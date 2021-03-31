《英雄联盟手游》国服官方爆料：UI、界面清爽简洁，已支持简体中文，今年内上线

IT之家 3 月 31 日消息 今日上午，《英雄联盟手游》官方发布了最新开发者日志，带来了国服目前的筹备进展以及未来计划，同时正式宣布国服已开始筹备首测计划。

▲图自英雄联盟手游，下同

拳头游戏《英雄联盟手游》全球制作人 Michael Chow 及腾讯游戏《英雄联盟手游》中国区制作人夏丹回应了玩家们关心的上线问题 ——《英雄联盟手游》国服将会在今年内和召唤师们见面。

据介绍，目前项目团队正在进行本地化内容筹备，如 UI 与系统设计、服务器搭建、网络环境测试、匹配机制优化和安全系统开发等。

从视频中可以看到，游戏内已经有了简体中文版的聊天以及组队邀请系统，国服 UI 与游戏界面也非常清爽简洁；玩家们熟悉的国服版本英雄语音也还原了。

此外，《英雄联盟手游》官方表示，还有很多丰富的运营活动也正在筹备中。海外已经上线的活动方面，在国服上线后，会有专属活动让玩家们快速获得此前海外活动的各种奖励。未来，不管是游戏还是赛事，都将会保持全球一致的节奏。

IT之家了解到，除了产品内容，拳头游戏中国区总负责人林松表示，拳头游戏已经在积极推动《英雄联盟手游》的全球化电竞发展。在国服手游上线之后，很快就会有真正的全球性《英雄联盟手游》电竞赛事。