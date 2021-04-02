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国产方案 PCIe 4.0 SSD 跑分曝光：嘉合劲威主控、长江存储 TLC 闪存

2021/4/2 22:04:12 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月2日消息 近日，嘉合劲威表示采用自家主控方案的 PCIe 4.0 SSD 已经小批量试产，即将进入工厂内部测试阶段。光威、阿斯加特此后也宣布了这一消息，未来有望首批发布采用国产方案的 PCIe 4.0 固态硬盘。

这款硬盘采用英韧 IG5236 主控，支持 NVMe 1.4 协议，最大 8 条 NAND 通道，支持 LPDDR3/4 DRAM 缓存。这款芯片采用 16/12nm 制程工艺，最大容量可支持 16TB。

闪存方面，硬盘采用了长江存储的 3D TLC NAND。此款颗粒采用 Xtacking 架构，属于长江存储独有架构，速度更快。

IT之家了解到，此款固态的测试跑分被曝光：

结果显示，这款固态顺序写入速度贵高 5689MB/s，顺序读取速度最高可达 7457MB/s。随机性能方面，4K 64 线程读取可达 1350MB/s，写入 2495MB/s，单线程 4K 写入也达到了 200MB/s 以上。

官方表示，这款主控偏向保守，不追求极致跑分，力求稳定性。嘉合劲威还表示，后续工厂将对国芯方案 PCIe4.0 SSD 的温度、寿命、稳定性等，进行内部测试，确保随后实现大规模量产。

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关键词：SSD嘉合劲威长江存储

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