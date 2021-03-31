京东泄密，天玑 1200 手机 realme GT Neo 售价 2299 元起

IT之家 3 月 31 日消息 搭载联发科天玑 1200 处理器的 realme GT Neo 将于今天下午 14:30 发布，现在该机已经入网工信部。

此前爆料称，realme GT Neo 采用 6.43 英寸 FHD+120Hz OLED 显示屏，左上角单孔，后置 64MP 三摄。据悉，该机附带 65W 充电器，手机支持 50W 快充，搭载 4500mAh 单电芯电池，机身厚度 8.4mm，重 179g。

至于价格方面，京东商城页面已经曝光了 realme GT Neo 的部分售价信息，显示 2299 元起。

IT之家获悉，官方此前还公布了一些配置内容：

realme 真我 GT Neo 配备 4500mAh 大电池，整机重量仅 179 克，2021 旗舰手机里难得的轻薄好手感，让你一直玩一直爽。

realme 真我 GT Neo 主摄为索尼 IMX682，1/1.7 英寸大底，旗舰传感器调教成熟，硬件直出 6400 万像素超高清照片。

realme 真我 GT Neo 还支持 6400 万超清多帧合成技术，照片细节和纯净度进一步提升。通过画质优化技术，大幅裁切后的画面，细节依旧清晰出色。一镜两用，充当你的小长焦！

杜比全景声 Dolby Atmos+Hi-Res 音质双认证，不怕嘈杂环境，带来环绕立体的听觉盛宴，尽享游戏电影音乐的乐趣。立体双扬声器加持，声音四面八方而来，掌控全局快人一步。