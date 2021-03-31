【IT之家评测室】素质均衡的性能小钢炮，realme 真我 GT Neo 上手体验

3 月已到尾声，但新品发布热潮没有丝毫消退的迹象。这不，3 月 31 日，realme 正式发布了一款定位潮玩和性能的新品 realme 真我 GT Neo，强悍的性能配置一看就是为手游玩家准备的，IT之家这次拿到了它的主打色，「最终幻想」版本，接下来就跟我们一起来看看，它的表现究竟如何吧。

外观与设计

在设计方面，realme 真我 GT Neo 主打轻薄化，整机裸重只有 179g，三围分别是 158.5*73.3*8.4 mm，加上后壳两侧都做了圆润的曲面弧度处理，握持手感不错。

realme 真我 GT Neo 此次一共有三种配色，分别是极客银、骇客黑以及最终幻想。我们拿到的最终幻想灵感来自于赛博朋克风格，机身后壳表面采用微米级哑面制造工艺，整体呈现出哑光磨砂的质感，色调以橙色和蓝色为主，在光线下还有其他的颜色交织其中。当用户将手机斜上拿着时主色调为橙色，斜下拿的时候又变成了橙色，这点比较有趣。

机身左侧有一条镜面处理的竖向纹理，realme 的品牌 Logo，Slogan 以及摄像头模组也都以竖向排列的方式包含在镜面区域。镜面可以倒映出周围物体，但颜色在不同角度下都各不相同。包含其中的 realme 和 DARE TO LEAP 所组成的 Box Logo，采用了多轴超高精密机床技术雕刻，还运用了纳米级幻彩纹理工艺，让光线下的颜色更加变幻莫测。

摄像头部分略微突出机身，造型为时下流行的圆角矩形风格。镜头排布简约明了，竖排 3 摄 + 右侧的双色温补光灯以及镜头参数标识排列规整。镜头参数上，realme GT Neo 采用 6400W 像素的索尼 IMX682 主摄，副摄则是 800W 像素超广角镜头，辅以一颗 200 万像素黑白镜头。

由于定位游戏，realme 真我 GT Neo 还在底部保留了 3.5mm 耳机开孔，可以在连接有线耳机时获得更好的音质体验。SIM 卡开孔也因此被挪到了左侧中框的上面。值得一提的是，realme 真我 GT Neo 拥有立体声双扬声器 + 线性马达的游戏必备组合，支持杜比全景声，Hi-Res AUDIO 音频认证和 4D 游戏振感，玩游戏的时候能够获得更加沉浸的声效体验和触摸反馈。

realme 官方将马达系统称作 Tactile Engine，目前已和《王者荣耀》、《王牌战士》、《量子特攻》等游戏进行合作，直接在游戏工具栏中启用 4D 振感功能即可体验。而这颗线性马达在日常使用中的调教也比较出色，无论是长按屏幕，指纹识别反馈还是滑动屏幕返回时的反馈，都能感受到它的振感。不过目前长按图标时的振动手感和返回振感不太一样，不如后者有力，希望 realme 在之后的系统更新中能够提供全局相对一致的振动感。

来到正面，realme 真我 GT Neo 并没有跟进时下流行的曲面屏设计，而是为照顾游戏玩家而准备的 6.43 英寸直屏，对曲屏无爱的用户福音。这块屏幕的整体素质还是不错的，Super AMOLED 材质，120Hz 刷新率，2400x1080 分辨率、409ppi，支持 DCI-P3 广色域，前后双环境光感应器、超清视效以及刷新率切换等特性。

