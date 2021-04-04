小米 11 Pro 30 分钟《原神》测试：温度低于 50℃，4 月 5 日 10 点再次开售

IT之家4月4日消息 今日小米手机官方公布了小米 11 Pro 与某骁龙 888 电竞手机玩《原神》手游的性能对比。测试环境的室温为 20℃，游戏为 “极高画质”60 帧模式。结果显示，在连续 30 分钟游戏之后，小米 11 Pro 发热更低。

从官方数据可以看出，小米 11 Pro 游戏全程掉帧不明显，二者平均帧率均达到了 58fps。

温度方面，图中左侧的电竞手机正面温度达到了 51.4℃，小米 11 Pro 为 49.3℃；两款手机背面温度分别为 52.7℃、48.9℃。小米 11 Pro 的发热主要集中在机身上半部分，而电竞手机的发热面积较大，集中在机身中部。

IT之家了解到，小米 11 Pro 搭载 “冰封”液冷散热系统，使用相变导热垫 + VC 均热板的方式提供散热。除此之外，手机搭载硅氧负极材料电池，采用多极耳电芯结构，降低电池内阻，让充电发热更小、效率更高。

小米 11 Pro 除了搭载骁龙 888 处理器、2K + 120Hz E4 材质 AMOLED 屏幕，还具备 UFS 3.1 闪存、LPDDR5 内存，8GB+128GB 售价 4999 元，8GB+256GB 售价 5299 元，12GB+256GB 售价 5699 元。

此款手机目前正在预约，将于 4 月 5 日上午 10:00 再次开售。