 大电池，即便是不支持 LTPO 也无妨（LTPO 主要是在降低高刷功耗方面有有优势）。

在系统设置内，小米还提供了极为丰富的色彩风格选项，包括自适应、鲜艳模式、原色、高级模式，高级模式还提供了专业的参数供用户自定义设置。

小米 11 Ultra 采用了立体声扬声器设计，由哈曼卡顿专业调音，其中，顶部采用全新定制的更高规格 1014 扬声单元，底部升级为 1216P 超线性扬声单元，最大振幅达 0.8mm Max。

NFC、红外这两处配置就不多说了，毕竟这是小米手机的一贯优势。

小米 11 Ultra 这一次还引入了一项非常有实用性的配置，超薄指纹识别支持全新心率检测功能，打开小米健康 App，只需将手指轻轻按压在指纹模组识别区域，15 秒即可完成心率检测。

第二部分：影像体验

别看小米 11 Ultra 的影像模组巨大，实际上内部摄像头只有三颗，但个个都是主摄，包括 5000 万像素超大底定制主摄 GN2+4800 万像素 128° 超广角 +4800 万 120X 超长焦，三主摄系统完整覆盖 12—120mm 焦段。

小米 11 Ultra 超大底主摄是首发的三星 GN2，其感光元件尺寸高达 1/1.12 英寸，已经非常接近一英寸，这是目前手机领域最大的底，甚至和索尼黑卡有一拼。

三星 GN2 的单尺寸像素达到 1.4μm，四合一可达业界最大 2.8μm 融合超大像素，大底 + 超大像素，让小米 11 Ultra 拥有了无与伦比的感光能力。同时，镜头方面采用小米 10 至尊纪念版同样的 8P 镜头，f/1.95 光圈，支持 OIS 光学防抖，此次小米 11 Ultra 还带来了夜枭算法，在低至 0.02Lux 照度的极限暗光下依旧能显著提升画质。

三星 GN2

超广角和长焦则是我们熟悉的 IMX586，这也是小米的老朋友了，最早在小米 9 上就有搭载，别看 IMX586 稍有些年限了（其实也就两年），实际上用在超广角以及潜望镜上已经是绰绰有余，更何况小米对 IMX586 的打磨可谓了若指掌。笔者在这里也要多说一句，今年以来，搭载潜望式长焦的旗舰机不算多，如果你对手机长焦有需求的话，实际上可选的产品也就是几款，小米 11 Ultra 的优势不仅仅是搭载了潜望式长焦，更重要的是拿 IMX586 作为长焦的 cmos，这套长焦方案在此前的小米 10 至尊纪念版中已经得到了很好的验证。

此外，小米 11 Ultra 首发了全像素全向八核对焦功能，按照官方的说明，其每个感光像素竖向分割为两个二极管，每个像素都进行双目对焦，通过进一步将绿色像素分割为斜向，达到全像素全向八核对焦，增加了对多向纹理的对焦能力，大大提升了对焦性能。通过多点 ToF 对焦系统，通过最多 64 点测距实现更大范围的 61° 精准对焦。

小米 11 Ultra 同样带来了双原生 ISO Fusion 技术，这项技术在小米 10 至尊纪念版就有搭载，可利用双原生 ISO 分别成像两张，低原生 ISO 获得高光不过曝低噪点的照片，高原生 ISO 获得暗处细节丰富低噪点的照片，将两张照片合成为一张动态范围更大、宽容度更好、噪点控制优秀的超动态照片。

我们一起来看一下样张：

样张均有压缩，拍摄时默认 HDR 自动

得以与超大底的以及 2.8μm 融合超大像素的优势，小米 11 Ultra 有着异常强悍的夜景优势，在一些极暗的环境下，小米 11 Ultra 可以激发长达 5s 左右的夜枭模式，在这种肉眼几乎看不清楚的环境下，小米 11 Ultra 仍可以拍出有着不错画质表现的样张，堪比夜视仪。

