【IT之家评测室】小米笔记本 Pro 15 OLED 评测：可能是 6000 元价位最强屏幕

2016 年 7 月，小米正式杀入笔记本市场，推出了两款轻薄本。在当时主流的轻薄本市场都用着低色域 TN 屏和塑料机身的情况下，小米用高素质的屏幕和金属 CNC 一体化机身搅动了整个市场。遗憾的是，小米笔记本的模具在这之后更新的并不频繁，声量也渐渐被老牌厂商反超了。‍但今天，小米用相同的“好屏幕 + 好做工”战术，以一块 3.5K 的顶级 OLED 屏，重新杀回了笔记本市场的前沿。

IT之家此次也是第一时间拿到了小米笔记本 Pro 15 OLED，那么它的产品力能否承担起小米的野望呢？我们现在就来看看吧。

一、小米在外观上更自信了

小米笔记本 Pro 15 OLED 一拿上手就给人以十足的品质感，这份品质感源自于枪灰色的全金属机身，边缘锐利但不割手。机身比较薄，厚度约 15.9mm，但重量达到了 1.8kg，不算很轻。上一代的小米笔记本 Pro 正面是没有 Logo 的，因此也产生了“这样就可以贴上买 iPhone 送的苹果贴纸了”的段子，但这次小米显然更加自信了，A 面大大方方地刻上了一个“xiaomi”的 Logo。

A、B 面支持单手开合，最大开合角度 150 度。展开 B 面后就是这次的重中之重了，一整块的玻璃镜面下覆盖着一块 16:10 的 OLED 屏，这块屏的具体素质IT之家会在下文详细测试。屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，下方也有一处“xiaomi”的 logo。

C 面和 D 面与之前发布的 RedmiBook Pro 15 完全一致。整体采用 CNC 工艺处理，键盘部分采用下沉式设计和剪刀脚结构，键帽间距较大，右侧顶部有独立的小爱同学语音助手按键。键帽方面为主流的巧克力键帽，键程为 1.5mm，支持 2 级背光调节，整体的敲击手感中规中矩且反馈力度适中，比较可惜的是没有搭载数字小键盘。

圆形电源键被放在了 C 面的右上角，支持 Windows 10 Hello 指纹识别登陆。

触控板部分的面积较大，居中放置，触摸光滑细腻，手感不错。

最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩，表面有 8 颗螺丝、2 组椭圆形的橡胶脚垫，2 条规整的长条形出风口以及底部两侧的 1 组扬声器开孔。稍后IT之家会为大家拆开后盖一窥其中究竟。

侧面接口就比较遗憾了，为了极致的薄，小米此次取消了大部分接口，‍只保留了 3 个全功能 Type-C 接口，2 个支持 100w PD 输入，1 个支持雷电 4，此外还有一个 3.5mm 接口。小米提供的解决方案是在包装内附赠了一个紫米生产的扩展器，可以扩展出一个 Type-A 接口和一个 HDMI 接口，但使用起来插了鼠标就插不了 U 盘了，建议自备一个多口分线器使用。

小米笔记本 Pro 15 OLED 附带的充电器为 100w 的两脚 PD 充电器，体积很小，相当便携。唯一的缺点是两脚插头没有地线，在金属机身上会有麻麻的漏电感，不过并不影响使用。

有趣的是，在其他厂商都在追求快充的时候，‍小米不仅支持 100w 快充，还支持“慢充”。传统轻薄本只能使用 45w 以上的 PD 适配器进行充电，但小米笔记本 Pro 15 OLED 可以用绝大多数手机充电器进行充电。在 Bios 中可以看到，最低支持 5v0.5a 即 2.5w 的充电。虽然这样可能要一天一夜才能充满，但至少在紧急情况下提供了解决方案，这个巧思值得点赞。

二、的确不负“大师屏”之名

OLED 屏有着色彩准确，亮度高且均匀，对比度高，对 HDR 兼容性好的优点，对创意设计人士非常友好。但大块的 OLED 屏也是比较昂贵的，所以一般用在万元以上的创意设计本上。小米这一次居然直接把 3.5K 的 OLED 屏干到了 6000 价位，而且采用了三星最新的 E4 材质，这块“大师屏”的素质值得期待。

我们把分辨率调整到了最高的 3456*2160，亮度也手动调整到最高 410nit。然后用专业的校色仪进行色域色准测试，实测色域覆盖了 99.9% 的 sRGB，95.2% 的 Adobe RGB 和 99.2% 的 P3 色域，亮度也达到了 410nit，表现非常出色。

色准表现更是让人惊艳，平均色彩偏移值 ΔE 仅 0.24，最大 ΔE 也只有 2.72，属于是专业级别的素材表现了。

优秀的色准来源于出厂校色。小米对每台屏幕都进行了单独调教，并且将每块屏幕对应的 ICC 文件存储在云端，即便是重装系统了也支持下载回来。可以说这块屏幕是这个价位里最优秀的之一，的确不负“大师屏”之名。

三、硬件排布更合理了

IT之家此次拿到的是 i7-11370H+MX450 (D5 显存) 的版本，具体配置如图。

为了让大家对这台笔记本的硬件有更深入的了解，我们直接把它拆开，边拆边介绍。拧开 D 面的 8 颗螺丝，即可从转轴进风口处撬开卡口，需要注意的是转轴处的螺丝为长螺丝，其他 6 颗为短螺丝，不要搞混。

