消息称宁德时代等将向印尼电动汽车电池厂投资 50 亿美元

据国外媒体报道，印尼国有企业部部长埃里克・托希尔（Erick Thohir）当地时间周五表示，来自中国的一个财团将向印尼一家电动汽车电池合资企业投资 50 亿美元，该财团成员将包括中国的电池研发制造商宁德时代新能源科技股份有限公司 (CATL)。

托希尔是在出访中国期间做出这一表示的，他指的是去年底达成的一笔交易。按照这一交易的内容，宁德时代将向印尼一家锂电池工厂投资 50 亿美元，并且该工厂将于 2024 年开始投产。

据路透社去年 12 月中旬援引印尼海洋与投资事务协调部一位部长级官员的话报道称，宁德时代计划在印尼投资 50 亿美元建设一座锂电池工厂，并且该锂电池工厂将于 2024 年开始生产。

路透社的那篇报道还称，印尼的目标是将其国内丰富的红土镍矿资源用于锂电池的加工和生产，希望将印尼打造成为全球电动汽车生产和出口中心之一。

除了来自中国的投资者以外，印尼投资协调委员会去年 6 月曾表示，韩国的 LG 化学公司也正在考虑投资 98 亿美元，在印尼建设一个与冶炼厂融为一体的电动汽车电池工厂。此外还有消息称，去年底印尼政府曾表示，美国汽车制造商特斯拉公司也在考虑派代表团前往印尼进行接洽，讨论在印尼建立其电动汽车供应链而进行投资的可能性。