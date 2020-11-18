智加科技自动驾驶重卡采用黑莓 QNX 安全操作系统

11 月 18 日消息，据国外媒体报道，智加科技宣布与黑莓达成战略合作。根据协议，智加科技将使用黑莓通过 ISO 26262 ASIL-D 安全认证的 QNX OS for Safety 软件解决方案。有利于在底层系统上进一步加强自动驾驶系统的安全可靠性。

▲智加重卡

作为首家应用黑莓 QNX 操作系统的自动驾驶重卡研发企业，智加科技助力一汽解放研发的新一代量产产品将于 2021 年推出。未来两年内，智加也将在美国部署数千辆自动驾驶重卡。

QNX OS for Safety 基于 QNX Neutrino 实时操作系统 (RTOS) 打造，具备卓越的安全性和可靠性，被广泛应用于在医疗器械、工业控制、轨道交通、机器人、智能电网航空航天及国防科技等关键系统领域。

经认证的车载操作系统是自动驾驶重卡的功能核心，它有助于管理自动驾驶系统由传感器到预测并最终到控制车辆的执行器 - 规划控制的数据流。数据流优化对于自动驾驶系统工作所需的图像处理、机器学习及其他算法的加速也大有裨益，从而确保自动驾驶系统正常工作。

智加科技首席运营官兼联合创始人 Shawn Kerrigan 表示：“高级别自动驾驶重卡系统集成了最复杂强悍的软件和硬件。我们的每一项技术选择都必须有效推动制造更安全、更可靠的自动驾驶重卡，作为整车量产的重要基础，汽车操作系统可为关键任务系统打下牢固的基石。”

黑莓技术解决方案高级副总裁兼联合负责人 John Wall 表示。"自动驾驶重卡将对物流行业产生革命性的影响，我们十分高兴能够亲自参与进来。"