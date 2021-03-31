黑莓第四财季业绩未达预期：股价盘后跌超 8%

北京时间 3 月 31 日早间消息，据报道，尽管黑莓表示其 QNX 车载软件的销量有所提升，但其周二发布的第四财季营收依然未达华尔街预期。

在美国上市的黑莓向企业和政府出售安全软件，并向汽车厂商出售车载信息娱乐系统。受到最新业绩影响，该公司股价在纽交所盘后交易中跌超 8%。

黑莓原本是一家手机厂商，目前以安全和汽车软件市场为主。该公司的 QNX 车载软件被用于大众和福特等公司的车型，但由于美国汽车行业在全球芯片短缺和疫情的共同影响下复苏缓慢，导致黑莓业绩承压。

“这是不同寻常的一年，但令人高兴的是，QNX 在面临全球芯片短缺时仍在恢复。”该公司 CEO 程守宗说，“全球 25 家顶尖电动汽车 OEM 厂商中有 23 家选择了 QNX，我们仍在稳步推进，有望在 2022 财年中期恢复正常的年化营收。”

在 “散户逼空华尔街”蔚然成风之际，黑莓也成为所谓的 “stonk”，受到美国散户的关注。stonk 指的是那些前景较为复杂，并在网络论坛上引发散户关注的股票。

黑莓在美国的股票今年以来累计上涨近 41%。

从具体财报数据来看，按照美国通用会计准则（GAAP）计算，黑莓营收在截至 2 月 28 日的第四财季内同比下滑 26%，至 2.1 亿美元，低于分析师 2.451 亿美元的平均预期。

不计特定项目，该公司当季实现非美国通用会计准则（non-GAAP）每股收益 0.03 美元，符合分析师预期。

按照 GAAP 计算，黑莓当季净亏损同比扩大至 3.15 亿美元，折合每股亏损 0.56 美元。去年同期净亏损为 1.3 亿美元，折合每股亏损 0.23 美元。

从全年来看，黑莓实现 non-GAAP 营收 9.19 亿美元，GAAP 营收 8.93 亿美元。

黑莓在宣布业绩时表示，该公司在当季与一家未具名的 “北美实体”展开谈判，希望购买部分与移动设备、消息和无线网络相关的专利组合。该公司还表示，为了进行这一谈判，该公司在第四财季减少了专利商业化活动，导致授权营收受到负面影响。

黑莓股价在周二纽交所常规交易中上涨 0.14 美元，报收于 9.34 美元，较前一交易日上涨 1.52%。该股在随后的盘后交易中下跌 8.67%，至 8.53 美元。黑莓过去 52 周最高股价为 28.77 美元，最低股价为 3.18 美元。