屏幕左上角有一个前置镜头开孔，1600W 像素，支持超级夜景、人像虚化 + HDR 自拍。

四周物理边框上下巴略宽一些，屏幕与边框过渡的部分加了一层防震胶圈。

realme 真我 GT Neo 这次也搭载了汇顶新一代屏下指纹识别，录入和按压时均有振动反馈提示，指纹解锁速度很快，且伴有多种样式的解锁动画可选。

我们有注意到，realme UI 2.0 并没有做专门针对游戏方面的 IP 定制或图标 UI 适配。不过，在桌面管理中，用户可以对系统图标进行自定义设置，更换第三方图标包，甚至对图标主视觉元素的大小，App 名称字号等进行调整。如果你之前用惯了一个图标包或者有覆盖适配全主流 App、手游的图标包的话，一键换上确实能让桌面更加清爽美观。

另一个系统方面要说的就是游戏空间了。realme 真我 GT Neo 为游戏空间定制了专属的开启动效，音效以及振感。在游戏空间中，所有的游戏以圆角矩形卡片呈现，将下方的隐藏卡片向上滑动，即可调出性能模式及各种游戏专属功能设置菜单，包括三种性能模式的切换，亮度锁定、4D 振感等。

当然，在进入游戏之后，也可以通过屏幕两侧的贴边滑块快速调出游戏工具栏。比如弹幕通知，可以将游戏时收到的消息直接以弹幕形式显示在屏幕上，不需要呼出小窗打扰游戏进度；

全沉浸模式则可以屏蔽各种通知和来电提醒，让用户专注于游戏本身，彻底化身为游戏机；游戏挂机功能在需要短暂处理其他事情，但又希望游戏能够持续运行，挂时长或游戏任务等情境下，将屏幕以一个低亮度模式显示，节省功耗的同时再次恢复游戏需要特殊手势激活，确保即开即玩，即玩即走的体验。

配置与性能

配置方面，realme 真我 GT Neo 这次搭载了联发科最新的旗舰 SOC——天玑 1200，最高 12GB+256GB 的存储组合、4500mAh 电池以及 50W 的有线快充，这套配置组合多数都赶得上主流旗舰配置了，而这其中最令人好奇的，就是这颗联发科天玑 1200 的新 U 表现了。

先看看天玑 1200 的参数规格，它基于台积电 6 纳米制程工艺制造，CPU 部分采用了 1+3+4 的三丛 8 核心架构设计，包含 1 个主频高达 3.0GHz 的 Arm Cortex-A78 超大核，搭配 9 核心的 GPU 和 6 核心 MediaTek APU 3.0，以及双通道 UFS 3.1。而在网络的支持方面，天玑 1200 拥有集成式 5G 基带，支持双 5G 待机和双载波聚合、VoNR 通话增强等技术，可以将 5G 性能最大化的同时减小功耗。

实际的性能表现上，IT之家首先使用 Geekbench 进行跑分，最终单核 4600 分，多核 13970 分，这组分数于高通骁龙 870 的得分非常接近。而游戏方面，我们选取了和平精英和原神两款游戏进行了测试。

在室温 26 度的情况下，和平精英中我们选取 60 帧下的最高画质测试，在一局吃鸡战役中 realme 真我 GT Neo 的平均帧数达到了 59.7 帧，帧数曲线几乎拉成一条直线，30 分钟游戏后耗电 14%，机身表面最高温度 40.1 度。

原神中，我们惯例采用全高特效，关闭动态模糊的测试条件运行 30 分钟，最终得到的平均帧数为 48.4 帧，由于全程都在进行任务和战斗，所以帧数曲线图波动较为明显，好在没有出现明显的掉帧情况，这点倒是出乎意料，30 分钟耗电 16%，机身表面最高温度为 44.2 度。

总结

总的来说，realme 真我 GT Neo 定位非常明确，就是主攻性能，且其他方面体验全面均衡的性价比路线，天玑 1200 这颗处理器的表现较上一代稳定性进步不小，功耗和发热控制也处于主流水平的范围内。而在外观和设计方面，realme 真我 GT Neo 希望从工艺和色彩上探索尝试，为年轻人打造一款潮玩性能旗舰。再配合上 1799 元起的定价，可以说绝对是一款性能全面表现均衡的诚意之作了。