相比于红米的 15 寸笔记本，内部多加了一个小风扇，组成了双热管双风扇的散热设计，整体结构也更加紧凑了。

实测极速模式下双烤 15 分钟 CPU 和 GPU 都能够稳定在 77℃，但也发生了一定程度的降频。

此时操作时并不会感觉到太热，常用的 WASD 处约 40℃，腕托处温度约 35℃。

满载时人位风扇噪音约 54.6db。

风扇下方是板载内存，由屏蔽罩覆盖。三星颗粒，8G+8G 双通道，频率为 3200Mhz。没有上 4266Mhz 也没有升级空间，还是比较可惜的。

内存左侧为英特尔 AX201 无线网卡，支持 Wi-Fi6 协议，性能不错。

内存右侧为 m.2 插槽，整机只有这么一个硬盘插槽，升级会比较麻烦。硬盘型号为 KBG40ZNV512G，来自 KIOXIA 铠侠。铠侠的 SSD 毕竟是东芝原厂颗粒，极限速度不算特别高，但胜在稳定性强，跑分成绩如图。

最下方是一块 66Wh 的电池，供应商为欣旺达。

四、可办公可剪辑亦可网游

接下来我们就来看看它的理论跑分和实际体验吧。首先是这枚英特尔全新的 H35 处理器 i7-11370H 标压处理器了，依旧是 4 核 8 线程的规格。相比于低压的版本，这颗 35W 标压版的主频有所提高。实测 R15 跑分 969，R20 跑分 2416。

在展现日常办公性能的 PCMARK10 中，小米笔记本 Pro 15 OLED 的得分为 5498 分，体验出色。

IT之家还测试了一下它在断电后的性能，在使用电池供电时，得分为 4289，仍然可以满足绝大多数的日常需求。

最后是展现整机综合性能的“HappyMaster”鲁大师，得分为 739413 分，符合全能本的定位。

笔者的工作需要经常与视频打交道，那么它能否流畅地剪辑视频呢？‍笔者在 PR 中导入了几段 4K30 帧的视频，发现回放预览并无卡顿感，整个剪辑过程非常顺畅。

看来小米笔记本 Pro 15 OLED 应付日常办公和创意工作是绰绰有余了，那么如果下班后还想打两把游戏，它能否胜任呢？我们先来看看它的 3DMARK 游戏跑分如何。

在 TimeSpy 中，最终得分为 2103，而在 Fire Strike 中，最终得分为 4258 分。这个得分代表它可以运行绝大多数网游了。

在《英雄联盟》中，可以轻松运行在最高分辨率和极高特效下，游戏帧数也一直维持在 100 帧以上，游戏体验非常顺畅。

配置要求更高的《CS:GO》就没法运行在 3456*2160 分辨率了，因为只有 40 多帧。

如果降低到 2K 分辨率，就能稳定在 70 帧左右。

如果追求更高的帧率的话，则需要降低到 1080P，这样就可以稳定在 120 帧左右，游戏体验很顺畅。

看来玩玩配置要求一般的网游是完全没有问题的，那么小米笔记本 Pro 15 OLED 能否挑战一下《绝地求生》吃鸡呢？

在最高分辨率最低画质下，只能维持在 30-40 帧上下，很难游戏。如果把分辨率降低到 2K，那帧数就可以在 60 帧上下徘徊了，此时已经可以有不错的体验了。

同样的，如果为了追求进一步的帧数，可以把分辨率降低到 1080P，使帧率再上升 10 帧。

总的来说，小米笔记本 Pro 15 OLED 的性能就是标准的全能本的性能，虽无惊喜，但已够用。上班时可以流畅剪辑 4K 视频，修改图片，下班后也可以来两把热门游戏。

五、和小米手机实现多屏协作

既然是手机厂商推出的笔记本，那一定会用一些独特的功能来与自家手机进行互动。小米给出的解决方案是小爱同学、MIUI + 和小米互传。

小米笔记本 Pro 15 OLED 在出厂时就预装了小爱同学，在登录小米账号后，即可通过按键、语音或鼠标点击的方式召唤她。有趣的是，也许是为了防止按 DEL 键的时候误触，键盘上小爱同学键的触发力度是比其他键大得多的。

毕竟不在 MIUI 这个本土作战，所以小爱同学的权限是比较低的，只能执行一些比较基本的操作，能和米家设备联动是个不错的亮点。

MIUI + 则是 MIUI 为手机和笔记本开发的一种多屏协作软件。可以实现电脑操作手机、远程访问文件、共同编辑文档等功能，不过目前还在测试阶段，需要手机更新到 MIUI12.5 开发版才能体验。

此外小米还将小米互传引入了笔记本端。任何品牌的笔记本都可以下载使用，只要和其他小米设备连接在同一局域网下，就可互相快速分享文件。

六、总结：定位精准的回归之作

作为小米笔记本的回归之作，小米笔记本 Pro 15 OLED 是一款定位精准的优秀作品。‍对于创意工作者来说，小米笔记本 Pro 15 OLED 用出色的屏幕“Pro”到了痛点上，同时其他环节也没有特别明显的缺点，在 6000 元这个价位是相当有性价比的一个选择。也希望小米能像 5 年前一样，再次带动整个笔记本行业，把高素质屏幕推广到寻常百姓家。