中芯国际 2020 年全年实现净利润 43.32 亿元，今年再投资 280.9 亿元扩产攻关

IT之家 3 月 31 日消息 中芯国际今日披露年报，2020 年全年实现净利润 43.32 亿元，同比增长 141.5%。中芯国际称，2020 年营业收入共达 274.707 亿元，净利润为 40.213 亿元。

中芯国际 2021 年全年目标：收入目标为中到高个位数成长。其中，上半年收入目标约 139 亿元；全年毛利率目标为百分之十到二十的中部。资本开支为 280.9 亿元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其它。

IT之家了解到，2020 年全球半导体销售额达达 4404 亿美元，同比增长 6.8%； 2021 年预计可达 4883 亿美元，同比增长 10.9%。2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。全球目前最先进的量产工艺已经达到 5 纳米，3 纳米有望在 2022 年前后进入市场。

据介绍，中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

该公司集成电路晶圆代工业务系以 8 英寸或 12 英寸的晶圆为基础，实现客户设计的电路图形及功能。除集成电路晶圆代工外，该公司亦致力于打造平台式生态服务模式。

值得一提的是，该公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合 “上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司 A 股股票简称将于 2021 年 4 月 2 日取消特别标识，由 “中芯国际 - U”变更为 “中芯国际”，A 股股票代码 688981 保持不变。