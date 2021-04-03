华为与外研社合作发布 HiLink 扫描点读笔

IT之家 4 月 3 日消息 根据外研社官方的消息，在日前的第 34 届北京图书订货会在北京中国国际展览中心开幕式上，外语教学与研究出版社有限责任公司与华为终端有限公司在一号馆新闻中心举办签约仪式，签署合作协议，并推出外研社与 HUAWEI HiLink 合力打造的国内首款智慧扫描点读笔 “外研通 VT-S30”。

官方表示，外研社与 HUAWEI HiLink 的深度合作始于半年前，双方致力共同投入，合力打造国内首款双模笔 “外研通 VT-S30”的全场景物联交互体验，这是华为在国家级教材辅助硬件上的首次技术赋能。HUAWEI HiLink 是华为为消费者提供全场景智慧生活体验的一项关键技术，对 IoT 设备丰富的连接和控制能力在万物互联时代为用户提供了高效便捷的体验。

IT之家了解到，VT-S30 双模笔在扫描、点读两项技术应用上实现了 “真正的融合”，具备图书点读、词典扫描、语音翻译、文本翻译、单词学习等多项功能。同时，在 HUAWEI HiLink 技术赋能下，VT-S30 也为用户带来了全场景下智慧的交互体验。基于华为 “智慧生活”App，VT-S30 可以实现快速配网和稳定连接，与书房里的其它设备互联互通，学生点击书本即可直接在电视上播放视频教学内容。在学生学习的过程中，“智慧生活”App 和 VT-S30 还能够实时记录学习情况，自动生成生词本、错题本等，并根据记忆曲线规律，提醒学习者合理安排学习进度，精准推送适合其能力水平的学习内容。