同样得益于大底以及双原生 ISO Fusion 技术的优势，在大光比的环境下，小米 11 Ultra 有着非常出色的动态范围表现，如下图所示，拍摄样张时刚好中午，此时太阳躲在大楼的后面，小米 11 Ultra 此时拍摄的主摄样张，强光下楼顶的文字、栏杆等都能很好的还原。

同一场景下与 iPhone 12 mini 主摄（下图右侧）相比，小米 11 Ultra 画面亮度明显要更高一些，放大细节来看的话，小米 11 Ultra 的解析力和锐度明显要更出色。

来到室内近景，小米 11 Ultra 此时的色彩饱和度要更高一些，有一种冷艳风格。iPhone12 Mini 的观感要更加真实。

大底还带来了更浅的景深，小米 11 Ultra 甚至不需要特意贴近拍摄主体，就可拍出背景虚化自然的照片，观感上要比 iPhone 12 mini 更有层次感。

▲主摄（室外微距）

▲主摄（室内灯光）

▲主摄（运动抓拍）

和所有的大底手机一样，小米 11 Ultra 在拍摄平面文字时同样会出现边缘模糊的现象，也别慌，打开超微距就可解决问题。

小米 11 Ultra 超广角样张最明显的优势，是相较于市面上其它手机的超广角，小米 11 Ultra 的超广角镜头更广，128° 能拍摄到的内容更多，同时，主摄和超广角主摄也有不错的色彩一致性表现。

这枚超广角无论是解析力还是色彩还原、动态范围都有着非常旗舰的表现，但也不能否认，或许是超广角范围太大的原因，在拍摄一些笔直的楼宇的时候（比如下文夜景样张），边缘部分难免会出现一些明显带有弧度的畸变，如果这枚镜头能用上自由曲面镜头的话，体验显然会更出色一些。

▲超广角

▲主摄

5X 潜望式光学变焦，是小米 11 Ultra 上笔者最喜欢的一枚镜头，原因也很简单：今年不少旗舰机因为种种原因已经放弃了“潜望镜”，旗舰机没有潜望镜，确实差点意思。小米 11 Ultra 不仅没有砍掉潜望，还依旧用上了 4800 万像素的 IMX586 传感器，支持等效 10 倍光学变焦（5 倍光学变焦）、最大 120 倍数字变焦，可以说将 5X 潜望长焦的实力全部拉满了。

小米 11 Ultra 上的这枚潜望长焦，在光线良好的情况下，有着极致出色的锐度和解析力表现，即便是将 5X、10X 的光变样张局部再放大，细节依旧锐利清晰，非常出色。同样，5X 潜望长焦有着天然的构图优势，如果你像笔者一样不怎么会拍照，通过小米 11 Ultra 的 5X 潜望长焦或许会爱上摄影。

▲5X 长焦

▲5X 长焦

夜拍方面，小米 11 Ultra 给人的第一观感就是画面足够通透、亮度充足，画面纯净度也很高。

很有意思的是，在一些天色渐黑的傍晚环境下，同时出现大片天空面积的时候，小米 11 Ultra 拍摄的样张会呈现出一种非常讨人喜欢的深蓝色，白平衡有些偏蓝，像是加了一层滤镜，色彩虽说有些不太真实，但真的非常讨好眼球，很适合朋友圈发图。这一点在此前小米 10 至尊纪念版的评测中，IT之家同样有提到过，看样子是同样的算法所致。

▲主摄

▲超广角

在灯光稀少的弱光环境下，小米 11 Ultra 会自动激发 2s 夜景算法，手持 2s 左右就能拍摄出亮度远高于肉圆所见的样张，同时画面的色彩、锐度都有着不错的表现。

