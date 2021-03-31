高德地图车道级导航已上线 8 城，新增支持小米 11 Pro

3 月 31 日消息，高德地图车道级导航近日持续升级，将覆盖的城市增加至 8 个，还将支持小米新旗舰手机小米 11Pro。

去年 10 月，高德地图首家在手机端正式上线了车道级导航服务。随后，华为、荣耀、小米等手机大厂发布的新旗舰手机相继支持，现已包括华为 Mate 40 系列、华为 P40 系列、华为 Mate Xs、华为 Mate X2、荣耀 30 Pro 系列、荣耀 V40、小米 11 Pro 等众多机型。

目前，高德车道级导航已覆盖深圳、广州、东莞、成都、重庆、杭州、苏州、天津 8 个城市的高速和快速路。上述手机用户使用新版高德地图 App，在这 8 个城市的高速和快速路上，已可尝鲜体验。未来，该服务还将持续支持更多的城市道路和手机机型。

据了解，与常规导航相比，高德车道级导航可以更精细地展示真实道路场景，比如当前道路有几条车道等，同时借助高清定位信号，还可实时显示用户具体行驶在哪条车道上。在一些复杂岔路口，车道级导航可极大地帮助用户避免驶错方向的难题。当临近路口时，高德地图会提前进行车道级的变道引导，更直观、更精准地指引用户在什么时候、哪条车道、哪个出口驶出。

高德地图近日新版升级，车道级导航服务又新增了实时路况的显示，让出行信息更加全面；另外还加强了对禁行车道的用户提醒。当用户驶入应急车道、公交专用道时，高德地图不仅会及时地进行语音播报提醒，还会在导航画面中以动态、醒目的方式进行视觉提醒，同时为用户提供变道指引，规避用户违章行驶。