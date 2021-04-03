电动旗舰轿车 ET7 首台生产线车身正式下线，蔚来官方解读

IT之家 4 月 3 日消息 今日上午，蔚来正式宣布，ET7 的首台生产线车身，4 月 1 日在合肥先进制造基地正式下线。

据介绍，蔚来首款智能电动旗舰轿车 ET7 于 NIO Day 发布，配备激光雷达及 800 万像素高清摄像头的 Aquila 蔚来超感系统、算力达 1016Tops 的 Adam 蔚来超算平台。

▲图自蔚来，下同

蔚来表示，生产线车身是指车身结构件及覆盖件焊接总成，这是 ET7 在验证生产制造流程（Confirmation Build）过程中非常重要的一环，可以充分识别并解决车身在制造阶段的问题，对持续推进 ET7 的生产有着积极作用同时，合肥先进制造基地为 ET7 专门打造的全新焊装生产线也将正式投入使用。目前 ET7 的生产制造工作正紧锣密鼓地推进。

IT之家了解到，蔚来 ET7 最大续航续航里程超过 1000 公里，搭载 150kWh 固态电池，全系标配智能空气悬架和动态阻尼控制，搭载 4D 智能车身控制，风阻系数低至 0.23Cd，百公里加速仅 3.9s，100-0km/h 制动距离仅 33.5m。

蔚来 ET7 搭载 NAD 蔚来自动驾驶技术，拥有超远距高精度激光雷达的 AQUILA 蔚来超感系统，全球首发 800 万像素自动驾驶高清摄像头，还拥有迄今最强大的量产移动计算平台 ——ADAM 蔚来超算平台，全车拥有 33 个高性能感知硬件，支持 UWB 数字钥匙和智能钥匙。

设计方面，蔚来 ET7 车长 5098 mm、轴距为 3060 mm、车宽为 1987 mm，拥有智能无框电吸门与 Double-dash 日间行车灯，采用悬浮式屏幕设计、拼⾊双辐⽅向盘设计，搭配隐藏式智能出风口。