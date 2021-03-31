华为：遭受不公平的制裁使供应链全体受损，手机是消费者业务小部分，华为旗舰机型依然会按照计划推出

IT之家3月31日消息 华为今日发布了 2020 年年度报告发布。2020 年华为全球销售收入 8914 亿元，同比增长 3.8%；净利润 646 亿元，同比增长 3.2%；经营活动现金流 352 亿元，基本符合预期。

值得一提的是，由于华为在去年的制裁之中，经历了多次打击，能实现增长已经是难得的成绩。

总体来说，去年华为企业业务快速增长，运营商业务保持稳定，消费者业务增长放缓。其中由于供应问题，华为的手机销售受到影响，收入下滑。

华为副董事长、轮值董事长胡厚崑表示，由于供应形势还未明朗，手机业务的未来还不确定，但是计划中的旗舰机型依然会按照计划推出。他相信，华为系列的手机依然会保持市场领先者的地位。

芯片方面，华为此前做了一些储备，满足 to B 的客户需要没有问题。最终全球芯片供应的改善，还是取决于全球化的半导体供应链的修复情况。

据悉，华为消费者业务一直坚持 “1+8+N”全场景智慧生活战略。胡厚崑表示，虽然作为 “1”的手机收入下滑，但包括平板、智能穿戴设备在内的 “8+N” 销售在去年实现 65% 的快速增长，部分抵消了手机收入下滑的影响。

他还透露，目前手机业务对于华为消费者业务来说只是很少一部分而不是全部，但这部分也是重要组成部分，例如华为新推出的折叠屏机型目前仍处于“一机难求”的江湖地位。

IT之家了解到，他对于制裁一事表示，目前华为全球供应链被破坏，虽然不清楚谁是收益方，但从目前情况来看都是受害方。包括来自美国的上游供应商正在受损，而且他坦言这是对于华为非常不公平的，这种现状应该被纠正。