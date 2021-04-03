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《先驱者 (Outriders)》支持英伟达 DLSS，性能最高提升 73%

2021/4/3 13:56:11 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 3 日消息 根据英伟达官方的消息，由 People Can Fly 和 Square Enix 联合出品的 《先驱者 (Outriders)》现已发售，这款游戏使用 NVIDIA DLSS 在 PC 版中提升增强，在 4K 分辨率下最高可将帧率提升 73%。

官方表示，在 4K 分辨率下，GeForce RTX 3060 Ti 和更高级别的显卡，以及同等能效的前代显卡都可带来 60 FPS 或更高帧率的“先驱者 (Outriders)”游戏体验。在 2560x1440 分辨率下，每个 GeForce RTX GPU 用户都可享受 60 FPS 以上帧率；在目前使用最广泛的 1920x1080 分辨率下，GeForce RTX 3060 Ti 及更高级别显卡的用户可在超过 144 FPS 的帧率下，获得更加快速、流畅的游戏体验。

IT之家了解到，《先驱者 (Outriders)》是一款单人和合作模式动作类角色扮演游戏，在全球各大媒体备受好评。在危机四伏的外星球变身超级英雄，为拯救人类最后的幸存者而战。闯关不同战区，解开重重谜团，和成群的敌人英勇战斗。利用 GeForce RTX GPU 获得出色的游戏体验、卓越性能，以及无比灵敏的响应速度。

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