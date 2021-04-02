缺芯风暴席卷家电行业，家电厂商或转向中国芯

据路透社报道，家电行业也受到了全球芯片短缺的影响。由于芯片供应不足，家电厂商的利润进一步被压缩，不得不放缓新产品发布，并花费更多资金寻找代替方案。惠而浦、老板电器、长虹、追觅等家电公司都提到了芯片短缺对它们造成的影响，其中老板电器可能将更多的采购中国芯片。

去年 12 月下旬，由于部分汽车厂商错判了市场走向，加上智能手机、电脑等电子产品销量大增，导致汽车芯片短缺，并将紧张情绪扩散到其他行业中。由于基本上所有电子产品中都要用到芯片，当大多数公司因为恐慌而增加芯片库存时，市场上的芯片供应也越发紧张，如今这种供应不足已经开始影响到汽车外的其他产业。

一、家电行业利润较低，芯片短缺再次造成冲击

家电巨头惠而浦公司（Whirlpool）中国区总裁艾小明称，全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产，现在还开始影响家电行业。

这家美国公司是世界上最大的家电公司之一，艾小明对路透社记者透露，3 月份惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约 10％。

▲惠而浦冰箱（来源：路透社）

他在 AWE 间隙对路透社记者说，这次芯片短缺对他们打击很大，是一次“风暴”。一方面他们需要满足中国国内对家用电器的需求，另一方面惠而浦还面临着出口订单激增的局面。

至于芯片不足，他认为在中国很难避免这个问题。当前，惠而浦一直在努力确保微控制器和简单处理器的供应数量，因为微波炉、冰箱、洗衣机等超过一半的产品需要用到这些芯片。

家电行业的竞争本来就很残酷，由于供应短缺，各家电厂商的利润也进一步受到了挤压。

四川长虹企划部部长饶彬彬称，家电行业的产品更新周期长，竞争激烈，加上房地产市场涨幅放缓，长期以来该行业的利润一直比较低。由于智能家居增加了芯片等部件，其供应链成本进一步提升，本次芯片短缺对他们也造成了部分损失。

二、老板电器或采购中国芯，追觅加大投资保障供应链

尽管芯片短缺已经开始影响了高通等一系列需要先进制程的公司。但事实上供应最紧张的还是成熟制程，比如用于汽车的电源管理芯片。

如今这种芯片短缺已经影响到了家电行业，除了惠而浦与长虹，其他家电厂商也因为芯片供应不足而遭受了损失。

中国杭州老板电器拥有超过 26000 名员工，最近因为无法获得足够的微控制器，该公司不得不将新的高端抽油烟机延期 4 个月发布。

老板电器的市场总监叶丹芃提到，现在该公司大多数产品都针对智能家居方向进行了优化，所以需要大量的芯片完成家电智能化。

值得一提的是，他发现从中国国内采购芯片要比从海外采购芯片更容易，这使得老板电器重新评估了其未来的芯片供应。

叶丹芃说：“我们在产品中使用的芯片并不是最前沿的。国产芯片可以完全满足我们的需求。”

为了应对微处理器和闪存芯片的短缺，由小米资助的真空吸尘器品牌追觅削减了营销预算，并且雇用了额外的员工来管理与供应商的关系。

该公司营销总监告诉路透社记者，追觅还花费了几百万元人民币来寻找哪些芯片可以代替现有器件。他补充到，追觅目前正在和供应商建立更深层次的合作关系，甚至考虑对一些供应商进行投资。

结语：全球缺芯或推动家电厂商与国产芯片玩家合作

当前中国是最大的家电制造基地，整体产能在全球占比达 60%-70%。随着家电智能程度的不断提高，芯片对家电行业也越来越重要。当前白色家电使用的芯片普遍为成熟制程，技术门槛相对较低，可以实现国产化替代。

虽然全球芯片潮对家电行业造成了不小的损失，但是也有可能促使家电行业与国产芯片厂商的合作更加紧密，双方联手可能将得到更大的发展空间。