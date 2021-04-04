联想拯救者电竞手机 2 Pro 誓做拍照最好的游戏手机，可战华为 P40

IT之家 4 月 4 日消息 联想拯救者电竞手机 2 Pro 将于 4 月 8 日正式发布，联想今日继续预热新机。

拯救者电竞手机官方表示，该机将配备迄今为止前置像素最高的 4400 万像素的前摄手机摄像头，这是目前已知最好的前置镜头。此外，该机还将首发新旗舰摄像头，拥有 1/1.32 英寸超大底，1P+6P AOA 制程，配合 6400 万像素可战华为 P40，这将成为拍照最好的游戏手机。





IT之家猜测，预计上述前置镜头即为三星 GM1；后置豪威科技的 OV64A，这也是全球首款大光学格式的 1.0 微米 6400 万像素图像传感器，1.08μm 的 CMOS，PureCel®Plus-S 技术，最高支持 9248 x 6944 分辨率照片和 8K 30fps 视频，号称感光性能比 0.8μm 的 CMOS 强 60%。

此外，拯救者电竞手机 2 Pro 载高通骁龙 888 处理器，配备 LPDDR5 内存及双 X 轴线性马达，内置 5500mAh 超大电池，支持 90W 超级闪充，采用 6.92 英寸 144Hz 定制三星电竞屏，支持 720Hz 多指采样率与 3.8 毫秒疾速响应。