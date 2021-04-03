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宏光 MINIEV 马卡龙产线火力全开：平均每 2 分钟有一台整车下线

2021/4/3 15:20:53 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 4 月 3 日消息 今日下午，五菱汽车表示，为确保用户早日提车，上汽通用五菱新能源生产线火力全开，全力提升产能，平均每 2 分钟就有一台整车下线。

▲宏光 MINIEV 马卡龙批量下线

据介绍，每一辆宏光 MINIEV 马卡龙都要经过整车下线检测、功能项检测淋雨试验、路试检测、用户感知评审等数道质量巡检工序。

宏光 MINIEV 马卡龙自开启预定仅 5 天订单突破 23000 台。目前新车已批量下线，陆续发运全国各地 4S 店。

IT之家了解到，宏光 MINIEV 马卡龙是宏光 MINIEV 的升级车型，在外观、内饰及配置上均有所升级，拥有柠檬黄、牛油果绿、白桃粉等配色，将于 4 月 8 日正式上市。

外观方面，宏光 MINIEV 马卡龙标配遥控钥匙 + 中控锁、EPS 电子助力转向、坡道辅助、经济 / 运动模式、电动车窗、冷暖空调、倒车影像等。此外，宏光 MINIEV 马卡龙采用 4 座布局，后排座椅可 5/5 独立放倒。

动力方面，宏光 MINIEV 马卡龙版继续搭载一台最大功率 20kW，最大扭矩 85Nm 的电动机，NEDC 续航提供 120km、170km 两种版本。

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关键词：五菱汽车MINIEV

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