在体验上，小米 11 Ultra 也有一点不完美的地方，就是拍照时快门会有迟滞，这种感觉让笔者想起了此前首发一亿像素的小米 CC9 Pro，点击拍照按钮之后“迟钝”半秒左右快门才有响应，当然这一点也不用担心，后期小米通过固件升级会得到改善。

在影像拍摄方面，小米 11 Ultra 的三个后置摄像头每一颗都能拍摄 8K 24fps 视频，GN2 更支持 8K 24fps HDR10 录制，三颗镜头都能实现更极致的画面表现。此外，小米 11 Ultra 还支持全链路 HDR10+，可以拍摄和显示更广泛的色彩范围和对比度。

第三部分：性能表现

在配置方面，小米 11 Ultra 一次性全部拉满，该有的一个不缺，什么满血版 LPDDR5 3200MHz 、UFS 3.1、骁龙 888，又什么 X 轴线性马达、5000mAh 硅氧负极电池、有线无线双 67W 闪充、IP68 防水... 总之你想要的，小米 11 Ultra 都有。

跑分这里就不多作说明了，直接上图大家简单了解即可：

小米 11 Ultra 全球首发硅氧负极超级快充电池（5000mAh ），有线无线快充均为 67W，官方表示 36 分钟均可充满，同时支持 10W 反向无线充电功能。

小米 11 Ultra 虽然重量达到了 200g 之上，但机身厚度仅为 8.38mm，更何况小米 11 Ultra 的电池容量达到了 5000mAh。这主要是采用了硅氧负极超级快充电池的原因，该电池搭载「第二代」纳米硅氧技术负极电芯，电池能量密度有望做到 1000Wh/L，采用纳米硅颗粒表面预补锂技术，简单来说，就是同样的体积可以做到更大大容量。充电测试中，小米 11 Ultra 充满 100% 共耗时 38 分钟，完全充满用时 40 分钟，对于一款拥有 5000mAh 的手机来说，这个速度已经非常出色。

因为小米 11 Ultra 和小米 11 Pro 在配置上完全一致，游戏方面我们通过小编 @如舟在小米 11 Pro 实测的《原神》数据进行简单演示：

最高画质、最高帧率《原神》30 分钟，游戏场景选择“完成日常任务，下下副本，清清体力”，小米 11 Pro 获得了 54.7fps 平均帧，平均功率为 6.1w。

考虑到《原神》本身比较吃配置，因此小米 11 Pro 的游戏帧率表现可以说非常出色了，更出色的还是它的散热表现，30 分钟的游戏 CPU 核心平均温度仅为 51.4°C。这得益于小米 11 超大杯系列全球首发了全相变散热技术，可以在固、液、气三态往复循环变化中使核心热量能够快速导出，毕竟更出色的温控意味着更持久的性能输出。

时间原因，小米 11 Ultra 还有很多没来得及测试的地方，关心这款产品的朋友也别着急，后续有时间IT之家将围绕续航、充电、游戏等场景进行更为详细的专项测试。

总结：

小米 11 Ultra 是一款几乎让人挑不出任何毛病的旗舰手机，即便是它拥有 234g 的惊人重量，但当我亲身感受到它那夸张的影像模组、三主摄系统、出色的屏幕、巅峰的配置性能以及仅 5999 元起的价格时，重量这个问题已经不算是问题了。

小米 11 Ultra 在设计、体验、性能上足够的「Ultra」，是一款体验足够水桶的旗舰机，是一款堆料相当凶猛的旗舰机，甚至毫不夸张的说，在整个 2021 年上半年，这款产品都难逢棋手，没有人比小米更懂「安卓之光」。

从小米 10 开始，小米在高端市场市场的份额越来越多，也带动着小米手机整体销量的快速成长。在笔者看来，小米 11 Ultra 在定价方面还是略显谨慎了一些，毕竟小米 11 Ultra 是提升价位的绝好机会，当然，小米把这个机会留给了更高端的小米 MIX，3 月 30 日晚间，这款产品将正式发布，期待小米又会带来怎样的体验吧！