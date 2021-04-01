梁孟松离职风波后续：中芯国际送了一套价值 2 千万的房子

昨日晚间，大陆晶圆代工龙头中芯国际发布 2020 全年财报，净利润大涨 141.5%，达 7.16 亿美元，成科创板“摘 U”第一股！

科创板带着“-U”的股票简称，代表这家上市企业尚未盈利，而成功扭亏为盈的中芯国际，将在明日正式摘掉“U”这一特别标识。

除了首次实现盈利外，中芯国际营收也创下近 5 年内新高，并宣布已在 14 纳米 FinFET 通用工艺平台上完成了 12nm 通用平台验证。

通过深扒这份 2020 年年度报告，芯东西还发现了藏在第 100 页的隐藏亮点：中芯国际向梁孟松博士赠予了一套价值 2250 万元（含税）的住房。

截至芯东西成文，中芯国际（00981）港股股价报每股 25.85 元港币，涨幅为 4.66%，市值为 2041.94 亿港币。A 股方面，中芯国际（688981）报每股 55.82 元人民币，涨幅为 2.76%，市值为 4409.33 亿人民币。

▲左 - 中芯国际港股股价；右 - 中芯国际 A 股股价

营收、净利创下 5 年新高

根据财报，2020 年中芯国际营收 39.07 亿美元（合 274.71 亿人民币），同比增长 25.4%；归母净利润达到 7.16 亿美元（合 43.32 亿人民币），同比增长 141.5%，营收及净利润均为近 5 年来最高点。

▲中芯国际近 5 年营收对比

财报显示，智能手机应用为中芯国际 2020 年最大收入来源，中国大陆及香港地区为中芯国际贡献最多营收，28nm 及 14nm 营收占比从 2019 年的 4% 上涨至 2020 年的 9%。

从地区来看，2020 年中芯国际各地区业务均实现增长。其中，中国大陆及香港地区业务营收占比最大，为 63.5%，同比增长 34.1%，而 2019 年占比为 60%。

其他主要地区营收均较 2019 年有所增长，但占比相对下滑。北美地区业务营收排名第二，占比从 2019 年的约 26% 下降至 23.2%，同比增长 10.4%；欧洲及亚洲地区业务营收占比从约 14% 下降至 13.3%，同比增长 16.7%。

▲中芯国际各地区业务营收情况

从应用领域来看，智能手机类应用营收是中芯国际晶圆代工业务最主要营收来源，占比 44.4%，同比增长 21.7%；消费电子类应用营收次之，占比 18.2%，同比增长 6.5%；智慧家居类应用营收占比为 17.1%，同比增长 22.3%；其他应用类营收占晶圆代工业务营收的 20.3%，同比增长 28.3%。

▲中芯国际各应用领域营收情况

从制程节点来看，90nm 及以下制程产能为中芯国际最主要营收来源，占比 58.1%，相比之下 2019 年占比为 50.6%。其中，55/65nm 技术、28nm 及 14nm 技术的收入贡献比例均实现攀升。

55/65nm 技术营收占比由 2019 年的 27.3% 增加至 2020 年的 30.5%；28nm 及 14nm 技术的收入贡献比例由 2019 年的 4.3% 增加至 2020 年的 9.2%。

▲中芯国际各制程业务营收情况

客户方面，中芯国际 2020 年前五大客户合计贡献 127.15 亿人民币销售额，占主营业务收入的 46.3%；其中第一大客户贡献 56.93 亿人民币销售额，占主营业务收入的 20.7%。

供应商方面，报告期内中芯国际向前五大供应商采购额为 260.13 亿元人民币，占年度总采购额的 43.5%；其中向第一大供应商采购额为 84.19 亿人民币，占年度总采购额的 14.1%。

披露十大在研项目进展 完成 12nm 通用平台验证

中芯国际在财报中披露了第二代 FinFET 技术、14nm FinFET 技术等 10 大在研项目的研发进展。

根据财报，2020 年中芯国际先进技术平台研发进展顺利。第一代 FinFET 工艺制造水平逐步提高，进入成熟量产阶段，产品良率已经达到业界标准；多个衍生平台开发按计划完成，已经实现量产产品多样化目标，其中包括在 14 纳米 FinFET 通用工艺平台上完成了 12nm 通用平台验证等。

第二代 FinFET 技术首次采用了 SAQP 形成鳍结构以达到更小尺寸结构的需求，相对前代技术，单位面积晶体管密度大幅提高。目前中芯国际第二代 FinFET 技术已经完成低电压工艺开发，可以提供 0.33V/0.35V 低电压使用需求，已经进入风险量产。

通过加强第一代、第二代 FinFET 多元平台开发和布建，中芯国际将拓展平台的可靠性及竞争力，或有助于未来进一步布局移动、无线、计算、AI、物联网和汽车应用等领域。

同时，中芯国际特色工艺技术研发进展顺利，有多个技术交付量产，40nm 及 0.11 微米嵌入式非挥发性存储器平台进入风险量产，其他高压驱动、特殊存储技术、图像传感项目研发亦在稳步推进中。

▲中芯国际 10 大在研项目

2020 资本支出主要用于三座厂扩产

2020 年，中芯国际资本开支主要用于上海 300mm 晶圆厂（拥有实际控制权）、北京 300mm 晶圆厂（控股）、天津 200mm 晶圆厂（控股）扩产。

展望 2021 年，中芯国际资本开支定为 43 亿美元，其中大部分用于成熟工艺扩产，小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其他。

此外，2021 上半年，中芯国际销售收入目标为 21 亿美元（约合 138.15 亿人民币），全年毛利率目标为 10～20% 的中部。

此外财报透露，2020 年中芯国际向公司联合首席执行官梁孟松赠予一套价值 2250 万元的住房，“用于居家生活”。

此前，业界传闻梁孟松曾有离职意向。目前看，梁孟松的离职风波中芯国际已经内部稳妥处理，而且梁孟松很有可能正是中芯国际 12nm 平台进展的核心功臣。

▲中芯国际董事会成员

结语：中芯国际仍面临“卡脖子”挑战

历经 2020 年的中美贸易摩擦影响、疫情导致的全球供应链动荡等，中芯国际全年营收仍保持住增长曲线，创下近 5 年来新高。

但是，考虑到中芯国际北美地区业务营收占据总营收的 23.2%，且公司大部分生产设备为美系设备等因素，未来中芯国际仍将面临许多未知和挑战。