10 元 / 小时，大涨价后共享充电宝行业迎来 “大地震”

最近，共享充电宝因涨价而频频登上热搜，商圈和医院等场所每小时充个电要 3~4 元，酒吧夜店等地方则高达 10 元 / 小时，一天的封顶价格最高甚至达到了 99 元，直接赶上买一个充电宝的价格。

而昨天，共享充电宝迎来了行业大地震，一边怪兽充电正式上市，成为共享充电宝第一股；另一边，街电和搜电正式宣布合并。

“共享充电第一股”怪兽充电成功登陆纳斯达克

美国东部时间 4 月 1 日，“共享充电宝第一股”怪兽充电母公司挚享科技有限公司以 “EM”为证券代码在纳斯达克正式挂牌上市，开盘股价高开 17.64%，报 10 美元，市值达 27 亿美元。截至发稿，怪兽充电股价为 8.54 美元 / ADS，总市值达 21.29 亿美元（约合人民币 140 亿元）。

公开信息显示，怪兽充电首次发行价格为 8.5 元 / ADS，共计发行 1,765 万股 ADS，总发行规模为 1.5 亿美元。本次 IPO 获高瓴资本资本、Aspex Management (HK) Ltd. 和小米科技，合计意向认购 1.1 亿美元，组成豪华的基石投资者阵容。高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。

怪兽充电于 2017 年 3 月正式成立，是国内领先消费科技公司，同时也是共享充电宝赛道的领军者。

招股书数据显示，怪兽充电的业务规模增速维持在较高水平。2019~2020 年怪兽充电的营业收入从 20.22 亿元上升至 28.09 亿元，增速达 38.92%；2019 年实现净利润 1.67 亿元，2020 年受疫情影响净利润有所下降，为 0.75 亿元，均实现盈利。

资金方面，怪兽充电 2020 年现金及现金等价物为 12.52 亿元，约占公司总资产的 45%。投资机构人士称，怪兽充电凭借资金优势及大数据精准分析，2020 年疫情下市占率逆势扩张了 25%，成为行业龙头。预计 2021 年疫情影响下降叠加共享充电宝终端租赁价格上涨 . 怪兽充电营收有望维持较高增长。

在怪兽充电高速增长的同时，国内众多知名机构如阿里、高瓴、小米等纷纷入局。高瓴更是展现出长期看好的信心，参与了怪兽充电此后 6 轮投融资。据悉，怪兽充电也是目前已披露的唯一一个被高瓴 “全周期”支持的项目。

高瓴资本创投执行董事肖永强此前表示：“怪兽充电是一家深具活力的公司，如果用一个词来形容它，就是非常 energetic，它始终致力于用优质的服务给用户带来源源不断的能量。高瓴资本作为坚定支持创新的投资机构，非常乐于看到怪兽充电登陆资本市场，继续在管理层的带领下，始终保持创新、友好，长期为用户创造价值。”

此外，怪兽充电的机构股东中还包括阿里、顺为资本、软银、小米、尚珹资本、云九资本和 CMC 资本等明星创投公司，其中阿里持股比例最高，占 16.5%，其次为高瓴，占比 11.7%。

街电和搜电正式宣布合并，市场份额将占第一

昨天晚间，搞了个大动作的还有共享充电宝品牌街电和搜电。街电和搜电正式宣布合并，双方将共同组建全新的集团公司，合并后，用户规模将突破 3.6 亿，日订单峰值将达到 300 万单 / 天，市场份额或将达到行业第一。

根据公告显示的内容，街电和搜电将作为同一集团公司旗下的两大子品牌，并保持原有的业务和团队独立运营。原街电和搜电的管理团队将与投资机构一起组建新的董事会，并实行联席 CEO 制，共同决策两大品牌未来发展战略。

另外，合并后，两大品牌设备租用方式，注册用户原有权益，以及代理商、合伙人授权均不受影响。

当前，共享充电宝市场仍处于快速上升期。易观分析数据显示，2017~2019 年我国共享充电宝市场迅速扩张，交易规模从 4.7 亿元上升至 44.6 亿元，年复合增速达 208.04%。同时，共享充电宝市场潜力较大，据易观分析测算，2020 年市场交易规模可达 85.7 亿元，到 2024 年交易规模有望超 500 亿元。

共享充电宝市场经过不断发展，逐步形成 “一兽三电”的寡头竞争格局。这次怪兽上市，街电、搜电合并，市场重新洗牌，新一轮的竞争也将更加激烈了。