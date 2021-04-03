英特尔 UHD 750 核显测试：相比上代提升 50% 仍难敌 AMD APU

IT之家 4 月 3 日消息 英特尔近日上市的 11 代酷睿桌面处理器采用了 Xe 架构的核显，官方称相比上代有 50% 的提升。现在，外媒 PCMAG 对 i5-11600K 的 UHD 750 核显进行了测试。

在 3DMark Night Raid 中，i5-11600K 的 UHD 750 得分 9675，i3-10100 的 UHD 630 得分 5544，提升约为 74%，但仍然不及多年前的 R3 3200G 的 Vega 8 核显。

在《孤岛惊魂 5》中，UHD 750 可在 720p 低画质下达到 30fps 的可玩水平，作为对比，老款的 UHD 630 为 16fps PPT 水平，AMD 老款的 R5 3400G （Vega 11）为 54 fps 的较为流畅水平，R3 3200G （Vega 8）也能到 40fps。

在《彩虹 6 号：围攻》中，UHD 750 可在 1080p 中画质下达到 30fps，作为对比，UHD 630 最高 22fps，AMD R3 3200G 的 Vega 8 为 52fps，R5 3400G 的 Vega11 为 70fps。

IT之家了解到，UHD 750 为 Xe 架构，但只有 32EU，也就是 i7-1165G7 核显 EU 数的三分之一。UHD 750 虽然相比上代 UHD 630 有了明显提升，但是游戏性能仍然不敌 AMD 入门级的 APU。