青桔与国什科技升级战略合作，将共建两轮基础设施能源网络

4 月 1 日下午消息，滴滴出行旗下青桔品牌与国什能源科技（北京）有限公司近日宣布战略合作再升级，双方将在原有合作基础上持续深化数字能源建设，推动两轮出行数字能源网络体系搭建。

此次升级合作双方将加深充换电设施的共同开发及两轮行业充换电标准制定、电池的回收及循环再利用、电网电力层面的协同管理等多维度内容。形成以可再生能源优先、分布式能源为主的两轮出行能源体系构架，共同推进两轮出行行业的绿色可持续发展。目前，双方已在德州、烟台、长沙等城市试点开展多元化业务。

2020 年中央经济工作会议明确指出，做好碳达峰、碳中和工作是 2021 年要抓好的重点任务之一。青桔与国什科技整合双方产品、运营、平台及供应链的优势资源与能力，通过大数据监测和在线化管理，摸索试点低速充换电场景清洁能源应用。

青桔 CEO 张治东表示，经过去年与国什科技初步的合作与探索，更加坚定了青桔对于绿色出行以及智慧能源持续建设与投入的信心，在为用户提供高效、智能、安全的两轮出行体验的同时，实现电池梯次利用及全生命周期的管理，提升电池运行价值，在国家能源升级的背景下，带动提升两轮出行行业的能源服务效率，加速新基建智慧能源基础设施的建设步伐，让数字能源有序流动。