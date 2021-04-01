【IT之家开箱】杨幂代言的天玑 1200 射门员真我 GT Neo 开箱图赏

IT之家 4 月 1 日消息 realme 昨天正式推出了全新的真我 GT Neo 手机，这也是首款天玑 1200 旗舰机型，号称“旗舰射门员，不负 GT 之名”。



6GB+128GB 的 realme GT Neo 售价 1799 元，4 月 8 日 0 点正式开售。

现在IT之家也拿到了这款敢越级的旗舰机型【最终幻想】，现在为大家带来它的开箱图赏。

外包装方面，这款机型秉承 GT 一贯科技简约风，在内敛的同时也隐隐透露出一丝锋芒。

开盒之后，我们可以很清楚地看到这款“最终幻想”配色的 realme GT Neo，甚至看到他的第一眼会令人惊呼好酷。

废话不多说，正片开始。

有一说一，真我 GT Neo 的配色相当惊艳，科幻 + 小清新的双重感受，再加上不沾指纹的哑面设计与贯穿后盖的光面横条完美融合，足以满足颜控的最终幻想。

仅从外表来看，realme GT Neo 拥有足够亮眼吸睛的表现，再配合它轻至「179g」薄至「8.4mm」的身材，这可以说是一款在外观和手感方面值得夸赞的机型。

值得一提的是，当你从不同角度去看时，realme GT Neo 可为你带来迥然各异的奇妙观感，或远或近，或许能给大家带来一些不一样的体验。

此外，这款手机的后盖采用高光镭射和磨砂两种材质，官方表示灵感来源于赛博朋克。拿在手上你甚至会觉得它不像是一款手机而更像是艺术品。

有些小伙伴可能会问了，这个 logo 怎么总是显得不一般呢？其实这个小小的 logo 也是暗藏玄机的。官方表示其高光 Logo 部分采用多轴高精密机床雕刻而成，向朋克文化致敬。

对于这款手机，采用了 120Hz 三星电竞屏 + 前后双光感传感器，支持 HDR 显示，在午后的阳光下也拥有不错的体验。

当然，线性马达 + 360Hz 采样率 + 杜比双扬，后盖磨砂哑面 + 顺滑光面这些统统都是可以提高用户体验的要素。

虽然足够轻薄，但该机拥有 4500mAh 电池，支持 50W 闪充，16 分钟就可充至 50%，续航能力也较为优秀。此外，该机保留了 3.5mm 耳机孔，各位小伙伴完全可以更好地利用身边的有线耳机。

该机搭载了调教成熟的索尼 IMX682，直出 6400 万像素印刷级画质照片，支持 6400 万超清多帧合成技术，轻松出大片。还支持 AI 证件照，流光人像，人像超级夜景等。

此外，该机还拥有创新 3D 钢化 VC 液冷散热，游戏性能方面也绝对够用。

细节图赏：



