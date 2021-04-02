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研报：特斯拉 Model 3 是 2 月最畅销电动汽车，超过宏光 MINI EV

2021/4/2 18:17:07 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 2 日消息 ，据国外媒体报道，特斯拉 2016 年 3 月底推出、次年 7 月开始交付的 Model 3，是他们旗下目前起售价最低的电动汽车，也是产量、交付量最高的一款，销量在主要市场也位居前列。

ev-sales 最新的数据显示，全球 2 月份共交付约 270000 辆新能源汽车增长 136%，特斯拉和中国厂商们表现亮眼。特斯拉 Model 3 是 2 月份最畅销的电动汽车，其次是五菱宏光 Mini EV，第三名是特斯拉 Model Y，第五名是比亚迪的汉 EV。

▲仅 2 月

▲年初至今

此外，特斯拉终于在总交付量上重返第一，而特斯拉+通用五菱的市占率达到了 23%，近乎整个市场的四分之一。

从研究机构公布的数据来看，2 月份特斯拉在全球范围内共向消费者交付 28014 辆 Model 3，也是欧洲最畅销的新能源汽车。

IT之家了解到，五菱宏光 MINI EV 是 2 月份全球销量仅次于特斯拉 Model 3 的电动汽车，，销售 20167 辆，较 Model 3 低 7847 辆。

除了 Model 3，特斯拉在 2019 年 3 月份推出、去年开始交付的跨界运动型多用途电动汽车 Model Y，交付量在 2 月份也位居前列，达到了 13971 辆，仅次于特斯拉 Model 3 和五菱宏光 MINI EV。

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关键词：特斯拉电动汽车

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