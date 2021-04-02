华为手环 6 全曝光：1.47 英寸 AMOLED 全面屏，支持连续血氧监测

IT之家 4 月 2 日消息 此前有爆料称，华为将在这个月推出新款智能手环产品，将跳过数字 5，预计为华为手环 6 和华为手环 6 Pro。

现在博主 @看山的叔叔 曝光了华为手环 6 的宣传材料，新手环的外观和重要特性一并曝光。爆料显示，华为手环 6 采用了矩形屏幕，是一块 1.47 英寸 AMOLED 全面屏，拥有超窄边框，相比上一代显示面积提升近 1.5 倍。

华为手环 6 拥有 18g 轻盈机身，硅胶表带柔软亲肤，续航长达 2 周，配合磁吸式快充，典型场景下充电 5 分钟，可正常使用 2 天。

华为手环 6 还是华为首款支持连续血氧监测的手环，支持 TruSeen TM 4.0 心率监测、TruSleep TM 2.0 睡眠监测、TruRelax TM 2.0 压力监测，以及心脏健康管理、睡眠呼吸暂停风险筛查。

华为手环 6 支持 96 种运动模式，支持 NFC 公交和门禁刷卡、遥控手机拍照、来电及消息提醒等诸多贴心功能。

从图片来看，华为手环6拥有橙色，粉色，青山黛以及黑色四种配色，目前还不清楚华为手环 6 的正式发布时间，但有博主爆料称将于4月8号发布。

IT之家了解到，华为上一款手环产品是去年七月发布的华为手环 B6 ，搭载了麒麟 A1 芯片及业界全新蓝牙 5.2 协议，支持 3C 快充，售价 999 元起。华为手环 4 Pro 发布于 2019 年，售价 399 元。